Estados Unidos vs Senegal: Alineaciones, estadísticas y previsión para el partido de calentamiento de la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está oficialmente en su tramo final y frenético. El domingo por la noche, los anfitriones del torneo, Estados Unidos, reciben a los gigantes africanos Senegal en el Estadio Bank of America en Charlotte para un choque de calentamiento que se siente considerablemente más grande que un amistoso internacional estándar.

Para el USMNT de Mauricio Pochettino, la presión comienza a aumentar en suelo estadounidense. Una ventana de marzo muy decepcionante vio a los estadounidenses caer ante Bélgica (5-2) y Portugal (2-0) en casa de forma consecutiva. Con un último juego de preparación contra Alemania acercándose el 6 de junio, una semana antes de su inauguración en el torneo, Pochettino necesita desesperadamente una actuación, y un resultado, para levantar un ánimo algo apagado en el equipo.

Senegal llega a América del Norte como uno de los conjuntos más formidables y consolidados en el fútbol internacional. El equipo de Pape Thiaw ha perdido solo dos partidos de 42 desde la Copa del Mundo 2022, construyendo una identidad defensiva increíblemente sólida que les ha permitido mantener la portería a cero en nueve de sus últimos 12 encuentros. Este será el primer enfrentamiento entre ambas naciones, brindando una interesante y decisiva prueba para ambos entrenadores.

Noticias del equipo para Estados Unidos vs Senegal:

Mauricio Pochettino tiene un gran dolor de cabeza en la defensa, ya que el defensor del Crystal Palace Chris Richards ha sido oficialmente descartado para el choque del domingo, dejando en duda su estatus inmediato para la Copa del Mundo. Se espera que el capitán Tim Ream lidere la defensa en su ausencia.

Más arriba en el campo, todas las miradas están puestas en el núcleo establecido. Se espera que Christian Pulisic, Weston McKennie y Timothy Weah jueguen un papel destacado mientras Pochettino intenta solidificar su esquema táctico preferido. La mayor incógnita de selección recae en Gio Reyna, con los aficionados ansiosos por ver si el mediapunta será titular o utilizado como suplente impacto.

Los Leones de la Teranga poseen armas de transición aterradoras, lideradas por el eterno Sadio Mané. Sin embargo, el hombre en una forma imparable es el extremo del Crystal Palace, Ismaila Sarr.

Sarr llega al parón internacional tras una temporada individual sensacional, anotando 18 goles en todas las competiciones y ayudando a llevar al Palace hasta la final de la Conference League.