Opinión: Estados Unidos debe poner fin a sus ataques ilegales en botes.

El ejército de los Estados Unidos ha estado llevando a cabo asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico durante los últimos nueve meses con total impunidad.

El 8 de mayo, el ejército de los Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico oriental, matando a dos personas y dejando un sobreviviente. El Comando Sur de los Estados Unidos afirmó que “la embarcación estaba transitando a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico” y “estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”.

Según The Intercept, ha habido 58 de estos ataques a embarcaciones desde septiembre que han matado al menos a 193 personas. Al igual que en el ataque del 8 de mayo, los nombres y nacionalidades de la mayoría de estas víctimas permanecen desconocidos.

La administración Trump ha acusado a las embarcaciones civiles de transportar narcóticos hacia los Estados Unidos y dice que está matando a “narcoterroristas”. Pero el Pentágono no ha proporcionado evidencia alguna de estas afirmaciones ni indicación de que las personas asesinadas representaran una amenaza inminente.

El derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos no permiten el uso del ejército para matar a civiles sospechosos de delitos. Bombardear embarcaciones en alta mar no es una operación legítima de aplicación de la ley. Tampoco está frenando el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, como afirma Trump, ni combatiendo las causas fundamentales del consumo de drogas.

Incluso si las embarcaciones llevaran drogas, la respuesta apropiada sería interceptar y detener legalmente a los sospechosos y brindarles el debido proceso de ley.

En un intento desesperado de proporcionar cobertura legal a estos asesinatos, la administración Trump está afirmando que los Estados Unidos están involucrados en un “conflicto armado” con carteles de drogas no especificados, el mismo tipo de amplia autoridad legal invocada por la administración de George W. Bush en su “guerra contra el terrorismo” posterior al 11 de septiembre.

Pero no hay conflicto armado en el Caribe o el Pacífico. Las personas en esas embarcaciones son civiles que no son objetivos militares legítimos. “Simplemente no puedes llamar a algo una guerra para darte poderes de guerra”, señaló la profesora de la Universidad de Pensilvania Claire Finkelstein.

Expertos en derecho y derechos humanos coinciden.

El pasado octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los ataques a embarcaciones. “Ninguna de las personas en las embarcaciones objetivo parecía representar una amenaza inminente para la vida de otros ni justificaba de otra manera el uso de la fuerza armada letal en su contra según el derecho internacional”, dijo Türk en su declaración del 31 de octubre.

A pesar de las afirmaciones infundadas y alarmantes promovidas por la administración Trump, las investigaciones han demostrado que varias de las personas asesinadas eran pescadores que intentaban ganarse la vida para sus familias. El 20 de enero, Estados Unidos atacó la embarcación pesquera ecuatoriana La Fiorella. Ninguno de los ocho pescadores a bordo ha sido visto desde entonces.

Los sobrevivientes también han sufrido abusos. En dos ataques separados en el Pacífico a embarcaciones pesqueras ecuatorianas en marzo, 36 sobrevivientes dijeron que fueron “secuestrados y torturados por fuerzas estadounidenses y llevados en barco hasta El Salvador antes de ser devueltos a Ecuador”, según una investigación de Drop Site News.

“Nos esposaron, nos pusieron capuchas en la cabeza y nos empujaron. Teníamos miedo de que nos mataran”, recordó Jhonny Sebastián Palacios, uno de los sobrevivientes, en una entrevista con The Guardian.

Los Estados Unidos deben poner fin inmediatamente a estos ataques a embarcaciones y asumir la responsabilidad por los daños causados a las víctimas y sus familias. Y el Congreso debe cumplir con su función de supervisión para garantizar investigaciones transparentes e independientes de estos ataques.

El uso de la fuerza ilegal se normalizará tanto en el país como en el extranjero a menos que la administración Trump rinda cuentas por estos asesinatos ilegales y su flagrante abuso de poder.

Cuando los agentes federales de inmigración mataron a ciudadanos estadounidenses a principios de este año, vimos con demasiada claridad los riesgos de permitir que el gobierno dispare a las personas y las llame “terroristas”. Nos deja a todos menos seguros, socava el estado de derecho y no se puede permitir que se convierta en algo común.

Farrah Hassen, J.D., es escritora, analista de políticas y educadora. Este artículo de opinión fue distribuido por OtherWords.org.