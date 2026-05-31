Espuelas ganan el Oeste, derrotan al Trueno 111

OKLAHOMA CITY — Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs comenzaron las finales de la Conferencia Oeste con una victoria en Oklahoma City, y luego terminaron la serie de la misma manera.

Los campeones fueron destronados. Wembanyama y los Spurs se dirigen a las Finales de la NBA.

Wembanyama anotó 22 puntos, Julian Champagnie consiguió 18 de sus 20 puntos en tiros de tres puntos y los Spurs vencieron al Oklahoma City Thunder 111-103 el sábado por la noche, desafiando las altas probabilidades de ganar un Juego 7 en la carretera.

“Este sentimiento, no puedo explicarlo”, dijo Wembanyama. “Es tan poderoso”.

Stephon Castle anotó 16 puntos y De’Aaron Fox tuvo 15. Dylan Harper agregó 12 y Keldon Johnson y Devin Vassell terminaron cada uno con 11 para los Spurs, que se dirigen a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.

Recibirán a los New York Knicks en el Juego 1 el miércoles por la noche.

“En octubre, sabíamos que teníamos la oportunidad de ser bastante buenos”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

Corrección – los Spurs tienen la oportunidad de ser excelentes. Excelentes a nivel de campeonato.

Un gran momento llegó a mitad del cuarto periodo, cuando Luke Kornet de San Antonio bloqueó a Isaiah Hartenstein de Oklahoma City en la canasta – negando una anotación rápida que habría acercado al Thunder a cuatro puntos.

Se sintió como el último aliento para el Thunder. Kornet jugó seis minutos, falló los tres intentos de tiro y terminó con solo dos puntos, pero el bloqueo fue un momento épico.

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 35 puntos y nueve asistencias, pero por octava temporada consecutiva la NBA tendrá un campeón nuevo. Cason Wallace anotó 17 puntos, mientras que Jared McCain y Alex Caruso tuvieron 12 cada uno para el Thunder.

Después de cuatro juegos seguidos que se decidieron en gran parte antes del cuarto periodo – el Thunder lideró el Juego 3 por 11, los Spurs lideraron el Juego 4 por 18, el Thunder lideró el Juego 5 por 10 y los Spurs lideraron el Juego 6 por 26, estas ventajas manteniéndose con relativa facilidad – este fue diferente, digno de un Juego 7.

Spurs 80, Thunder 77 era el marcador al entrar en el cuarto periodo, un concurso de ida y vuelta donde los Spurs lideraron por hasta 14 puntos en la primera mitad y luego por hasta 11 en el tercero, solo para ver al Thunder regresar con fuerza en ambas ocasiones.

Se distanciaron en el cuarto nuevamente, desafiando al Thunder a intentar regresar una vez más. Los campeones – cortos de efectivos, con Jalen Williams marginado por un mal tendón de la corva – simplemente no tenían nada más.

San Antonio ganó ocho de los 12 enfrentamientos contra el Thunder esta temporada – y al final, el único enfrentamiento que realmente importaba.

“Queremos cuatro más”, dijo Wembanyama. “No hemos terminado.”

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