Los San Antonio Spurs avanzan a las Finales de la NBA, desbancando al vigente campeón Thunder

Por octavo año consecutivo, la NBA tendrá un nuevo campeón.

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La racha más larga de temporadas con un campeón diferente en la historia de la NBA se extendió el sábado cuando el actual campeón Oklahoma City Thunder fue eliminado en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste por San Antonio, 111–103.

Victor Wembanyama anotó 22 puntos y siete rebotes en la victoria de San Antonio, que ahora se enfrentará a los New York Knicks en las Finales de la NBA. Es una revancha de hace 27 años, cuando estos equipos se enfrentaron en las Finales del 99 ganadas por San Antonio y su dúo de torres gemelas formado por David Robinson y Tim Duncan, ambos ex seleccionados N° 1 del draft.

Esta vez, los Spurs están dirigidos por otro grandote enormemente talentoso, Victor Wembanyama, de 7 pies 4 pulgadas, el sensacional ex seleccionado número uno que ha llevado a su equipo a las Finales en su tercera temporada de la NBA y solo su primera aparición en postemporada.

El Juego 7 del sábado fue apenas el juego número 18 de postemporada de la carrera de Wembanyama. En un abrir y cerrar de ojos, los Spurs liderados por Wembanyana ya han destronado a un equipo Thunder que parecía preparado para dominar la Conferencia Oeste durante años gracias a su temple de campeón y una reserva excepcionalmente profunda de talento y selecciones de draft.

La falta de experiencia de los Spurs en los playoffs había sido muy discutida, pero “la gente no habla tanto de los hábitos, el carácter, la unión, la respuesta competitiva”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Este equipo ha sido bastante consistente durante mucho tiempo, durante más de 100 juegos en su mayor parte. Así que tomaré esas cosas con la experiencia por la que hemos pasado”.

Wembanyama fue nombrado el jugador más valioso de sus primeras finales de conferencia tras promediar 27,3 puntos, 10,9 rebotes, 2,7 tapones y un 48% de tiros de campo.

â€œQueremos cuatro mÃ¡s [victories]no hemos terminado”, dijo Wembanyama a NBC Sports después de la victoria. “¡Vamos, Spurs, vamos!”

En el Juego 7, Oklahoma City perdió a dos de sus mejores creadores ofensivos: los lesionados Jalen Williams y Ajay Mitchell. Al comienzo del primer cuarto, el Thunder perdía 14 puntos y aún perdía por 11 puntos cuando quedaban ocho minutos en el último cuarto.

San Antonio encontró su ventaja jugando rápido, anotando repetidamente en transición, y gracias al guardia De’Aaron Fox, quien anotó casi tantos puntos en el Juego 7 (15) que en los dos juegos anteriores combinados.

“Seguimos mejorando a lo largo de la temporada”, dijo Fox. “Cuando llegamos al receso del Juego de Estrellas, pensé: ‘Podría ser real’. Definitivamente tenemos una oportunidad este año”.

Pero cuando todavía quedaban siete minutos por jugar, Oklahoma City vio reabrirse una pequeña oportunidad cuando Wembanyama cometió su quinta falta, lo que lo obligó a jugar de manera más conservadora en defensa. Menos de dos minutos después de que San Antonio aumentara su ventaja a 11 en el cuarto, Oklahoma City la redujo a sólo seis.

Sin embargo, las probabilidades del Thunder de repetir parecieron disminuir cuando quedaban cuatro minutos, cuando no les quedaban tiempos muertos y estaban nuevamente abajo por 11 puntos. San Antonio nunca permitió que el Thunder lograra una remontada y en el proceso ganó la serie después de estar perdiendo 3-2 en un momento.

Julian Champagnie anotó 20 puntos en un sorpresivo estallido ofensivo para San Antonio. Treinta y cinco puntos del dos veces Jugador Más Valioso Shai Gilgeous-Alexander no fueron suficientes para darle a Oklahoma City otra oportunidad de alzar el trofeo de campeonato Larry O’Brien de la NBA por segundo año consecutivo.

â€œSon jÃ³venes, tienen talento, estÃ¡n bien entrenados, juegan de la manera correcta, juegan juntos, parece que se caen bien. Tienen la composición segura” de un equipo titular, dijo Gilgeous-Alexander sobre los Spurs. “No nos ganas sin el maquillaje y ellos nos ganan, así que tienen el maquillaje para ir a conseguir” un campeonato.

Esta es la primera aparición de San Antonio en las Finales desde 2015 y la primera de Nueva York desde 1999. El Juego 1 es el 3 de junio en San Antonio, seguido por el Juego 2 el 5 de junio. Luego, la serie regresa a Nueva York para el tercer y cuarto juego el 8 y 10 de junio.

Ambos equipos juegan con entrenadores que apenas están en sus primeras temporadas completas.

Johnson, de 39 años, comenzó como asistente de San Antonio antes de ser ascendido a entrenador interino la temporada pasada luego de un problema de salud por parte de Gregg Popovich, el entrenador con más victorias de todos los tiempos de la NBA. La etiqueta provisional fue eliminada antes de esta temporada.

Hace un año, Nueva York contrató a Mike Brown, quien previamente había entrenado a Cleveland hasta las Finales y luego ganó campeonatos de la NBA con Golden State como asistente.

Los Spurs se enfrentarán a un equipo de los Knicks que está en una racha históricamente dominante, habiendo ganado 11 juegos consecutivos (la quinta racha más larga en una sola postemporada) por un promedio de 23,8 puntos. Sin embargo, San Antonio debería estar bien preparado para el desafío, ya que venció al actual campeón Thunder, que comenzó esta temporada 24-1 y barrió a sus dos primeros oponentes en los playoffs.

El camino de San Antonio hacia los playoffs comenzó con una victoria en primera ronda contra Portland antes de superar a Minnesota en seis juegos en la segunda ronda. San Antonio ganó el partido inaugural de las finales de conferencia, igualó la serie 2-2 en el Juego 4, pero estuvo al borde de la eliminación después de perder en el Juego 5 antes de ganar dos seguidos para derribar al equipo que muchos esperaban que ganara el título de la NBA.

Después de su temporada de campeonato 2024-25, el Thunder retomó inmediatamente el punto donde lo dejó al comenzar esta temporada 24-1. Gilgeous-Alexander fue nombrado el jugador más valioso de la liga por segunda temporada consecutiva y ayudó a Oklahoma City a ganar sus dos primeras series de playoffs en barridas de cuatro juegos sobre los Phoenix Suns y Los Angeles Lakers. El desgaste de la plantilla del Thunder y la profundidad de la de San Antonio pusieron fin a su repetición de campaña.

“Ganar el premio Larry O’Brien es un sueño de la niñez y tener una oportunidad real de lograrlo y tener una oportunidad, una oportunidad tangible de ganarlo, de hacer realidad tu sueño, es una oportunidad de por vida”, dijo Wembanyama.