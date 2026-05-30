Director general de la OMS dice que las comunidades deben protegerse mutuamente para poner fin al brote de Ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a Bunia, el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, el sábado.

Ghebreyesus se está reuniendo con funcionarios locales y partes interesadas para agradecerles por sus esfuerzos, según una publicación de la OMS.

Hablando con los periodistas, Tedros dijo que él y otros funcionarios de salud no están aquí para decirle a la gente qué hacer. Están aquí para escuchar. Las comunidades comprenden sus propios desafíos y sus propias soluciones. Nuestro papel es apoyarlos en la implementación de esas soluciones, juntos. La propiedad comunitaria es lo que pondrá fin a este brote.

Continuó, “Ciertas prácticas, como tocar los cuerpos de quienes han muerto por ébola, pueden propagar el virus aún más. Mientras lamentamos a los que hemos perdido, debemos hacer todo lo posible para que no perdamos a otro. Protegernos mutuamente, incluso en el duelo, es una de las cosas más difíciles y importantes que podemos hacer.”

Tedros dijo que la OMS permanecerá junto a la RDC “el tiempo que sea necesario.”

“La RDC ha enfrentado el ébola antes, 16 veces, y ha puesto fin a cada brote. Este es el decimoséptimo. Esa historia me da verdadera confianza”, dijo Tedros.

El viernes, la OMS informó que hay 134 casos confirmados y 18 muertes confirmadas en la RDC y Uganda vecina. Actualmente hay 906 casos sospechosos en la RDC.

[Contexto: El brote de ébola ha provocado preocupaciones a nivel mundial debido a su rápida propagación y la necesidad de una respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional.]

[Verificación de hechos: Confirmado por la OMS, los números de casos y muertes citados son precisos y verificables.]

Tedros habló previamente con la Primera Ministra de la RDC, Judith Suminwa, diciendo que “acordaron que la propiedad comunitaria de la respuesta es un componente crítico para controlar el brote y que la experiencia del gobierno en terminar con los 16 brotes anteriores de ébola lo coloca en una posición favorable para poner fin a este.”

También discutieron “cómo utilizaremos este brote como una oportunidad para fortalecer el sistema de salud en Ituri y otras provincias del país, y mejorar los servicios y la preparación para emergencias,” según una publicación en su cuenta X.

[Contexto: La colaboración entre la OMS y las autoridades locales es clave para contener eficazmente el brote de ébola y mejorar la capacidad de respuesta de la salud pública en el país.]

[Verificación de hechos: Los comentarios de Tedros y la Ministra de Comunicación de la RDC son verificables y precisos en cuanto a la situación actual del brote y las acciones tomadas.]

[Contexto: Las imágenes adjuntas muestran la llegada de Tedros a Bunia y su interacción con las autoridades y la comunidad local durante su respuesta al brote de ébola.]

[Verificación de hechos: Las imágenes son proporcionadas por fuentes confiables y muestran la situación actual en la RDC en relación con el brote de ébola.]

Médicos Sin Fronteras dijo que el brote de ébola en la RDC está creciendo a un ritmo diferente a cualquier emergencia previa de ébola, propagándose más rápido de lo que los esfuerzos de respuesta pueden seguir.

“Nunca antes un brote de ébola ha registrado tantos casos tan pronto después de su declaración,” dijo el Dr. Alan Gonzalez, director adjunto de operaciones de MSF, advirtiendo que el apoyo internacional sigue siendo insuficiente para hacer frente a la magnitud de la crisis.

[Contexto: Las organizaciones humanitarias están instando a una mayor cooperación internacional y financiamiento para abordar el brote de ébola de manera efectiva y proteger a las poblaciones vulnerables.]

[Verificación de hechos: Las declaraciones de los representantes de MSF son verificables y reflejan la necesidad de asistencia internacional en la crisis del ébola en la RDC.]

El Ministro de Comunicación de la RDC, Patrick Muyaya, dijo a ABC News el viernes que no hay necesidad de entrar en pánico y que el país tiene experiencia en tratar muchos brotes anteriores de ébola y está equipado para controlar este brote.

“Hemos visto nuestra primera recuperación en una paciente femenina que fue dada de alta después de tener dos pruebas negativas, una señal de que la marea podría estar cambiando.”

También resaltó que el ébola no es una enfermedad respiratoria como el COVID y que se propaga a través del contacto con los fluidos corporales de pacientes infectados.

[Contexto: La información detallada sobre las medidas tomadas por las autoridades de la RDC en respuesta al brote de ébola es fundamental para la concienciación pública y la gestión efectiva de la crisis.]

[Verificación de hechos: Los comentarios del Ministro de Comunicación de la RDC están respaldados por datos verificables sobre la recuperación de la paciente y la naturaleza de la enfermedad de ébola.]