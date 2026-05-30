Trumpiana: Batalla de engaño, fanfarronería y error!

Trump regresa a su juego mientras un acuerdo de paz con Irán se le escapa Donald Trump estaba furioso. Aquí estaba trabajando incansablemente para hacer que Estados Unidos fuera grande de nuevo y evitar que Irán fabricara una bomba nuclear. Y aquí estaban todos estos jueces y otros entrometidos poniendo trabas en el camino. Sin embargo, en medio de las tortuosas conversaciones de paz con Irán, el Presidente de los Estados Unidos afirmó una gran victoria, no contra Teherán, sino en una guerra civil republicana de su creación con un republicano respaldado por Trump venciendo a un senador de cuatro términos en una segunda vuelta en Texas. Además de Ken Paxton, el Fiscal General de Texas, quien derrotó al Senador John Cornyn, al menos otros ocho retadores respaldados por Trump han derrocado a legisladores republicanos de mucho tiempo que se le han opuesto. Los resultados indican que él seguía siendo el jefe del partido republicano, incluso cuando sus números en las encuestas con el electorado general seguían disminuyendo, dejando a Trump presumiendo. Llamando a los demócratas de la oposición ‘Dumocrats’, declaró, ‘¡Haré algunos rallies lindos, grandes y hermosos para Ken. Texas, ¡esto será DIVERTIDO!’. En cuanto al acuerdo de paz, con los sectores más duros de Irán actuando con firmeza, Trump pospuso una ‘determinación final’ después de una reunión de dos horas con sus principales ayudantes en la Sala de Situación. El acuerdo propuesto extendería el alto el fuego por otros 60 días mientras Estados Unidos e Irán buscan negociar un plan para eliminar el uranio enriquecido de Irán. Anteriormente, Trump trazó sus líneas rojas exigiendo: ‘Irán debe acordar que nunca tendrán un Arma o Bomba Nuclear. El Estrecho de Hormuz debe estar inmediatamente abierto, sin peajes, para el tráfico de envíos sin restricciones, en ambas direcciones’. Y a pesar de profesar indiferencia a las consecuencias de la guerra con Irán, el aumento de los precios del combustible o las presiones políticas ante las elecciones de medio término de noviembre, Trump seguía enfocado en las cosas que le importan, como el gran y hermoso salón de baile. Se quejó contra el Congreso y los jueces por obstaculizar su salón de baile después de que un juez detuviera la construcción sobre el terreno del proyecto hasta que el Congreso lo autorizara y los republicanos del Senado rechazaran un plan para financiar su seguridad. En una presentación legal publicada en Truth Social, argumentó que ‘el Presidente no puede llevar a cabo con seguridad los negocios de Estados Unidos’ sin el salón de baile. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron un proyecto de ley para bloquear el arco triunfal de 250 pies propuesto por Trump apodado ‘Arc de Trump’ cerca del Cementerio Nacional de Arlington. Un juez federal en Virginia también bloqueó temporalmente el fondo de $1.776 mil millones del Departamento de Justicia para compensar a sus seguidores supuestamente atacados por administraciones anteriores. También se ha desafiado legalmente la decisión de Trump de pintar la Fuente Reflectante de azules de la bandera estadounidense. Pero aún no ha habido un desafío a la construcción en curso en el jardín de la Casa Blanca para una arena del Ultimate Fighting Championship (UFC) que albergará una pelea de jaula el 14 de junio para conmemorar el aniversario número 250 de Uncle Sam y el cumpleaños número 80 de Trump. Y un gabinete halagador siempre está listo para satisfacer sus caprichos y antojos. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que su departamento ha preparado el diseño de un billete de $250 con la imagen de Trump, anticipando la aprobación de la legislación estancada en el Congreso. Si se aprueba y Trump la firma, sería un reconocimiento extraordinario para un líder estadounidense en funciones, ya que dicho honor suele reservarse para los muertos y desaparecidos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal contra E. Jean Carroll, la escritora que ganó un juicio civil de $5 millones después de acusar a Trump de abuso sexual y difamación. Trump mismo presentó nuevamente su demanda por difamación de $10 mil millones contra el Wall Street Journal por su reportaje sobre sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, después de que un juez desestimara una versión anterior por deficiencias legales. Pero Bruce Springsteen, un cantante, compositor y músico estadounidense apodado ‘el Jefe’, utilizó un concierto en Washington para hablar en contra de Trump. En un momento dado, lideró al público en un canto de “Fuera ICE”, alentando a la audiencia a hacer oír sus voces hasta la Casa Blanca. Springsteen, a quien Trump ha etiquetado como un “perdedor total que difunde odio” y ha pedido un boicot a sus espectáculos, también anunció un festival de protesta con estrellas programado para el área de Washington, D.C. un mes antes de las elecciones de medio término. Sin embargo, Trump reaccionó con furia cuando un juez federal ordenó que su nombre fuera eliminado del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Protestando contra la decisión del juez, un enojado Trump amenazó con retirar su liderazgo de la institución que asumió después de convertirse en Presidente. A menos que estuviera “libre de hacer lo que hago mejor que nadie más”, no tenía “ningún interés en continuar en lo que solo podría ser un viaje sin esperanza a ‘TIERRA DE NUNCA JAMÁS'”, publicó. En un arrebato de 580 palabras, Trump criticó al juez nombrado por Barack Hussein Obama como irresponsable. También describió el centro de artes escénicas como una estructura deteriorada que solo él podría restaurar. “Lamentablemente, el Juez Cooper y la Izquierda Radical prefieren verlo MORIR en lugar de que el Presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos podrían estar orgullosos”, escribió Trump, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. “Por lo tanto, basándose en el hecho de que los Demócratas de la Izquierda Radical se preocupan más por oponerse a su Presidente favorito, YO, que por salvar un centro de artes en decadencia, trabajaremos con el Congreso para devolver esta Institución fallida a ellos”. “Nunca ha habido un Presidente de los Estados Unidos que haya sido tratado tan injustamente por los Tribunales como yo, pero eso está bien, seguiré haciendo, lo que se considera, un gran trabajo para la maravillosa gente de nuestro País”, se quejó. Anteriormente, después de su tercer chequeo médico programado en 13 meses antes de su cumpleaños número 80 donde “Todo salió PERFECTAMENTE”, publicó una foto de sí mismo examinando una columna de la Casa Blanca y proclamando “El Único Presidente que Sabe Cómo Arreglar la Casa Blanca”. Si tan solo también hubiera amenazado con simplemente retirarse de todo. Eso, dijeron los críticos, habría funcionado verdaderamente ‘PERFECTAMENTE’. (Por acuerdo con The American Bazaar)