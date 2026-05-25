Neil Young hace su primera aparición en vivo de 2026 en un concierto benéfico en Vancouver.

Neil Young hizo su primera aparición en vivo de 2026 el viernes (22 de mayo), ofreciendo un set acústico sorpresa en un concierto benéfico en Vancouver en honor al 90 cumpleaños de su amigo, el ambientalista canadiense David Suzuki.

Young interpretó dos canciones acústicas en solitario en el Queen Elizabeth Theatre, incluyendo “Heart of Gold” antes de pasar al piano para una interpretación de “After the Gold Rush” con armónica añadida. Este marcó su primera actuación desde el show benéfico de Painted Turtle el 25 de octubre de 2025, y llega meses después de que el veterano del Rock and Roll Hall of Famer de 80 años cancelara todas sus fechas de gira en 2026.

También participaron en el evento de cumpleaños de Suzuki Jane Fonda, Al Gore, Sarah McLachlan, Bruce Cockburn y Chantal Kreviazuk. El concierto recaudó fondos para la Fundación David Suzuki.

Esta aparición sorpresa llegó después de que Young cancelara abruptamente una gira prevista por Europa en febrero, sin dar una razón específica. “He decidido tomar un descanso y no estaré de gira por Europa esta vez”, escribió en aquel momento. “Gracias a todos los que compraron entradas. Lamento decepcionarlos, pero este no es el momento”. Más tarde tranquilizó a sus fanáticos diciendo que “todo está bien” y que estaba “escuchando a mi cuerpo”.

A pesar de la ausencia de los escenarios, Young ha seguido siendo activo creativamente. Recientemente completó un nuevo álbum de estudio titulado “Second Song”, grabado con Chrome Hearts en los estudios Shangri-La del productor Rick Rubin en Malibu, California, que incluye dos canciones inéditas de 1964 que nunca han sido lanzadas. Un nuevo álbum en vivo con Chrome Hearts, “As Time Explodes”, saldrá el 29 de mayo.

El único número 1 en solitario de Neil Young en el Billboard Hot 100 sigue siendo “Heart of Gold”, que encabezó la lista el 18 de marzo de 1972, de su emblemático álbum “Harvest” – el álbum más vendido de 1972 y uno de los discos más celebrados en la historia del rock. “After the Gold Rush” es la canción principal de su aclamado álbum de 1970 del mismo nombre, que alcanzó el puesto número 8 en el Billboard 200.