Colombia es hogar de la Universidad de Harvard de guardias de seguridad, que los exporta al extranjero.

En Colombia hay casi 400,000 personas certificadas por la Superintendencia como guardias de seguridad privados, incluido personal de vigilancia, escoltas y guardias. Superan en número a los agentes de policía dos a uno. Crédito: swat-escoltas.com

El conflicto armado que Colombia ha soportado durante más de seis décadas y las condiciones casi invariables de inseguridad que enfrenta el país han ido de la mano con la aparición de profesionales especializados en seguridad y manejo de armas altamente solicitados en todo el mundo. Algunos, desafortunadamente, se enlistan como mercenarios en los ejércitos de diferentes naciones, mientras que otros son reclutados como escoltas para proteger a todo tipo de personalidades.

Otros se han dedicado a enseñar la experiencia y conocimiento acumulados a lo largo de significativas carreras militares en las que aprendieron todo sobre el peligroso mundo de las armas. De esta manera, entrenan a profesionales altamente preparados capaces de enfrentar situaciones peligrosas de la vida real con disciplina, estrategia y efectividad. El conocimiento y la formación proporcionados por estos profesionales han convertido al talento humano entrenado en Colombia como escoltas en muy solicitado en otras partes del mundo.

Una de las academias de escoltas más reconocidas es el Centro Internacional de Escoltas SWAT, que adoptó para su nombre el famoso acrónimo SWAT (Special Weapons And Tactics), utilizado genéricamente en los Estados Unidos desde la década de 1960 para designar unidades tácticas de policía cuyos miembros están entrenados y equipados para situaciones policiales especiales, aunque el término también ha sido utilizado por otros países.

Ubicada en el municipio de Facatativa, al oeste de Bogotá, a dos horas en coche, esta academia es descrita como “la escuela de seguridad privada más grande de América Latina” por el periódico El País de España. “Para muchos, es el mayor logro de sus carreras. La Universidad de Harvard de los escoltas”.

Sus cursos están dirigidos a escoltas, jefes de seguridad, gerentes, dignatarios, políticos, agentes de policía, personal militar y, en general, personas interesadas en mejorar sus habilidades y destrezas, según el sitio web de la academia.

“Por fortuna o desgracia, los 60 años de conflicto armado nos entrenaron como a nadie más. Después del ejército estadounidense, el Ejército colombiano es el mejor”, afirmó el instructor Luis Albeiro García, ex miembro del ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y parte del equipo de seguridad de los ex presidentes Ernesto Samper, César Gaviria y Álvaro Uribe, en una entrevista con el medio español. “Cuando los estadounidenses vienen a entrenar en nuestras selvas, se agotan”, advierte, y asegura que, debido a eso, “pelean por los escoltas colombianos en el extranjero”.

El apodo “La Universidad de Harvard de los escoltas” también tiene que ver con el tamaño de sus instalaciones y equipos. Cuenta con camionetas SUV, vehículos blindados y motocicletas para cursos de conducción defensiva y evasiva, aulas y un salón de conferencias, alojamiento para 120 estudiantes, un restaurante y cafetería, un laboratorio de tiro con 12 carriles en un solo lugar, campos de tiro especializados (blancos metálicos, fuego real, armas largas y cortas), un campo de tiro vehicular y casa de tiro, y más de 10 hectáreas de terreno para entrenamiento táctico. Además de 27 sucursales en todo el país.

El director de esta academia, el mayor retirado del Ejército Nelson Zambrano Ariza, dijo al mismo medio que después de cualquier incidente de orden público ampliamente publicitado en el país, se produce un “boom” en las inscripciones para sus cursos.

“Hoy en día, nadie puede confiar en que no les suceda nada. Vivimos en un estado de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana”. Para confirmar que esto es cierto, basta con revisar los titulares de los periódicos. El 7 de junio se cumplirá un año del ataque que le costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay dos meses después.

Otra información que apunta en la misma dirección que Zambrano Ariza fue proporcionada por la propia academia: en Colombia hay casi 400,000 personas certificadas por la Superintendencia como guardias de seguridad privados, incluyendo personal de vigilancia, escoltas y guardias. Superan en número a los agentes de policía dos a uno.

Al menos 11,500 escoltas son contratados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger a 12,000 beneficiarios, incluyendo altos funcionarios, líderes sociales amenazados y otras personas que enfrentan riesgos de seguridad. Esto le cuesta al Estado alrededor de 2.5 billones de pesos (707 mil millones de dólares).