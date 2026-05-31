Vale la pena revisar ahora el comentario olvidado de Sean Payton sobre la competencia QB

The Denver Broncos are hosting a quarterback competition this summer.
Los Denver Broncos organizarán una competencia de mariscales de campo este verano.
Bo Nix is the undisputed starter, but he's returning from the ankle injury that ended the Broncos' 2025 playoff run prematurely. The quarterback competition will be a battle for the No. 2 job.
Bo Nix es el titular indiscutible, pero regresa de la lesión de tobillo que acabó prematuramente con la carrera de los Broncos en los playoffs de 2025. La competencia de mariscales de campo será una batalla por el puesto número 2.
That's been Jarrett Stidham's gig for the past three years. And yet, despite having a young franchise quarterback and a seemingly entrenched backup, the Broncos re-signed Sam Ehlinger to a one-year, $2 million deal this past March.
Ese ha sido el trabajo de Jarrett Stidham durante los últimos tres años. Y, sin embargo, a pesar de tener un joven mariscal de campo franquicia y un suplente aparentemente afianzado, los Broncos volvieron a contratar a Sam Ehlinger para un contrato de un año y 2 millones de dólares este pasado mes de marzo.
With OTAs kicking off on Tuesday, it's a good time to revisit head coach Sean Payton's recent comment about the competition set to ignite between Stidham and Ehlinger for Denver's QB2 job. On March 31, Payton was asked what he sees in the Broncos' quarterback situation behind Nix, which is a more pressing topic this season because of that ankle injury.
Las OTA comenzarán el marteses un buen momento para revisar el reciente comentario del entrenador en jefe Sean Payton sobre la competencia que se iniciará entre Stidham y Ehlinger por el puesto de QB2 de Denver. El 31 de marzo, se le preguntó a Payton qué ve en la situación del mariscal de campo de los Broncos detrás de Nix, que es un tema más apremiante esta temporada debido a esa lesión en el tobillo.
“We see competition," Payton said. "And it wasn’t different last year. There’s nothing that is etched in stone. There just isn’t, and that’s a good thing.”
“Vemos competencia”, dijo Payton. “Y no fue diferente el año pasado. No hay nada grabado en piedra. Simplemente no lo hay, y eso es algo bueno”.
In other words, "Hey, Stiddy, don't get too comfortable." Payton may say that it "wasn't different last year," but the Broncos had just re-signed Stidham to a two-year, $12 million deal, which meant that he was the understood QB2. Ehlinger showed up in early April of 2025.
En otras palabras, “Oye, Stiddy, no te pongas demasiado cómodo”. Payton puede decir que “no fue diferente el año pasado”, pero los Broncos acababan de volver a firmar con Stidham por dos años y $12 millones, lo que significaba que él era el QB2 entendido. Ehlinger apareció a principios de abril de 2025.
Was last summer really a competition between Stidham and Ehlinger? I would say no. In a literal sense, sure, it's the NFL. But it was more a case of Stidham working to justify his job as Nix's backup, more so than Ehlinger truly threatening for the gig.
¿Fue realmente el verano pasado una competencia entre Stidham y Ehlinger? Yo diría que no. En un sentido literal, claro, es la NFL. Pero fue más un caso de Stidham trabajando para justificar su trabajo como respaldo de Nix, más que Ehlinger realmente amenazando el puesto.
So what has changed? After all, Stidham has become known as a bona fide 'Payton guy.' One of the first free-agent moves the Broncos made after Payton was hired as head coach in 2023 was signing Stidham to a two-year deal.
Entonces, ¿qué ha cambiado? Después de todo, Stidham se ha hecho conocido como un auténtico ‘tipo Payton’. Uno de los primeros movimientos de agencia libre que hicieron los Broncos después de que Payton fuera contratado como entrenador en jefe en 2023 fue contratar a Stidham con un contrato de dos años.
When that expired last year, the Broncos re-signed Stidham. With an expiring contract this coming season, though, he may have to really sing for his supper in OTAs and training camp.
Cuando expiró el año pasado, los Broncos volvieron a contratar a Stidham. Sin embargo, con un contrato que expira la próxima temporada, es posible que realmente tenga que cantar para cenar en las actividades organizadas por el equipo y en el campo de entrenamiento.
Meanwhile, Ehlinger was signed last year after Zach Wilson departed in free agency. Honestly, it was pretty touch-and-go for Ehlinger for the majority of training camp and the preseason.
Mientras tanto, Ehlinger fue contratado el año pasado después de que Zach Wilson se fuera en la agencia libre. Honestamente, fue bastante complicado para Ehlinger durante la mayor parte del campo de entrenamiento y la pretemporada.
It took an 11th-hour performance with Ehlinger getting 73% of the snaps in the preseason finale — a game in which Stidham took zero snaps while Nix took 21 — to fully secure himself a place with the Broncos. Ehlinger was still waived at the final roster cut-downs, though he re-signed to the practice squad despite having options to go elsewhere.
Fue necesaria una actuación de 11 horas con Ehlinger obteniendo el 73% de las jugadas en el final de pretemporada (un juego en el que Stidham no participó en ninguna jugada mientras que Nix tomó 21) para asegurarse completamente un lugar con los Broncos. Ehlinger aún fue despedido en los recortes finales de la plantilla, aunque volvió a firmar con el equipo de práctica. a pesar de tener opciones de ir a otro lado.
In late October, the Broncos promoted Ehlinger to the active roster, where he remained for the duration of the season. Stidham continued as the No. 2 quarterback on the depth chart.
A finales de octubre, los Broncos promovieron a Ehlinger a la lista activadonde permaneció durante toda la temporada. Stidham continuó como el mariscal de campo número 2 en la tabla de profundidad.
What Changed? The AFC Championship Game
¿Qué cambió? El juego del campeonato de la AFC
Besides Nix's health status, if I had to put my finger on any one element that has changed since last summer, it would be Stidham's performance in the AFC championship game against the New England Patriots. In fairness, the exceedingly rare and uniquely challenging task of going more than two calendar years since starting an NFL game and then suddenly being thrust into the high-stakes situation of starting in a conference title game can't be overstated.
Además del estado de salud de Nix, si tuviera que señalar algún elemento que haya cambiado desde el verano pasado, sería la actuación de Stidham en el partido por el campeonato de la AFC contra los New England Patriots. Para ser justos, no se puede subestimar la tarea extremadamente rara y excepcionalmente desafiante de pasar más de dos años calendario desde que comenzó un juego de la NFL y luego, de repente, verse empujado a la situación de alto riesgo de comenzar en un juego por el título de la conferencia.
Stidham stepped up in the face of an unprecedented situation in Broncos history. He deserves credit and some benefit of the doubt for that, especially considering how he went from the cold bench to the starting lineup overnight.
Stidham dio un paso al frente ante una situación sin precedentes en la historia de los Broncos. Merece crédito y algo de beneficio de la duda por eso, especialmente considerando cómo pasó de la banca fría a la alineación titular de la noche a la mañana.
However, Stidham's performance vs. the Patriots left much to be desired. After an encouragingly strong start, leading the Broncos down the field on a five-play, 59-yard touchdown drive on the opening possession, he quickly wilted.
Sin embargo, la actuación de Stidham contra los Patriots dejó mucho que desear. Después de un comienzo alentadoramente fuerte, guiando a los Broncos por el campo en una serie de touchdown de 59 yardas y cinco jugadas en la primera posesión, rápidamente se debilitó.
Once the Broncos had to move off their scripted first 15-18 plays in the game plan, that's when the cracks in the Stidham foundation began to show. He would finish the game 17-of-31 for 133 yards and a touchdown, with an interception and a lost fumble.
Una vez que los Broncos tuvieron que salirse de sus primeras jugadas programadas de 15 a 18 en el plan de juego, fue cuando las grietas en los cimientos de Stidham comenzaron a mostrarse. Terminaría el juego con 17 de 31 para 133 yardas y un touchdown, con una intercepción y un balón suelto perdido.
The lost fumble provided Drake Maye and the Patriots with their one and only touchdown, maximizing a short-field drive that started on the Broncos' 12-yard line. The interception came late, icing the 10-7 win for New England with 2:11 remaining.
El balón suelto perdido proporcionó a Drake Maye y los Patriots su único touchdown, maximizando una serie de campo corto que comenzó en la yarda 12 de los Broncos. La intercepción llegó tarde, congelando la victoria de Nueva Inglaterra por 10-7 con 2:11 restantes.
Stidham finished with a QB rating of 63.0, which is obviously bad. However, the shocking thing is that it was nearly five points better than Maye's 58.8, which illustrates how winnable this game was for the Broncos if they could have done more offensively.
Stidham terminó con una calificación de QB de 63.0, lo que obviamente es malo. Sin embargo, lo sorprendente es que fue casi cinco puntos mejor que los 58,8 de Maye, lo que ilustra lo ganable que fue este juego para los Broncos si hubieran podido hacerlo más ofensivamente.
Also, in fairness, beyond the stakes and high-pressure situation Stidham faced, the weather conditions also played a big role in his performance. With temperatures near 20 degrees at kickoff, it was tough sledding for both teams' passing attacks, which also contributed to the Broncos' defensive dominance, aside from Maye's scrambling.
Además, para ser justos, más allá de lo que está en juego y la situación de alta presión que enfrentó Stidham, las condiciones climáticas también jugaron un papel importante en su desempeño. Con temperaturas cercanas a los 20 grados al iniciofue difícil para los ataques aéreos de ambos equipos, lo que también contribuyó al dominio defensivo de los Broncos, aparte de la lucha de Maye.
Then a blizzard descended on the Mile High City in the second half, and passing the ball became really, really difficult. On top of the biting wet and cold, the field conditions were slippery, and guys' hands were stiff. It was the antithesis of 'quarterback weather.'
Luego, una tormenta de nieve descendió sobre Mile High City en la segunda mitad, y pasar el balón se volvió realmente difícil. Además de la intensa humedad y el frío, las condiciones del campo eran resbaladizas y las manos de los muchachos estaban rígidas. Era la antítesis del “clima de mariscal de campo”.
Does that excuse Stidham's performance? No. I think most Broncos fans believe that if Nix had been healthy enough to start that game against the Patriots, Denver would have advanced to its ninth Super Bowl appearance. But the weather conditions did add to the monumental obstacles Stidham faced.
¿Eso excusa la actuación de Stidham? No. Creo que la mayoría de los fanáticos de los Broncos creen que si Nix hubiera estado lo suficientemente sano como para comenzar ese juego contra los Patriots, Denver habría avanzado a su novena aparición en el Super Bowl. Pero las condiciones climáticas se sumaron a los obstáculos monumentales que enfrentó Stidham.
Stidham has many plausible excuses for his overall lackluster performance when the Broncos needed him most. For Payton and the coaching staff, it had to be agonizing knowing that the defense did more than enough to make this a winnable game without Nix.
Stidham tiene muchas excusas plausibles para su mediocre desempeño general cuando los Broncos más lo necesitaban. Para Payton y el cuerpo técnico, tuvo que ser angustioso saber que la defensa hizo más que suficiente para que este fuera un juego ganable sin Nix.
Was it enough for Payton to question Stidham's role as the incumbent backup behind Nix? It's hard to say for sure, but unlike years past, Payton is posturing this summer as a competition for the backup quarterback job. Sorry, Coach, but that's a new talking point.
¿Fue suficiente para que Payton cuestionara el papel de Stidham como respaldo titular detrás de Nix? Es difícil decirlo con certeza, pero a diferencia de años anteriores, Payton se presenta este verano como un competencia para el puesto de mariscal de campo suplente. Lo siento, entrenador, pero ese es un nuevo tema de conversación.
When it comes to coincidences, I'm a staunch unbeliever. Of course, there are the exceptions that prove the rule, but generally speaking, when two unrelated events seem connected somehow, they often are, if you dig deep enough.
Cuando se trata de coincidencias, soy un incrédulo acérrimo. Por supuesto, existen excepciones que confirman la regla, pero en términos generales, cuando dos eventos no relacionados parecen conectados de alguna manera, a menudo lo están, si se profundiza lo suficiente.
That's especially true in the NFL. Payton might not ever come out and say it, but Stidham's inability to answer the bell may have created some serious doubt within the coaching staff on whether he's the best option to back up Nix. At the very least, it may have been enough for the team to want to verify more rigorously that Stidham is the right man to hold Nix's clipboard.
Eso es especialmente cierto en la NFL. Es posible que Payton nunca salga a decirlo, pero la incapacidad de Stidham para responder a la campana puede haber creado serias dudas dentro del cuerpo técnico sobre si es la mejor opción para respaldar a Nix. Como mínimo, puede haber sido suficiente para que el equipo quisiera verificar más rigurosamente que Stidham es el hombre adecuado para sostener el portapapeles de Nix.
Broncos Love the QB Room
A los Broncos les encanta la sala QB
The Broncos' shot-callers have often talked about how much they love their quarterback room. Nix, Stidham, and Ehlinger are all very close. Throw in offensive coordinator Davis Webb, and it's been a very tight-knit room since Nix arrived in 2024.
Los encargados de tomar las decisiones de los Broncos a menudo han hablado de lo mucho que aman su cuarto de mariscal de campo. Nix, Stidham y Ehlinger están muy unidos. Agregue al coordinador ofensivo Davis Webb y ha sido una habitación muy unida desde que llegó Nix en 2024.
Counting playoffs, Stidham has five career starts in the NFL (1-4), while Ehlinger has three (0-3). Stidham has the slight edge over Ehlinger in experience, bolstered a bit more by his recent taste of the playoffs, but we're talking about a difference of two NFL starts.
Contando los playoffs, Stidham tiene cinco inicios en su carrera en la NFL (1-4), mientras que Ehlinger tiene tres (0-3). Stidham tiene una ligera ventaja sobre Ehlinger en experiencia, reforzada un poco más por su reciente experiencia en los playoffs, pero estamos hablando de una diferencia de dos inicios en la NFL.
Regardless of the Broncos' public optimism about Nix's recovery status, his 2026 outlook remains clouded by that injury, especially since it was the third time he suffered that type of injury to his right ankle. The slight setback in his recovery timetable, due to the cleanup procedure he underwent in late April, only casts further doubt on exactly how ready he's going to be for the regular season.
Independientemente de los Broncos optimismo público sobre el estado de recuperación de Nixsu perspectiva para 2026 sigue empañada por esa lesión, sobre todo porque era la tercera vez que sufría ese tipo de lesión en el tobillo derecho. El ligero retroceso en su calendario de recuperación, debido a la procedimiento de limpieza al que se sometió a finales de abrilsolo arroja más dudas sobre qué tan preparado estará exactamente para la temporada regular.
The Takeaway
La comida para llevar
You know the old saying: hope for the best, but plan for the worst. That puts a bigger onus on the importance of Broncos' backup situation.
Ya conoces el viejo dicho: espera lo mejor, pero planifica para lo peor. Eso pone una mayor responsabilidad sobre la importancia de la situación de reserva de los Broncos.
Hence the competition.
De ahí la competencia.
Stidham vs. Ehlinger begins on Tuesday, June 2, when the Broncos host their first voluntary OTA session. It'll pick up steam when training camp rolls around in late July.
Stidham vs. Ehlinger comienza el martes 2 de junio, cuando los Broncos organicen su primera sesión voluntaria de OTA. Cobrará fuerza cuando llegue el campo de entrenamiento a finales de julio.
The Broncos hope they'll have no need to call on their No. 2 quarterback this season for any other reason than a kneel-down because Nix will be healthy. When it comes to a quality backup, though, it's better to have and not need than to need and not have.
Los Broncos esperan no tener necesidad de recurrir a su mariscal de campo número 2 esta temporada por ningún otro motivo que no sea arrodillarse porque Nix estará sano. Sin embargo, cuando se trata de una copia de seguridad de calidad, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla.
