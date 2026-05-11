Dentro de un año de caos y conflicto en la compañía mediática de Kevin Hart

Cuando Kevin Hart anunció en enero que había licenciado su nombre a Authentic Brands Group, el popular comediante guardó silencio sobre un detalle clave: el futuro de su empresa mediática homónima.

Hart vendió parte de la propiedad y supervisión de su marca a cambio de una suma de dinero no revelada y una participación en Authentic, una empresa con sede en Nueva York que gestiona los derechos de Marilyn Monroe, Muhammad Ali, Shaquille O’Neal y David Beckham.

Hart utilizó la asociación con Authentic para reestablecer su relación con las personas a su alrededor y su empresa, según seis empleados actuales y antiguos. Los empleados de Hart dicen que les preocupa que este acuerdo marque el comienzo del fin de Hartbeat, la empresa mediática homónima del comediante que produce películas, posee una red de canales de video de corta duración y maneja el marketing para marcas.

Aunque el anuncio no mencionaba a Hartbeat, el acuerdo le dio a Hart dinero para comprar a su socio de capital privado en la empresa con el tiempo y recuperar el control del uso de su nombre, imagen y semejanza. Los acuerdos de respaldo de Hart, que habían sido un pilar del negocio de Hartbeat, ahora serán gestionados por Authentic.

Una vez valorado en alrededor de $650 millones, Hartbeat se ha reducido en los últimos años. La empresa llevó a cabo su última ronda de recortes de empleo en diciembre, despidiendo a los jefes de su división de TV guionada, así como a empleados que trabajaban en marketing, redes sociales y asociaciones de marcas, dijeron las personas. A principios de este año despidieron a los líderes de su división de podcasts y luego los demandaron por incumplimiento de contrato.

Hart se retiró de la empresa, dejando la gestión diaria en manos de un pequeño grupo de ejecutivos. Se cancelaron las reuniones de personal. El desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos y televisivos se ha ralentizado. Se propusieron una serie de nuevos podcasts pero nunca se produjeron.

Las dificultades de Hartbeat reflejan el entorno desafiante para muchas empresas de producción de Hollywood a medida que las gigantes de los medios se fusionan y reducen sus gastos. La empresa también es una historia de advertencia en esta era del magnate mediático celebridad. Las firmas financieras han invertido dinero en empresas mediáticas lideradas por figuras de alto perfil, creyendo que podrían utilizar su notoriedad para construir negocios valiosos. Sin embargo, incluso las exitosas han tenido dificultades.

Hartbeat, al igual que muchas de sus homólogas, ha sufrido por una mala gestión y ha luchado con la tensión entre las necesidades de la estrella y su empresa. Hart, uno de las personas más trabajadoras de Hollywood, se cansó de subsidiar una empresa que dependía tanto de él.

Hart se negó a hacer comentarios para esta historia, que se basa en conversaciones con varios empleados actuales y antiguos. El domingo por la noche, Hart, quien presentó el muy visto roast del gran jugador de la NFL Tom Brady hace dos años, fue el objeto de su propio roast en Netflix.