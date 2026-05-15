La violencia de pandillas en Haití y el umbral del conflicto armado: un análisis del DIH

Las crisis de violencia armada y humanitaria de Haití siguen siendo agudas. Pandillas armadas controlan un territorio significativo, perpetuando presuntamente asesinatos, violencia sexual y explotación infantil. Solo en 2025, más de 8,000 personas fueron asesinadas, 1.4 millones desplazadas y más de la mitad de la población enfrentó una grave inseguridad alimentaria. La misión de Seguridad Multinacional (MSS) liderada por Kenia no pudo contener la violencia creciente entre 2024 y 2025. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una transición a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) para ayudar al gobierno haitiano a restablecer la seguridad, la cual está comenzando a desplegarse. A partir de marzo de 2026, se estima que unos 1,000 de los 5,500 efectivos previstos, principalmente de Kenia, ya están operando bajo la GSF en Haití. Un refuerzo gradual estaba planificado para abril de 2026.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad haitianas han lanzado operaciones de estilo militar, incluidos ataques con drones que causaron víctimas y desplazamiento. Estas operaciones cuentan con el apoyo de la empresa contratista privada con sede en Estados Unidos Vectus Global.

A medida que la crisis continúa, queda la pregunta sobre si la violencia entre las fuerzas de seguridad haitianas (y las fuerzas de apoyo) y algunas pandillas, especialmente la coalición Viv Ansanm, alcanza el umbral de un conflicto armado no internacional (NIAC), lo que activaría la aplicación de la ley humanitaria internacional (IHL), o si la situación sigue siendo exclusivamente regulada por un paradigma basado en los derechos humanos. La respuesta tiene consecuencias directas para el uso legal de la fuerza, la protección de civiles, la detención, la rendición de cuentas y la caracterización de posibles violaciones.

[Contexto: La situación en Haití ha llevado a un debate sobre si se clasifica como un conflicto armado no internacional, lo que podría cambiar las normas legales aplicables y las responsabilidades de las partes involucradas.]

Este artículo explica la evaluación recientemente publicada por el proyecto War Watch de la Academia de DDHH y DIH de Ginebra (en la que los autores de este artículo también estuvieron involucrados) concluyendo que la situación cumple con los requisitos de intensidad y organización para un conflicto armado no internacional. Presentamos las bases fácticas y legales de esa conclusión y abordamos las posiciones contrarias destacadas en informes públicos y prácticas institucionales, incluida la dependencia del marco de los derechos humanos en resoluciones del Consejo de Seguridad y por organizaciones humanitarias y de derechos humanos prominentes.

[Nótese que se cita a expertos y se destaca la importancia de aplicar las leyes internacionales en situaciones de crisis y conflicto armado.]