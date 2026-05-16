Políticos de Nuevo México luchan con la bonanza petrolera de la guerra de Irán que es tanto impresionante como incómoda

Morgan Leez

AP

RIO RANCHO, N.M. — El embudo global del petróleo en el Estrecho de Hormuz ha generado una envidiable – y políticamente sensible – bonanza financiera al otro lado del mundo en Nuevo México, un raro estado dominado por los demócratas donde los combustibles fósiles son la base de los servicios sociales progresistas.

Nuevo México produce más petróleo que cualquier otro estado además de Texas, y los ingresos estatales derivados de impuestos, regalías y ventas de arrendamientos ayudan a cubrir el costo de la matrícula universitaria, todas las comidas escolares, el seguro de salud y una nueva iniciativa de cuidado infantil universal gratuito.

Ahora que los precios del petróleo están disparándose debido al conflicto con Irán, el dinero está entrando a raudales en las arcas estatales y creando una situación incómoda para los demócratas que se oponen a la guerra y preferirían reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

“Es difícil para la gente pensar en, ‘Oh genial, tenemos este inesperado beneficio’, y mientras tanto están matando niños al otro lado del mundo”, dijo Deb Haaland, ex secretaria del Departamento del Interior de EE. UU. que se postula para gobernadora.

Haaland es una de las dos demócratas que compiten para suceder a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien está finalizando su segundo mandato en el cargo. Una ex congresista y presidenta del partido estatal, Haaland trabajó para limitar la exploración incontrolada de petróleo y gas mientras estaba en el gabinete del presidente Joe Biden.

Ahora quiere usar el dinero generado durante el auge energético para aumentar el crédito tributario infantil de Nuevo México y mejorar el crédito tributario para familias trabajadoras, pagos que beneficiarían principalmente a personas con bajos ingresos.

“Tenemos la obligación de intentar tener un mundo mejor en general”, dijo Haaland, miembro de la Pueblo Laguna que podría convertirse en la primera gobernadora nativa americana en EE. UU. “Creo que podemos lograrlo”.

Su rival por la nominación democrática, el fiscal de distrito de Albuquerque Sam Bregman, dijo que quiere contrarrestar la inflación con cheques únicos de $500 del estado para residentes que ganan menos de $200,000 al año. También quiere eximir del impuesto sobre la renta personal a residentes de 65 años o más.

“Son los recursos de la gente los que generan esos ingresos”, dijo. “Deberíamos devolvérselos a la gente”.

Por cada fluctuación de $1 en el precio anual promedio del petróleo, Nuevo México experimenta un cambio de aproximadamente $59 millones en los ingresos del gobierno estatal.

Esto significa que es probable que el estado vea un aumento de $850 millones en los ingresos anuales del gobierno estatal para el año fiscal que finaliza en junio solamente en función de los cambios en los precios durante la guerra, equivalentes al 12% del gasto anual del fondo general, según la oficina de presupuesto y responsabilidad legislativa del estado.

Nuevo México envía gran parte de su petróleo crudo relativamente pesado desde su área de la Cuenca del Pérmico a centros de distribución de Texas y refinerías a lo largo de la costa del Golfo. Los precios podrían permanecer altos sin un fin a la vista para la guerra a pesar de un frágil alto el fuego.

Un colchón que modera la dependencia del petróleo

En Nuevo México, los aumentos en los ingresos petroleros fluyen automáticamente hacia una serie de cuentas fiduciarias diseñadas para reducir gradualmente la dependencia del estado de los combustibles fósiles, ayudando al estado a generar ingresos por inversiones para sufragar Medicaid, la educación infantil temprana, proyectos de infraestructura y una ampliación de la atención de salud mental.

Esta estrategia ha aliviado la incomodidad entre muchos demócratas con la dependencia de los ingresos petroleros, en un estado con sectores de pobreza extrema arraigados y la tasa más alta de inscripción en Medicaid del país.

“Para Nuevo México y los neomexicanos, y especialmente la izquierda progresista – que de cierta manera controla el estado – es algo que realmente no quieren admitir o hablar o enfadarse al respecto”, dijo Lonna Atkeson, profesora de ciencias políticas que ha analizado el comportamiento de votación en Nuevo México y dirige el Instituto LeRoy Collins en la Universidad Estatal de Florida. “Como, ‘No deberíamos estar financiando nuestras cosas con ese dinero’. He escuchado esos argumentos”.

El ganador de la carrera por la gobernación de este año liderará un consejo de inversiones estatales que supervisa un colchón estatal de aproximadamente $68 mil millones, incluyendo inversiones que sufragan los costos de la educación pública desde kínder hasta duodécimo grado.

Nuevo México no está solo en cosechar los beneficios financieros de la guerra. En Alaska, se pronosticó un aumento de $1.05 mil millones para el año fiscal actual y el que comienza el 1 de julio.

“Realmente son este grupo reducido de estados dependientes de la energía como Dakota del Norte, Alaska, Nuevo México y Wyoming los que serán afectados de manera más directa”, dijo Justin Theal, quien investiga tendencias fiscales estatales como funcionario principal del Pew Charitable Trusts. Describió la situación como “una espada de doble filo”.

“Eleva los costos para los hogares y los negocios, lo que potencialmente puede frenar el gasto de los consumidores y reducir los impuestos sobre las ventas en los que casi todos los estados confían”, dijo Theal.

Los precios del petróleo en tiempos de guerra tienen un aspecto positivo para Nuevo México

Tres contendientes por la nominación republicana abogan por un alivio fiscal aún más agresivo mientras los precios del petróleo están en alza.

“Los republicanos están recurriendo a la ‘e-palabra’ – eliminar los impuestos sobre la renta”, dijo Brian Sanderoff, encuestador de Albuquerque y presidente de Research and Polling Inc. Un republicano ganó por última vez una elección a un cargo estatal en 2016.

Al mismo tiempo, cuestionan si el cuidado infantil universal será financieramente sostenible.

El programa está siendo directamente atacado en una demanda del empresario de cannabis y candidato republicano a gobernador Duke Rodriguez. Anteriormente se desempeñó como secretario de servicios humanos bajo el ex gobernador Gary Johnson, un defensor del gobierno limitado que se postuló sin éxito para presidente como libertario.

La demanda alega que se implementó el programa de cuidado infantil en noviembre por Lujan Grisham sin la autorización requerida de la Legislatura, aunque este año se aprobó la legislación de apoyo. Un tribunal ha ordenado a la administración que responda en un plazo de 30 días.

Al reflexionar sobre los ingresos petroleros del estado, Rodriguez dijo: “No tenemos un problema de recursos, lo que tenemos es un problema de resultados reales. Simplemente gastamos y gastamos sin responsabilidad”.

El empresario republicano Doug Turner describe los precios del petróleo en tiempos de guerra como una oportunidad para reformar el código tributario estatal y propone una prueba de medios para los beneficios del cuidado infantil. Perdió las primarias republicanas de 2010 frente a la entonces fiscal de distrito Susana Martínez, quien luego sirvió dos mandatos como gobernadora.

Gregg Hull, exalcalde por tres mandatos de Río Rancho en las afueras de Albuquerque, quiere que Nuevo México se una a los estados sin impuesto sobre la renta personal como Texas y Wyoming. Los impuestos sobre la renta personal representan aproximadamente $2.2 mil millones en ingresos estatales anuales, compensando alrededor de una quinta parte de las obligaciones del fondo general anuales.

Hull dijo que quiere reforzar la economía petrolera redirigiendo los excedentes presupuestarios a proyectos de infraestructura en la principal zona de producción de petróleo del estado.

“Esta mañana, cuando estaba viendo el precio de un barril de petróleo, pensé, ‘Bueno, eso no es genial para los consumidores, pero es fabuloso para Nuevo México'”, dijo Hull.

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La escritora de Associated Press Becky Bohrer en Juneau, Alaska, contribuyó a este informe.