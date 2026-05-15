La India aumenta los precios del combustible a medida que la crisis de Irán muerde.

La India aumenta los precios del combustible a medida que la crisis...

Importantes medidas de austeridad y aumento de precios de los combustibles en India debido a la crisis energética

India ha aumentado los precios de los combustibles en aproximadamente un 3 por ciento a medida que la crisis energética impulsada por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Hormuz comienza a afectar a la economía.

El gobierno en Nueva Delhi anunció el viernes el aumento de precio de 3 rupias ($0.03) por litro, para contrarrestar las pérdidas provocadas por la escasez de suministro. Los precios de la gasolina subieron a 97.77 rupias ($1.02) por litro, mientras que el diésel se elevó a 90.67 rupias ($0.94).

India es el tercer importador de petróleo más grande del mundo, con el 90 por ciento del petróleo que consume proviniendo del extranjero, y aproximadamente la mitad de sus suministros habituales de crudo pasando por el Estrecho de Hormuz.

Esto ha llevado al país a ser muy afectado por el aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Sin embargo, Nueva Delhi había estado evitando aumentar los precios minoristas de los combustibles, convirtiéndose en una de las últimas economías importantes en trasladar los mayores precios del crudo a los consumidores.

**Contexto:

La guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Hormuz han llevado a India a aumentar los precios de los combustibles y tomar medidas de austeridad para hacer frente a la crisis energética.

India ha sido afectada por la subida de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro debido a conflictos en la región.

El gobierno de Modi ha instado a los indios a adoptar medidas de austeridad voluntarias, incluyendo trabajar desde casa, limitar los viajes al extranjero y reducir las compras de oro.**

Fuente:

Reuters y The Associated Press

Publicado el 15 de mayo de 2026

**Hecho Comprobado: