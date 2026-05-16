El 20 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 14165 dirigida al Secretario de Guerra para “desplegar suficiente personal a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos para garantizar un control operativo completo”. La acción resultante envió el equivalente de una división del Ejército para apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP) en el control de la frontera sur de los Estados Unidos, una frontera de 1,954 millas de longitud con México. Las operaciones de sostenimiento en el territorio nacional son muy diferentes que en otros comandos combatientes (COCOMs) debido a la distancia reducida entre los niveles táctico y estratégico. Según lo definido por el Manual de Campo 3-94, Operaciones de Ejércitos, Cuerpos y Divisiones, el frente de una división suele tener entre 11 y 17 millas. En otros COCOMs, las divisiones suelen tener un frente estrecho con una infraestructura de sostenimiento de varios niveles que se extiende hasta la empresa conjunta de logística (JLEnt). En contraste, en los EE. UU. continentales (CONUS), la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur (JTF-SB) utiliza una infraestructura de sostenimiento comprimida con conexión directa al JLEnt. La misión en la frontera sur presenta numerosos desafíos diferentes a otros COCOMs, que requieren una organización modular de tareas, aprovechamiento de activos comerciales, empleo de capacidades militares únicas e innovación.

Para cumplir con este desafío, la División del 10º de Montaña estableció la sede de la JTF-SB en Fort Huachuca, Arizona. La JTF-SB consiste en tres elementos de maniobra del tamaño de una brigada asignados al apoyo directo a CBP, apoyados por un batallón de aviación de apoyo general, un batallón de ingenieros de división, un batallón de apoyo del Cuerpo de Marines de los EE. UU. y una brigada de sostenimiento de división (DSB). La organización interna de tareas de las brigadas de maniobra es tan única como las misiones que apoyan. La brigada de policía militar y la brigada de sostenimiento de la Reserva del Ejército de los EE. UU. se desplegaron como brigadas de propósito general y no cuentan con todo su equipo orgánico. Sus batallones y compañías subordinados son una colección diversa de unidades activas, de la Reserva de Componentes y de la Guardia Nacional que operan principalmente con vehículos no tácticos y no tienen batallones de apoyo de brigada orgánicos (BSB). La brigada Stryker se desplegó con todas sus capacidades tradicionales y su BSB orgánico.

Estratégicamente ubicada en el centro del área de operaciones de la JTF-SB, el 101st DSB sirvió como la sede de sostenimiento de la JTF-SB con un batallón de apoyo al sostenimiento de combate compuesto por un destacamento de cuartel general y cuartel general, una compañía de suministros compuesta, una compañía de mantenimiento de apoyo, una compañía de camiones compuesta ligera y un equipo de control de movimiento. Estos elementos procedían de dos cuerpos y tres divisiones, y se combinaron en un único grupo de tareas (TF), TF Desert Eagle.

Para apoyar a las unidades en operación a lo largo de la frontera, el 101st DSB utiliza un modelo de concentrador y radio, desplegando equipos pequeños y adaptables para periodos específicos de tiempo para llevar a cabo misiones de sostenimiento. El centro principal se mantiene en Fort Bliss, donde se encuentra el equipo del 101st DSB. Las misiones típicas incluyen despliegue de puntos minoristas de combustible de clase III, puntos avanzados de armamento y reabastecimiento (FARPs), equipos de contacto de mantenimiento, equipos de mantenimiento de armas, equipos de recuperación y distribución a granel.

Para optimizar el sostenimiento, el 101st DSB aprovecha las entregas directas de la Agencia de Logística de Defensa de combustibles a granel de Clase I, combustible a granel de Clase III y materiales de barrera de Clase IV directamente a las unidades respaldadas a lo largo de la frontera sur. Debido a la distancia entre instalaciones federales, el 101st DSB también adquiere combustible a granel de Clase III a través de aeropuertos municipales locales mediante tarjetas aéreas. Además, los sectores tienen terrenos que van desde áreas altamente urbanizadas hasta desiertos planos, ríos de flujo rápido y montañas inaccesibles, lo que presenta desafíos únicos. Para mitigar las restricciones del terreno, el 101st DSB entrega suministros y equipo en ciertas áreas a través de aeronaves de ala rotatoria.

Para reducir el riesgo de conducción, el 101st DSB confía en una línea comercial coordinada a través de las oficinas de transporte de la instalación local y su flota comercial (camiones de caja, autobuses y camiones refrigerados) para la distribución. El 101st DSB solo utiliza activos verdes orgánicos en situaciones de emergencia. Hasta la fecha, TF Desert Eagle ha facilitado más de 220 movimientos intrateatrales de equipos militares en apoyo de numerosas operaciones. Además, el 101st DSB adquirió una considerable flota blanca a través de contratos de alquiler a corto plazo que brinda una gran flexibilidad en la distribución táctica de mercancías, especialmente en áreas urbanas como San Diego, California. Esta flota, compuesta por camiones de caja, camiones refrigerados, montacargas de 30K y autobuses de 44 personas, redujo el tiempo de respuesta para los requisitos de sostenimiento. El 101st DSB trabajó para ampliar la flota para incluir camiones de combustible a granel comerciales de 500 galones y camiones de agua a granel comerciales de 500 galones. El uso de activos blancos no es estándar para un DSB, y para la distribución en otros COCOMs como el Comando Europeo de los EE. UU., las unidades dependen de activos verdes orgánicos a nivel táctico.

Antes de la creación de la JTF-SB, CBP realizó operaciones limitadas en ubicaciones austeras durante períodos prolongados. Actualmente, la JTF-SB emplea capacidades militares únicas para apoyar a CBP, incluyendo el asalto aéreo de elementos de maniobra en ubicaciones austeras, la realización de patrullas montadas con Strykers, el uso de aeronaves de ala rotatoria para observación y evacuación médica, y la utilización de ingenieros para construir y reforzar barreras.

El 101st DSB proporciona un conjunto robusto de capacidades militares únicas que mejoran la capacidad de la JTF-SB para controlar la frontera sur, incluyendo la entrega aérea, la entrega de paquetes de sostenimiento en lugares austeros y la mano de obra dedicada. El 101st DSB utiliza su dominio de las operaciones de entrega aérea hasta la frontera, utilizando capacidades de carga suspendida y lanzamiento aéreo para mover remolques de observación, contenedores, mercancías y suministros por aire. Para repostar las aeronaves militares en un entorno operativo austeros, el 101st DSB pone a disposición sus habilidades únicas de estación base de la 101st División Aerotransportada (Asalto Aéreo) para llevar a cabo actividades de FARPs. Además, el 101st DSB mantiene la capacidad de desplegar dos elementos logísticos avanzados multifuncionales que pueden proporcionar sostenimiento a un batallón de Stryker durante un máximo de 72 horas para maximizar el alcance operativo y extender la resistencia.

Finalmente, el 101st DSB desplegó un elemento del tamaño de una plana mayor a los talleres de CBP para realizar el mantenimiento a nivel de operador en su equipo y aumentar su tasa de preparación operativa. Esta mejora en la preparación de vehículos permite a CBP responder rápidamente a la actividad ilegal en la frontera. Realizar estas funciones en CONUS a la escala y alcance actual junto con CBP sigue siendo una experiencia única e incomparable. Los DSB en otros COCOMs rara vez trabajan estrechamente con agencias intergubernamentales o brindan apoyo de sostenimiento directo a sus operaciones.

Los desafíos presentados por conjuntos de misiones únicas con equipos no estándar requieren la búsqueda de soluciones innovadoras para resolver problemas complejos a través de la impresión 3D, fabricación y adquisición de nuevo equipo. La impresión 3D ha avanzado significativamente en la última década. Conocida oficialmente como Reparación de Daños de Batalla y Fabricación, la impresión 3D es una iniciativa del Comando de Tanques-Automóviles y Armamentos del Ejército de los EE. UU. para generar poder de combate lo más adelante posible y producir rápidamente piezas temporales en horas. Además, la mayoría de las piezas cuestan centavos para ser impresas en 3D, lo que resulta en ahorros substanciales. Por ejemplo, la adquisición de una pieza de plástico simple a través del sistema de suministro normal cuesta un promedio de $5.00 y tarda semanas en llegar. Cuando se imprime en 3D, la misma pieza puede costar tan solo $0.40 y tardar solo unas horas en imprimirse.

Liderando el esfuerzo para la JTF-SB en la impresión 3D, el 101st DSB adquirió dos impresoras UltiMaker S5 capaces de imprimir a altas temperaturas y utilizar más de 280 filamentos como ácido poliláctico reforzado con fibra de carbono y plásticos de alto rendimiento. Esta nueva capacidad permite a la JTF-SB fabricar piezas de repuesto de Clase IX, herramientas especializadas, componentes de entrega aérea, marcos de sistemas de aeronaves no tripuladas, piezas de repuesto de sistemas de aeronaves no tripuladas y kits de modelos de terreno. Además, TF Desert Eagle está trabajando en adquirir un kit de expansión de metal que permite a estas impresoras 3D imprimir componentes en acero inoxidable.

Para apoyar los FARPs expedicionarios, el 101st DSB exploró el uso del Sistema de Reabastecimiento Aire-Tierra Táctico (TAGRS) durante la formación en la base. Ahora, el 101st DSB está solicitando comprar el TAGRS para operaciones de JTF-SB. El TAGRS es un remolque móvil equipado con una bomba de combustible de 250 galones por minuto (GPM) y separador de filtro. Diseñado para la supervivencia en el campo de batalla, el 101st DSB puede desplegar el TAGRS vía aérea para establecer rápidamente un punto de combustible minorista para vehículos terrestres y activos de aviación. Además, el 101st DSB está probando una amplia variedad de equipos de combustible, incluidos los kits digitales Aqua Glo, una toma de combustible de 450 galones transportable por carga suspendida con bomba interna y una nueva bomba intercambiable de 150 GPM. El 101st DSB está a la vanguardia de la experimentación y adquisición de nuevas capacidades de sostenimiento, que podrían resultar beneficiosas para otros COCOMs.

Para proporcionar sostenimiento a un elemento del tamaño de una división a lo largo de 1,954 millas, la JTF-SB requiere una organización modular de tareas, activos comerciales, capacidades militares únicas e innovación para lograr el éxito de la misión. Si bien las capacidades del 101st DSB (TF Desert Eagle) son estándar, la naturaleza de proporcionar sostenimiento en CONUS en asociación con otra agencia gubernamental no es un conjunto de misiones típico para un DSB. Las lecciones aprendidas en la frontera sur pueden aplicarse a otros COCOM y teatros. Junto con todo el equipo de la JTF-SB, el 101st DSB una vez más demuestra que “cuando la nación quiere que se haga, le pide al 101”.

Este artículo fue publicado en el número de invierno de 2026 de Army Sustainment.

MAJ Jared Peacock actualmente se desempeña como oficial de operaciones de apoyo de la Brigada de Sostenimiento de la División 101. Su carrera militar comenzó en 2010 cuando fue comisionado desde el ROTC como segundo teniente en el Cuerpo de Transporte. Su formación militar incluye el Curso de Líderes Básicos del Cuerpo de Transporte, el Curso de Carrera de Capitanes de Logística Combinada, el Curso de Planificadores de Sostenimiento de Teatro, Oficial de Movimiento de Unidades, Curso de Oficial de Transporte de la División, Colegio de Comando y Estado Mayor y Curso de Operaciones de Apoyo. Tiene una Maestría en Estudios Operativos del Colegio de Comando y Estado Mayor.

Este artículo fue publicado con el número de invierno de 2026 de Army Sustainment.