¿Harto de ser dado por sentado? El síndrome del cerdo mimado podría cambiar tu vida.

Hay eventos tan trascendentales que siempre recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de ellos. Suelen ser históricos, a menudo impactantes y profundamente significativos. Bueno, actualiza tus registros, ¡porque necesitamos agregar uno a la lista! ¿Dónde estabas cuando escuchaste por primera vez acerca del síndrome del cerdo mimado?

Para muchos de nosotros, podría haber sido esta semana, cuando Lena Dunham fue invitada al podcast de Amy Poehler, Good Hang. Estaban discutiendo cómo algunas personas, “no solo mujeres, sino muchas mujeres”, siempre se esfuerzan demasiado y como resultado se sienten exhaustas y resentidas. Dunham comenzó a hablar de sus cerdos mascota, reconociendo que parecía un desvío del tema, pero asegurando a los oyentes que no lo era.

Recordó cómo, al principio, se dio cuenta de que esta era una mascota diferente, una que requería de un especialista para enseñarle cómo cuidarla. Se acercó a Susan Magidson, “la principal entrenadora de cerdos y artista de rescate de nuestra época”.

En la clase de video semanal de Magidson los lunes por la noche, llamada For Pig’s Sake, Dunham descubrió que los cerdos domésticos pueden desarrollar una condición llamada SPS, que, habrás deducido, significa síndrome del cerdo mimado. “Imagina que le das a tu cerdo golosinas, pero nunca le pides que haga un truco por esas golosinas. De repente, les pides hacer algo, y ellos dicen: ‘No, ese no era el trato en el que estábamos'”, explicó Dunham a Poehler.

Cuando Dunham transmitió esta información a su hermano, él señaló que ella había actuado de esta manera con todos los hombres con los que había salido. Agregó que lo peor del SPS era que, “al final del día, tienes un cerdo mimado y la culpa es solo tuya”. ¡Interesante!

¿Podría el síndrome del cerdo mimado ser el significado de la vida? ¿Es el secreto para la felicidad y el equilibrio, no volverse amargo y abatido, el esforzarnos solo por aquellos que se lo han ganado? ¿El modo altruista que “no solo las mujeres, sino muchas mujeres” adoptan automáticamente es solo un montón de… disculpas por adelantado… tonterías?

Cuando estás enamorado de alguien, es fácil consentirlo, colmarlo de sus deseos más profundos para hacer que su existencia sea lo más cercana a la perfección posible. Quieres que sean felices; si puedes facilitarlo, ¿por qué no? Crees que deberían tener todas las golosinas del mundo. Y así te agotas y sobrepasas tus límites, una y otra vez, en todas las direcciones.

El problema surge cuando la otra parte, o las otras partes, comienzan a esperarlo, dejan de ser agradecidos y te dan por sentado. Cuando pones a todos los demás primero, y el favor no se devuelve, siempre terminas de último. A nadie le gusta sentirse utilizado, ya sea por personas o cerdos.

La idea de la generosidad otorgada únicamente a los merecedores puede parecer fría y mercenaria, incluso carente de amor. Pero sin equilibrio en una relación, corres el riesgo de convertirte en un mártir, en una persona resentida o en una combinación emocionante de ambos. Tal vez todo se trate de la relación entre el truco y la golosina: averiguar cuánto puedes hacer por alguien antes de que dejen de apreciarlo y comiencen a darlo por sentado.

Existe la teoría de que algunos humanos deben ser entrenados, como animales, para comportarse de manera aceptable. Tal vez necesites canalizar tu Magidson interior y establecer límites firmes, comunicar las expectativas claramente y recompensar la amabilidad, el pensamiento y el no orinar en la alfombra. Sí, los adultos deberían saber mejor, pero, como habrás notado, muchos de ellos no lo hacen.

Puede parecer una contradicción añadir otra tarea a la interminable lista de cosas por hacer de las personas más cargadas, “no solo mujeres, sino muchas mujeres”, para lograrlo. Pero si podemos enmarcarlo como asertivo, como el cambio que queremos ver, esto tiene el potencial de ser excelente para todos. Podría significar la diferencia entre estar rodeado de cerdos mimados o de personas maravillosas. ¡Una reflexión interesante!

(Polly Hudson es una escritora independiente)