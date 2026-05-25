Dentro del archivo de las FDI sobre la muerte del líder de Hamas al

Dentro del archivo de las FDI sobre la muerte del líder de...

Entre la Dirección de Inteligencia, Izz al-Din al-Haddad fue definido como una persona extremadamente cautelosa, rozando la paranoia. Era alguien que no dormía en el mismo lugar dos veces, que implementaba decisiones en las líneas del frente de la actividad terrorista contra Israel con obsesiva atención a las microtácticas, y que sobrevivió durante muchos años estando en la mira del IDF y del Shin Bet.

Pero el viernes pasado, a las 7:45 p.m., al-Haddad cometió el error más grande y final de su vida.

Emergió sobre tierra a un apartamento en el corazón de la ciudad de Gaza para encontrarse con su familia. Estaba seguro de que los tentáculos de la inteligencia israelí no lo alcanzarían allí. Se equivocó.

Ahora, después del dramático asesinato selectivo del hombre que se convirtió en el comandante de facto de la ala militar de Hamas y líder de la organización en la Franja de Gaza, Walla recibió una mirada exclusiva a la inteligencia militar detrás de la operación.

Un punto de inflexión dramático llegó en la Franja de Gaza incluso antes del acuerdo de alto el fuego liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflejado en una serie de compromisos a los que la dirección de Hamas accedió.

Ahora, tras el asesinato selectivo de al-Haddad, se espera que Hamas continúe desafiando a Israel en la Franja de Gaza, incluso después del asesinato selectivo, y que el espíritu de resistencia se preserve, aún desde los túneles, apartamentos seguros y bajo la fuerte presión ejercida por el IDF.

Al final, lo que llevó al gran error de al-Haddad fue su decisión de reunirse con su familia en un apartamento en la superficie en el corazón de la ciudad de Gaza. Él creía que era un secreto y que los detalles se mantendrían lejos de los tentáculos de la inteligencia israelí. A pesar de que los oficiales de inteligencia lo habían clasificado como “muy cauteloso, rozando la paranoia”.

En el curso de la conversación, Walla preguntó al oficial: Si sus amigos fuera del servicio militar le preguntaran cuál fue el impacto más significativo del asesinato selectivo de al-Haddad, ¿qué les diría en lenguaje sencillo?