EE.UU.: Los trabajadores ferroviarios de Long Island en Nueva York se declaran en huelga

Los trabajadores del Long Island Rail Road (LIRR) de Nueva York se declararon en huelga el sábado, paralizando el sistema ferroviario de cercanías más transitado de Estados Unidos.

En la huelga participan unos 3.500 trabajadores, entre maquinistas de locomotoras, maquinistas y señalizadores.

Esta es la primera vez que los trabajadores ferroviarios del LIRR realizan una huelga en 32 años.

Un grupo de cinco sindicatos llamó a sus trabajadores a participar en la huelga después de que las negociaciones con la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) terminaran sin acuerdo.

El sistema LIRR presta servicio a casi 300.000 pasajeros por día y conecta la ciudad de Nueva York y sus distritos con los suburbios de Long Island.

MTA planea proporcionar autobuses lanzadera gratuitos y limitados para trabajadores esenciales Imagen: Adam Gray/Getty Images/AFP

¿A qué se debe la disputa?

Ambas partes del conflicto laboral dijeron que la lucha se centraba en aumentos salariales y primas de atención médica.

El sindicato International Brotherhood of Teamsters dijo que los trabajadores ferroviarios han pasado tres años sin “aumentos durante el proceso de negociación”.

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Ferroviarios, dijo que no están previstas nuevas negociaciones entre las dos partes.

“Estamos muy separados en este momento”, dijo Sexton. “Lamentamos mucho estar en esta situación”, añadió.

Por su parte, el presidente de la MTA, Janno Lieber, dijo que la agencia “le dio al sindicato todo lo que dijeron que querían en términos de salario” y que para él era evidente que los sindicatos siempre tenían la intención de retirarse.

MTA dijo que las demandas iniciales del sindicato conducirían a aumentos de tarifas.

Se espera que la huelga cause graves trastornos Imagen: Adam Gray/Getty Images/AFP

Se espera caos en los viajeros

Este fin de semana, la huelga podría dificultar que los fanáticos de los deportes suburbanos lleguen a Manhattan para ver los playoffs de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de los New York Knicks o ver la rivalidad intraurbana de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Mets.

Pero sería más preocupante para los trabajadores si la huelga continúa durante la semana laboral, ya que las carreteras de Nueva York, ya sobrecargadas, sufrirán más tráfico.

La MTA anunció planes para proporcionar una cantidad limitada de autobuses lanzadera gratuitos durante las horas pico para los trabajadores esenciales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó a los usuarios del LIRR a trabajar desde casa si pueden.

Hochul también culpó de la huelga a los dirigentes sindicales por “una disfunción innecesaria y miles de trabajadores sindicales del LIRR se están viendo obligados a quedarse sin sueldo”.

“Apoyo a los usuarios del LIRR y lucharé para preservar la estabilidad a largo plazo de la MTA”, añadió.

Editado por: Karl Sexton