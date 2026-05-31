Prueba Fantic Caballero 500 Rally: mecánica romántica

En un momento en el que no pasa una semana sin que una nueva marca china llegue a Europa, es agradable comprobar que algunas pequeñas empresas europeas continúan, aunque sean desconocidas para el gran público y con medios modestos.

Este es el caso de Fantástico e histórico fabricante transalpinoque siempre produce localmente y cuya rica historia, aunque llena de idas y vueltas, siempre hace vibrar los corazones. O al menos algunos de ellos.

En la versión 500, su scrambler Caballero regresa con su encanto inimitable y, sobre todo, con un nuevo “gromono” ; Su motor monocilíndrico, suministrado en el pasado por el fabricante chino Zongshen, ahora viene con en Minarellifabricante italiano. En el menú de este motor denominado MM460, desarrollado en Bolonia, 463 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, doble árbol de levas y… accesibilidad para los permisos A2A !

En el programa; 45 caballos, carácter, pesca y vibraciones. También podría abrir las puertas de una patada: la Caballero 500 todavía no es (y probablemente nunca lo será) una buena motocicleta para viajes largos.

Lo suyo es la diversión, la diversión, los placeres simples del “broap-broap” entre dos semáforos en rojo, los pistones a bajas revoluciones, las salidas como balas de cañón, los recorridos improvisados ​​por pequeñas carreteras con, si es necesario, algunos desvíos por los senderos, donde sus rueda delantera de 21 pulgadas y su recorrido de suspensión, de 200 mm delante y detrás, permite algunas bromas.

Como beneficio adicional, todo es ajustable; compresión, relajación y precarga, tanto detrás como delante, donde trabaja la horquilla invertida anodizada de 43 mm de diámetro. Pero en el día a día, el italiano no está ahí para ofrecerle protección contra el viento, ni para mimarle con una suspensión cómoda ni para proporcionarle los servicios de un baúl o de una motocicleta “práctica”. Es divertido, te lo decimos, ¡y ya no está nada mal!

Además, es bonito, como la parrilla del faro o el guardabarros delantero de tono alto, específico de esta versión Rally. Y para que tengas la oportunidad de mirar tu Fantic más a menudo, su depósito sólo tiene capacidad para doce pequeños litros sin plomo. ¡Bien visto! El encargado de su bomba pronto lo llamará por su nombre.

La ligereza de este modelo (150 kg en vacío) beneficia la maniobrabilidad en ciudad. La máquina es agradable, fácil de usar y naturalmente equilibrada. Exagerando, se conduce como una gran bicicleta de montaña, excepto que aquí a veces es difícil encontrar el punto muerto.

Reactivo tanto al manillar como a las estriberas, al acelerador (con acelerador electrónico/sin cable) así como a los frenos, se guía por el pensamiento y aún aprovecha su peso contenido para cambiar de ángulo en un abrir y cerrar de ojos. La masa, de nuevo, también influye en la frenada que, a pesar de contar con un único disco delantero, aporta una satisfacción total, con una picada controlada.

Los fanáticos también notarán que el ABS trasero se desactiva en el modo Todo Terreno (al igual que el control de tracción). Y el ABS delantero también se puede desactivar. En el modo de conducción Street, el Fantic conserva toda su asistencia, incluido ABS en curvacuyas intervenciones tienen en cuenta la posición de la motocicleta.

Neumáticos de prueba: Pirelli Scorpion Rally STR. Dimensiones del neumático delantero: 90/90 – 21

Finalmente, el motor resulta ser más flexible de lo esperado y ofrece mucha extensión… para este tipo de arquitectura. Zumba agradablemente al ralentí, sólo acelera con dificultad antes de las 2.600 rpm, pero sube hasta las 9.000 rpm. Al permanecer en su “ventana de disparo”, obviamente más estrecha que la de un gemelo, este mono parece jovial, incluso chispeante a partir de 5.000 rpm.

Y su sonido evoluciona con las revoluciones, acariciando constantemente los tímpanos y provocando ganas de cambiar de marcha constantemente, ¡para obtener impulsos tan claros como instantáneos!

Para utilizar habitualmente este Caballero con su look inspirado en setentaes mejor no tener caderas crujientes; altura del sillín, que alcanza un máximo de 86 cm del suelo, exige levantar bien la pata y, una vez arriba, los que midan menos de 1,70 metros tendrán que andar de puntillas.

En el lado derecho del bastidor de tubo de acero, asociado al basculante de aluminio, deben destacarse los bonitos escapes Arrow, a través del calor liberado, cerca de la pierna derecha del pasajero, para los viajes en dúo. Pero, de nuevo, este no es el ejercicio favorito de este italiano, cuya ergonomía salta a la vista, con sólo los intermitentes, los faros y la bocina izquierda, además de los botones Set y Mode.

Los cambios de modo de conducción sólo se pueden realizar estando parado.

Esta simplicidad, sin embargo, demuestra un nivel de sofisticación relativamente limitado: el Fantic 500 no brilla por su conectividad. Cuando algunos de sus rivales potenciales, en particular Royal Enfield, ofrecen mostrar mapas de navegación en su pequeña pantalla, Fantic se contenta conun Ã©cran LCD de 3â€5 que sólo da la información habitual (velocidad, cuentarrevoluciones, indicador de combustible, temperatura del aceite, punto muerto, viaje A/B, tiempo, modo activado).

No hay conectividad para la pantalla a color TFT de 3-5, pero sí toda la información esperada.

Pero el Caballero lo compensa con una agradable calidad percibida: el cuidado acabado favorece la retina y, a pesar de la omnipresencia de los plásticos, se aprecian ciertos detalles, como el rétroviseurs articulés que, si no se aflojan con el tiempo, permiten optimizar la posición y el ajuste, por ejemplo para deslizarse mejor entre las limas. Sin embargo, en la carretera vibra, ¡no esperes reconocer el modelo del coche que te alcanza!

Prueba Fantic Caballero 500 Rally: nuestra opinión

Inusual, desconocida para el gran público, original, esta motocicleta práctica y accesible gana en carácter y (un poco) en versatilidad con su nuevo motor. Ya sólo queda encontrar un concesionario Fantic…

nos encanta

Mira, finición, originalidad.

Motor divertido y agradable.

Ligereza y fácil manejo

nos gusta menos

Altura del sillín

Equipo limitado

Modesta red Fantic

Fantic Caballero 500 Rally: ficha técnica

Motor: monocilíndrico, 4 válvulas, refrigerado por líquido, 463 cm 3

Alésage x curso (mm) : 96×64

Transmisión: por cadena, 6 velocidades

Potencia (ch Ã tr/min): 45 Ã 8 000

Par (Nm Ã tr/min) : 42,5 Ã 7 000

Pesos vivos (kg): 150

Largo.xlarge. (mm) : 2 194xn.c.

Distancia entre ejes (mm): 1.455

Altura del sillín (mm): 860

Depósito (l): 12

Frenos delanteros: 1 disco de 320 mm, ABS

Frenos traseros: 1 disco de 230 mm, ABS

Recorrido de suspensión delantera-trasera (mm): 200/200

Neumáticos AV-AR : 90/90 R 21 – 140/80 R 17

CO 2 (g/km) :

(g/km) : Precio: desde 7.690€

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