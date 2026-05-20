El Senado avanza proyecto de ley destinado a poner fin a la guerra con Irán mientras Cassidy cambia para apoyarlo

El Senado avanza proyecto de ley para poner fin a la guerra en Irán mientras Cassidy, tras perder las primarias, cambia su apoyo

Por STEPHEN GROVES Associated Press

WASHINGTON (AP) – El Senado ha avanzado una legislación que busca obligar al presidente Donald Trump a retirarse de la guerra en Irán. La votación mostró el creciente número de republicanos que desafían los deseos del presidente en cuanto a la guerra. Desde que Trump ordenó el ataque a Irán a finales de febrero, los demócratas han forzado votaciones repetidas sobre resoluciones de poderes de guerra que requieren que obtenga la aprobación del Congreso para la guerra o retire a las tropas. Los republicanos habían logrado reunir los votos para rechazar esas propuestas. Sin embargo, el senador de Louisiana, Bill Cassidy – recién salido de una derrota en las primarias en la que Trump respaldó a su oponente – emitió un voto crucial el martes para avanzar en la resolución de poderes de guerra.

WASHINGTON – El Senado avanzó el martes una legislación que busca obligar al presidente Donald Trump a retirarse de la guerra en Irán, a medida que un creciente número de republicanos desafiaban los deseos del presidente.

Desde que Trump ordenó el ataque a Irán a finales de febrero, los demócratas han forzado votaciones repetidas sobre resoluciones de poderes de guerra que requerirían que obtuviera la aprobación del Congreso para la guerra o retirara a las tropas. Los republicanos habían logrado reunir los votos para rechazar esas propuestas, pero el senador de Louisiana, Bill Cassidy – recién salido de una derrota en las primarias en la que Trump respaldó a su oponente – cambió de bando para emitir un voto crucial y avanzar en la legislación.

(la votación fue de 50-47, mostrando el pequeño pero crucial número de republicanos que votaron para detener la guerra con Irán. La legislación tendrá una votación final, pero el momento no estaba claro de inmediato. También hubo ausencias de senadores republicanos el martes que podrían ser suficientes para derrotarla, si esos legisladores mantuvieran su postura sobre la guerra.)

Aun así, la votación mostró cómo los republicanos están cada vez más incómodos con un conflicto que se encuentra en un frágil alto el fuego y que ha causado un aumento en los precios de la gasolina en EE. UU.

Los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska habían votado previamente a favor de resoluciones similares de poderes de guerra y lo hicieron de nuevo el martes. Cassidy votó a favor de la legislación por primera vez.

Después de su derrota en las primarias la semana pasada, Cassidy regresó a Washington diciendo que estaba orgulloso de su trabajo para defender la Constitución y que consideraría cuidadosamente cómo votaría en varias prioridades de la administración de Trump.