Copa del Mundo de T20 Femenino 2026: Selección de Irlanda un gran honor para Dalzell

Los padres de Dalzell fueron las primeras personas a quienes les contó sobre su convocatoria. Es su padre Alan a quien le acredita haber despertado su interés en el deporte. “Papá siempre ha tenido pasión por el cricket. Él tenía a mi hermano y a mí jugando en el patio trasero cuando éramos niños. Me uní al Club de Cricket de Bready cuando tenía 11 años y jugué un poco de cricket con chicos y luego comencé a jugar cricket con hombres cuando tenía alrededor de 13 años.”

El cricket como carrera no parecía ni siquiera una posibilidad para Dalzell, pero eso cambió en 2019 cuando se otorgaron los primeros contratos a tiempo parcial para mujeres por parte de Cricket Ireland. Entre las primeras receptoras estaba la actual capitana de la Copa del Mundo de Irlanda, Gaby Lewis. Dalzell dijo que cuando estaba creciendo, había una falta de visibilidad de modelos femeninos en el cricket. “Simplemente jugaba por diversión, y fui muy aceptada tanto en los equipos de chicos como en los de hombres en Bready. No me sentía diferente. Pero también había tan poca cobertura del cricket femenino en los medios de difusión en ese momento. Siento que eso ha cambiado enormemente ahora.”

“El crecimiento del cricket femenino en el noroeste, por ejemplo, ha sido enorme y creo que la mejora en la cobertura del deporte está ayudando a impulsar la próxima generación de jóvenes jugadoras de cricket. Si alguien más joven puede verme y saber que localmente he seguido el camino, espero que les ayude a saber que también pueden hacerlo.”

Dalzell también elogió el trabajo de Kathryn Rough, Directora Ejecutiva de la Unión de Cricket del Noroeste, en el desarrollo del deporte para mujeres y niñas. “Kathryn ha realizado cambios enormes introduciendo ligas para niñas más jóvenes que están prosperando ahora y creciendo cada año. Se puede ver la diferencia que ha hecho para el cricket del noroeste y está surgiendo a través de las ligas de mujeres y los clubes realmente están viendo los beneficios.”