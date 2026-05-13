Paciente francés con hantavirus está gravemente enfermo mientras el brote crece a 11

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PARÍS (AP) — Una mujer francesa infectada por el mortal brote de hantavirus en un crucero se encuentra gravemente enferma y está siendo tratada con un pulmón artificial, dijo el martes un médico del hospital de París que atiende a la pasajera enferma. El brote ha llegado a un total de 11 casos reportados, 9 de los cuales han sido confirmados.

Tres personas en el crucero murieron, incluida una pareja holandesa que, según los funcionarios de salud, fue la primera expuesta al virus durante su visita a Sudamérica.

El pasajero francés hospitalizado en París padece una forma grave de la enfermedad que le ha causado problemas pulmonares y cardíacos potencialmente mortales, dijo el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Dijo que la mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndola al cuerpo. La esperanza es que el dispositivo alivie suficiente presión sobre los pulmones y el corazón para darles algo de tiempo para recuperarse. Lescure lo llamó “la etapa final de la atención de apoyo”.

Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega de regreso a los Países Bajos, donde será limpiado y desinfectado.

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El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que los casos confirmados y sospechosos sólo se han reportado entre los pasajeros o la tripulación del crucero.

“Por el momento, no hay señales de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Y añadió: “Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

La última persona confirmada infectada es un pasajero español que dio positivo por hantavirus tras ser evacuado del barco, dijo el martes el Ministerio de Sanidad español. El pasajero se encontraba en cuarentena en un hospital militar de Madrid.

Las autoridades sanitarias afirman que se trata del primer brote de hantavirus en un crucero. Si bien no existe cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS dice que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

Argentina envía expertos para investigar origen del brote

El Ministerio de Salud de Argentina dijo el martes que se enviará un equipo de expertos científicos en los próximos días para investigar el origen del brote.

Una pareja holandesa, identificada por la OMS como los primeros cruceristas infectados con hantavirus, pasó varios meses en Argentina y países vecinos de América del Sur antes de abordar el crucero. El marido y la mujer murieron más tarde.

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Las autoridades argentinas dijeron que la pareja realizó un recorrido de observación de aves que incluyó una parada en un basurero donde pudieron haber estado expuestos a roedores portadores de la infección. El Ministerio de Salud dijo que su equipo investigará el vertedero y otros lugares que visitó la pareja donde se encuentran ratas que se sabe que son portadoras del virus, aunque los funcionarios locales de la provincia de donde partió el crucero han cuestionado la teoría de que comenzó allí.

Se completa la evacuación del MV Hondius

Un total de 87 pasajeros y 35 tripulantes fueron escoltados desde el barco hasta la costa en Tenerife por personal con equipo de protección de cuerpo completo y máscaras respiratorias en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que terminó el lunes por la noche.

Dos aviones llegaron durante la noche a la ciudad de Eindhoven, en el sur de Holanda, con ciudadanos holandeses, así como pasajeros de Australia y Nueva Zelanda y miembros de la tripulación de Filipinas. Todos fueron puestos en cuarentena, según el gobierno holandés.

Parte de la tripulación permaneció a bordo del barco y puso rumbo a la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, dijo el operador del barco Oceanwide Expeditions.

El hantavirus generalmente se transmite a través de los excrementos de los roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero el virus de los Andes detectado en el brote del crucero puede propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas, que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares, suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

El jefe de la OMS, Tedros, ha aconsejado que los pasajeros que regresen deben permanecer en cuarentena, ya sea en sus hogares o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede hacer cumplir sus directrices y que diferentes países pueden manejar el seguimiento de los pasajeros sin síntomas de diferentes maneras.

El personal del hospital holandés en cuarentena

Doce empleados de un hospital holandés donde está siendo tratado un pasajero del Hondius tienen que permanecer en cuarentena durante seis semanas después de manipular inadecuadamente fluidos corporales, dijo el Centro Médico de la Universidad de Radboud en un comunicado el lunes por la noche.

El “riesgo de infección es bajo”, afirmó el hospital, pero exigió a la docena de empleados que entraran en cuarentena preventiva como “precaución”.

El hospital de la ciudad oriental de Nijmegen recibió la semana pasada a un pasajero de uno de los vuelos de evacuación que aterrizó en los Países Bajos y desde entonces la persona dio positivo por hantavirus.

La sangre y la orina del paciente deberían haber sido manipuladas “según un procedimiento más estricto”, afirmó el hospital.