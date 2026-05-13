Cerveceros reciben a los Padres en racha de victorias en casa

Padres de San Diego (24-17, primeros en la División Oeste de la Liga Nacional) vs. Cerveceros de Milwaukee (23-16, segundos en la División Central de la Liga Nacional)

Milwaukee; Miércoles, 7:40 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Padres: Michael King (3-2, 2.76 de efectividad, 1.05 WHIP, 45 ponches); Cerveceros: Jacob Misiorowski (3-2, efectividad de 2.45, WHIP de 0.95, 70 ponches)

LÍNEA: Cerveceros -150, Padres +126; más/menos son 7 carreras

En resumen: Los Cerveceros de Milwaukee reciben a los Padres de San Diego tratando de continuar una racha de cinco victorias consecutivas en casa.

Milwaukee tiene un récord de 23-16 en general y un récord de 14-8 en partidos en casa. Los bateadores de los Cerveceros tienen un porcentaje de embase colectivo de .333, el quinto porcentaje en la Liga Nacional.

San Diego tiene un récord de 24-17 en general y un récord de 11-7 en juegos como visitante. Los Padres tienen la efectividad del equipo en el noveno lugar de la Liga Nacional con 4.13.

Los equipos se enfrentan el miércoles por segunda vez esta temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Jake Bauers ocupa el segundo lugar entre los Cerveceros con 13 extrabases (siete dobles y seis jonrones). Brice Turang tiene de 39-15 con tres dobles, dos jonrones y siete carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Xander Bogaerts lidera a los Padres con siete jonrones y slugging de .432. Jackson Merrill tiene de 39-11 con dos dobles, un jonrón y tres carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Cerveceros: 8-2, promedio de bateo de .259, efectividad de 2.33, superaron a sus oponentes por 30 carreras

Padres: 5-5, promedio de bateo de .190, efectividad de 3.44, superados por una carrera

LESIONES: Cerveceros: Brandon Lockridge: IL de 10 días (rodilla), Quinn Priester: IL de 15 días (muñeca), Jared Koenig: IL de 15 días (codo), Brandon Woodruff: IL de 15 días (brazo), Angel Zerpa: IL de 15 días (antebrazo), Rob Zastryzny: IL de 60 días (hombro), Akil Baddoo: IL de 60 días (cuádriceps)

Padres: Joe Musgrove: IL de 60 días (codo), Luis Campusano: IL de 10 días (dedo del pie), Jake Cronenworth: IL de 7 días (conmoción cerebral), German Márquez: IL de 15 días (antebrazo), Jhony Brito: IL de 60 días (codo), Bryan Hoeing: IL de 60 días (codo), Nick Pivetta: IL de 15 días (codo)

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Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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