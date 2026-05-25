Angela Merkel no negociará con Putin, pero el rumor refleja una verdad sobre la guerra de Ucrania

Las discusiones están en marcha sobre cuáles ex potencias europeas deberían representar a la UE en cualquier conversación de paz con Rusia. Angela Merkel, Mario Draghi y Sauli Niinistö, el ex presidente de Finlandia, son nombres que han surgido como posibles enviados. Si bien carece de sustancia, ya que no hay negociaciones a la vista, la historia señala una verdad más amplia sobre la guerra en Ucrania y el papel de Europa.

Al igual que otras conversaciones europeas sobre Ucrania anteriores, ésta tiene un sabor abstracto. Europa planeó, por ejemplo, enviar una “fuerza de tranquilización” a Ucrania en caso de un alto el fuego mediado por Donald Trump. Se está trabajando en una posible iniciativa marítima en el estrecho de Hormuz, en caso de que se llegue a un acuerdo entre EE. UU., Israel e Irán, poniendo fin a la guerra allí de manera definitiva. Ninguno de estos planes se ha implementado, porque los escenarios en los que se basan no se han materializado. Del mismo modo, no hay negociaciones inminentes con Rusia a las que un enviado pueda ser enviado. La guerra en Ucrania continúa, como lo resalta el bombardeo de Kyiv por parte de Rusia el fin de semana, que involucró su misil balístico hipersónico “Oreshnik”, capaz de transportar ojivas nucleares. Y, como nos recuerda el apresurado refugio de los lituanos después de una alerta de dron, ya está en marcha una guerra híbrida más amplia entre Rusia y Europa.

Sin embargo, incluso si la vacía charla europea sobre qué persona de confianza podría negociar con Vladimir Putin es prematura, revela una verdad más profunda sobre lo que está sucediendo. Estuve en Kyiv hace unas semanas y estoy deseando regresar el próximo mes. En ningún momento desde finales de 2022 he sentido tanta confianza fundamentada.

Los ucranianos no tienen ilusiones. Han soportado otro invierno devastador en el que Rusia destrozó gran parte de su infraestructura energética, dejando a millones en el frío durante meses. Esperan otro invierno horrendo por delante; muchos temen que Moscú vuelva su asalto también hacia la infraestructura de suministro de agua. Los ucranianos han interiorizado la traición de EE. UU., con el descarado apoyo de Trump a Putin. Dan por sentado que el apoyo militar de EE. UU., que se ha reducido desde el regreso de Trump al cargo, no volverá.

También asumen que la suspensión temporal de las sanciones de EE. UU. al petróleo ruso se volverá permanente. Más ampliamente, no creen que la guerra vaya a terminar pronto. De hecho, la mayoría cree, al igual que yo, que mientras Putin siga en el poder, continuará. Tampoco creen los ucranianos que, en las circunstancias actuales, podrán retomar porciones significativas de los territorios ocupados por Rusia. Esa oportunidad no se ha presentado desde septiembre de 2022, cuando las fuerzas ucranianas retomaron Járkov y gran parte de Jerson. Desde entonces, ha sido una sangrienta guerra de desgaste, en la que Rusia ha avanzado a paso de tortuga.

Sin embargo, los ucranianos también ven que la tortuga se mueve cada vez más lento, casi deteniéndose por completo, incluso a medida que las bajas rusas aumentan en 20,000, 30,000, a veces más, cada mes. Y las grietas en la economía rusa son cada vez más visibles. La economía rusa es ahora una economía de guerra hasta tal punto que casi todos los demás sectores industriales han disminuido, si no desaparecido. Esto no significa que Putin vaya a detenerse, al contrario. Los ucranianos son muy conscientes de los vastos recursos que se están volcando en la maquinaria de guerra rusa, particularmente en la producción de misiles y drones.

Pero esto solo aumenta la confianza de los ucranianos en su capacidad para seguir resistiendo. Lo mismo hacen los avances notables hechos por la industria de defensa de Ucrania, centrada en la tecnología de drones. Hace cuatro años, Ucrania dependía totalmente del apoyo militar del extranjero, hoy alrededor del 60% de las capacidades militares utilizadas por las fuerzas ucranianas son producidas internamente. La fila de empresas de defensa europeas que buscan asociarse con contrapartes ucranianas continúa creciendo. Y, como subraya el viaje de Volodymyr Zelenskyy al Golfo en medio de la guerra con Irán, el interés en la experiencia en defensa ucraniana se extiende mucho más allá de Europa.

Ahora los ucranianos están seguros de que los gobiernos europeos no los abandonarán, una confianza que ha crecido después de la destitución de Viktor Orbán, quien se había convertido en la voz de Putin y el caballo de Troya en Bruselas. Esto no tiene nada que ver con la fe en la bondad de los corazones europeos o la confianza en la solidaridad. De hecho, Kyiv está cada vez más frustrado con la lentitud del proceso de adhesión a la UE.

La última propuesta de Friedrich Merz de que a Ucrania se le dé una “membresía asociada” sin derecho a voto, un intento de mejorar una idea anterior franco-alemana de “membresía simbólica”, no ha sido bien recibida en Kyiv. La respuesta del presidente Zelenskyy a la primera propuesta fue contundente, por decir lo menos. Pero los ucranianos de todos modos perciben que los europeos los respaldarán basándose en una evaluación pragmática de dónde radica el interés propio de Europa. Y de hecho, esto se está corroborando en la práctica, con la aprobación de un paquete de 90 mil millones de euros para Ucrania en los próximos dos años respaldado por el presupuesto de la UE. EE. UU. se ha retirado y los europeos han dado un paso adelante.

Lo que nos devuelve a la charla de un enviado europeo. Vacía como está, revela una verdad cruda. En la guerra de Ucrania, EE. UU. ya no tiene las cartas. Trump las entregó cuando traicionó a Kyiv y al resto de Europa. Pero juntos, Ucrania y el resto de Europa tienen poder de negociación. Y están empezando a verlo.