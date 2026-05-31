Cómo el PSG venció al Arsenal para ganar la Liga de Campeones de la UEFA

BUDAPEST, Hungría — Paris Saint-Germain logró el bicampeonato de la Liga de Campeones en una tanda de penales contra Arsenal después de que Eberechi Eze y Gabriel Magalhães fallaran tras un empate 1-1 en 120 minutos en el Puskas Arena.

Después de vencer a Internazionale 5-0 en Munich el año pasado para ganar su primer título de la Liga de Campeones, el PSG se convirtió en el segundo equipo, después del Real Madrid, en defender su corona desde que la competición fue reestructurada en 1992.

Arsenal se puso en ventaja en el sexto minuto con un gol de Kai Havertz, pero el PSG empató a través de un penal de Ousmane Dembélé en la segunda mitad. Los campeones de la Ligue 1 dominaron el juego pero no pudieron liquidar a Arsenal hasta la tanda de penales.

Eze envió su penal afuera antes de que David Raya detuviera un disparo de Nuno Mendes, pero el esfuerzo de Gabriel se fue por encima del travesaño para entregar al PSG una victoria en los penales por 4-3, asegurando el tercer título de la Liga de Campeones del entrenador Luis Enrique. — Mark Ogden

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Context: El Paris Saint-Germain logró ganar nuevamente la Liga de Campeones venciendo a Arsenal en una tanda de penales. Arsenal tuvo una actuación destacada, pero PSG se llevó la victoria.

Fact Check: Confirmar que el partido se definió en una tanda de penales y que PSG salió victorioso en la final de la Liga de Campeones. Arsenal mostró un buen desempeño a pesar de la derrota.