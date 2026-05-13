Ejército israelí afirma que las operaciones se expandieron al norte del río Litani en Líbano

Shafaq News- Medio Oriente

Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron el martes que habían llevado a cabo operaciones militares al norte del río Litani en el sur del Líbano, agregando que su Fuerza Aérea había realizado más de 1,100 ataques apuntando a posiciones de Hezbollah desde el inicio de los entendimientos de alto al fuego.

Afirmaron que más de 350 miembros de Hezbollah han sido asesinados recientemente, y señalaron que las fuerzas israelíes operaron durante una semana en las afueras del pueblo de Zawtar al-Sharqiya, donde los enfrentamientos con combatientes de Hezbollah provocaron heridas entre varios soldados israelíes.

Mientras tanto, la Radio del Ejército de Israel dijo que la milicia ha comenzado a desplegar nuevos sistemas inspirados en tácticas utilizadas en la guerra entre Rusia y Ucrania para enfrentar a Hezbollah. Según el informe, los sistemas se basan en mecanismos de alambre de púas giratorios diseñados para cortar cables de fibra óptica utilizados en algunos drones de Hezbollah en un esfuerzo por reducir su efectividad operativa.

El informe reveló que “decenas de miles de rondas de fragmentación” han llegado para ser distribuidas entre las fuerzas israelíes que operan en el Líbano como parte de medidas destinadas a mejorar la protección contra ataques de drones durante operaciones en campo.

Noticias anteriores indicaron que las Fuerzas Armadas israelíes enfrentan dificultades para contrarrestar los drones lanzados por Hezbollah a medida que las hostilidades transfronterizas se intensifican en el sur del Líbano.

En las últimas semanas, Hezbollah ha intensificado su uso de drones de FPV (vista en primera persona) en ataques contra las fuerzas israelíes desplegadas en varias áreas del sur del Líbano. Videos publicados por el grupo muestran a los drones apuntando a soldados israelíes y vehículos militares, mientras que las cifras oficiales israelíes indican un aumento significativo en las bajas relacionadas con los ataques de drones de Hezbollah.