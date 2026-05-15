Los habitantes de Idaho honran al difunto secretario del Interior y ex gobernador de EE. UU.

Este artículo se publicó por primera vez en Idaho Capital Sun.

Funcionarios estatales y cientos de habitantes de Idaho se reunieron en el Capitolio del estado de Idaho en Boise el viernes para honrar al fallecido exgobernador de Idaho Dirk Kempthorne durante una ceremonia formal de mentira en el estado.

Kempthorne era un republicano que también fue alcalde de Boise, senador estadounidense y secretario del Interior de Estados Unidos durante una carrera de casi 25 años en cargos públicos.

Murió el 24 de abril tras una batalla contra el cáncer.

Kempthorne, de 74 años, fue recordado como un funcionario público amable y carismático que logró cambios duraderos en Idaho sirviendo a nivel local, estatal y federal.

“Era un hombre que realmente amaba nuestro estado, y era un hombre que tenía una habilidad increíblemente única para ser más grande que la vida y al mismo tiempo hacer que la gente se sintiera única y genuinamente vista, todo al mismo tiempo”, dijo el Secretario de Estado de Idaho, Phil McGrane, durante la ceremonia del viernes.

Los funcionarios y el público de Idaho lamentan la pérdida de “un hombre que realmente dedicó su vida a servir a los demás”

El ataúd de Kempthorne continuará en su lugar en la rotonda del primer piso dentro del Capitolio del Estado de Idaho hasta que sea trasladado a la Catedral de las Montañas Rocosas el sábado por la mañana para un funeral público.

Antes de eso, se invita al público a visitar el Capitolio del estado de Idaho para presentar sus respetos a Kempthorne hasta que el edificio cierre a las 7 pm, hora de la montaña, el viernes.

El gobernador de Idaho, Brad Little, y los dos ex gobernadores vivos de Idaho, el ex gobernador Butch Otter y el senador estadounidense Jim Risch, asistieron y hablaron en las ceremonias del viernes.

La esposa de Kempthorne, Patricia, los hijos de los Kempthorne, el mayor general retirado Gary Sayler, el vicegobernador Scott Bedke, funcionarios estatales actuales y anteriores, legisladores de ambos partidos políticos, familiares y amigos también asistieron a las ceremonias del viernes.

Little dijo que su amistad con Kempthorne y su esposa se remonta al tiempo que todos pasaron en la Universidad de Idaho, antes de ingresar al servicio público.

“(La primera dama) Teresa (Little) y yo nos hemos unido a tantos habitantes de Idaho para lamentar la pérdida de un hombre que realmente dedicó su vida a servir a los demás y fortalecer tanto nuestro estado como nuestra nación”, dijo Little.

Otter, quien sirvió como vicegobernador bajo Kempthorne durante dos años, dijo que Kempthorne era una encarnación viviente de dos personajes ficticios famosos por su moral: Atticus Finch de la novela “Matar a un ruiseñor” y el personaje principal de Jimmy Stewart de la película “El señor Smith va a Washington”.

“(Kempthorne) tenía la misma convicción y la misma voluntad de hacer lo correcto”, dijo Otter.

En las ceremonias del viernes se incluyeron una salva de 19 cañonazos, un sobrevuelo del A-10, actuaciones de “The Stars and Stripes Forever” y la canción estatal “Here We Have Idaho”. La 25ª Banda del Ejército de la Guardia Nacional del Ejército de Idaho, 550 acordes, el conjunto de 8 mejores y la ex senadora estatal Cherie Buckner-Webb, demócrata por Boise, actuaron, cantaron o dirigieron ceremonias durante los eventos del viernes.

“Cada uno de nosotros tiene una razón personal diferente para estar aquí esta mañana, pero nuestro propósito común esta mañana es honrar y reconocer una vida muy bien vivida”, dijo el viernes el ex presidente provisional del Senado de Idaho, Chuck Winder, republicano por Boise. “Estamos aquí para expresar nuestro agradecimiento a uno de los mejores servidores públicos de Idaho”.

El funeral y la ceremonia de internamiento de Kempthorne están programados para el sábado en Boise. El funeral comienza a las 11 am en la Catedral de las Montañas Rocosas, 717 N. 11th St., y se transmitirá en vivo en línea para aquellos que no puedan asistir en persona.

La ceremonia de internamiento comienza a las 2:30 pm en el Cementerio de Veteranos del Estado de Idaho, que Kempthorne ayudó a autorizar y crear, ubicado en 10100 N. Horseshoe Bend Road en Boise.

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