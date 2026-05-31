Meteoro explota sobre Estados Unidos y provoca un boom sónico

Un meteoro que se precipitaba hacia la atmósfera terrestre explotó sobre el noreste de Estados Unidos, provocando un fuerte doble estallido que sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island, según informes del sábado.

El fenómeno liberó energía equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica el fuerte ruido, escribió la agencia espacial estadounidense, NASA, en un comunicado publicado en X.

¿Qué sabemos?

El meteoro, que medía aproximadamente 3 pies (casi 1 metro) de ancho, entró en la atmósfera alrededor de la frontera de New Hampshire con Massachusetts, al norte de Boston, el Prensa asociada citó a la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

La bola de fuego se fragmentó sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 (6:06 pm UTC), dijo a la agencia de noticias AFP la subdirectora de noticias de la NASA, Jennifer Dooren.

Agregó que el meteoro viajaba a 75.000 millas por hora (más de 120.000 kilómetros por hora) cuando se rompió a una altitud de 40 millas (64 kilómetros) sobre el área.

“Esta bola de fuego no estaba asociada con ninguna lluvia de meteoritos actualmente activa, pero era un objeto natural y no un reingreso de desechos espaciales o un satélite”, dijo Dooren en su declaración.

Serbia: el hombre que colecciona meteoritos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Un ruido fuerte alarma a la gente

Los residentes de la región quedaron desconcertados por el eco del boom.

Algunas personas recurrieron a las redes sociales para informar que sus casas temblaron por el ruido.

En algunos videos que circulan en línea, se pueden escuchar lo que sonaron como dos explosiones rápidas, sin señales de fuego, humo o causas visibles del ruido.

Editado por: Srinivas Mazumdaru

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”, para que siempre vea nuestras noticias verificadas primero.