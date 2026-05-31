Elección presidencial de Colombia enfrenta al aliado del líder saliente contra candidatos pro

Bogotá, Colombia (AP) – Los colombianos están emitiendo votos el domingo en la primera ronda de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana, eligiendo entre candidatos con visiones radicalmente divergentes para el futuro de la paz en un país acosado por décadas de conflicto armado.

La votación, vista como un referéndum sobre las políticas del saliente presidente Gustavo Petro, llega 10 años después de que Colombia firmara un histórico pacto de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.

Ese acuerdo ofreció esperanza para romper el ciclo vicioso de lucha entre grupos rebeldes y el gobierno, pero la violencia ha regresado desde entonces, alcanzando su punto máximo en la previa a la votación presidencial. Grupos criminales han lanzado cada vez más ataques con drones, los ataques armados han plagado la carrera y en junio pasado, el político de 39 años y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay fue asesinado a tiros en un mitin político.

En un país donde la lucha por la paz ha sido durante mucho tiempo parte del ethos político, la pregunta sobre cómo abordar el conflicto está dividiendo una vez más al país.

Tres principales candidatos tienen enfoques marcadamente diferentes

Hay 14 candidatos en la papeleta, pero la elección básicamente se ha convertido en una carrera de tres caballos.

El senador y constructor de paz Iván Cepeda, aliado de Petro, ha liderado las encuestas y promete continuar con la iniciativa de “paz total” de Petro para negociar con los grupos rebeldes restantes del país y firmar acuerdos de paz con ellos en un esfuerzo por resolver la crisis persistente.

Si bien el plan de paz ha fallado en gran medida debido a que los criminales se han aprovechado de los cese al fuego con el gobierno, Cepeda y Petro han mantenido un fuerte apoyo entre muchos debido a las políticas progresistas impulsadas bajo Petro, como el aumento del salario mínimo.

En contra de Cepeda se encuentran Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes han prometido actuar con más contundencia contra los grupos armados.

De la Espriella, un abogado bombástico conocido como “El Tigre”, ha ganado particularmente terreno entre los votantes en las últimas semanas al presentarse como un forastero deseoso de emular las tácticas contundentes utilizadas en la guerra contra las pandillas en El Salvador, que redujeron drásticamente la violencia de pandillas pero suscitaron acusaciones de abusos a los derechos humanos.

Valencia es considerada la pupila política del ex presidente y hombre fuerte de Colombia, Álvaro Uribe, quien gobernó de 2002 a 2010 con un fuerte apoyo de Estados Unidos y cuyo gobierno rechazó a los rebeldes de las FARC en una ofensiva que causó un gran número de víctimas civiles.

Tanto de la Espriella como Valencia han destacado su afinidad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aun cuando ha tomado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier presidente estadounidense en décadas y ha presionado a naciones como Colombia, Ecuador y México para que actúen con más fuerza contra los grupos criminales.

Si ningún candidato obtiene al menos el 50% de los votos, algo extremadamente raro en Colombia, los dos candidatos con más votos se enfrentarán en una segunda vuelta en junio.

Los colombianos también no están de acuerdo en cómo abordar mejor la violencia

Maria Eugenia, una costurera de 57 años que estaba cosiendo un par de jeans el viernes en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, dijo que daba la bienvenida a una ofensiva total contra un creciente número de grupos criminales, independientemente del costo humano.

Aunque aprobaba los esfuerzos de Petro para mejorar la infraestructura médica del país, dijo que votaría por de la Espriella porque la violencia en las zonas rurales del país se ha descontrolado.

“Por supuesto, cuando se actúa con mano dura, siempre habrá debate”, dijo. “Pero algunas personas tendrán que caer para limpiar lo que necesita ser limpiado”.

Otros, como Cristian Morales, de 26 años, que paseaba fuera de su tienda, negó con la cabeza.

Si bien el plan de paz de Petro ha fallado en muchos frentes, dijo, hacer cambios en un plan que busca sacar al país de ciclos de violencia es mucho mejor que pasar a otro extremo.

Dijo que planeaba votar por Cepeda, poniendo el énfasis del candidato en proteger la biodiversidad de Colombia y ampliar el acceso a la educación sobre promesas audaces de desentrañar el conflicto profundamente arraigado del país. Morales dijo que eso es algo que él considera “imposible” de lograr en solo cuatro años de mandato de un presidente.

“La solución a este conflicto no son confrontaciones agresivas. Solo terminará en más derramamiento de sangre”, dijo. “Es tan difícil porque es o diálogo o armas, y un conflicto interno no es bueno para nadie”.

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