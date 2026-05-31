Ejército nación primer respondedor durante guerras, operaciones antiterroristas: GOC

540 Agniveers se unen a las filas del JAKLI

Irfan Tramboo

Srinagar, 30 de mayo: El General de Brigada (GOC) del 16 Cuerpo, Tte. Gral. P.K. Mishra, dijo hoy que más allá de defender las fronteras de la nación, el Ejército Indio es un símbolo de confianza, seguridad y protección para la población del país.

Dijo que el Ejército sigue siendo el primer respondedor de la nación durante guerras, operaciones antiterroristas y desastres naturales.

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El Tte. Gral. Mishra se dirigió al desfile de graduación de 540 Agniveers de la séptima promoción en el Centro Regimental del Regimiento de Infantería Ligera de Jammu y Cachemira (JAKLI) aquí, después de completar con éxito 24 semanas de riguroso entrenamiento militar.

La ceremonia contó con la presencia de oficiales militares de alto rango, dignatarios civiles y familiares de los Agniveers.

“El Ejército Indio no solo es una fuerza para proteger las fronteras de la nación, sino también un símbolo de confianza y seguridad para su gente. Ya sea en guerra, operaciones antiterroristas o respuesta a desastres naturales, el Ejército Indio sigue siendo el primer respondedor de la nación,” dijo el Tte. Gral. Mishra.

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Al revisar el desfile, el Comandante del Cuerpo elogió a los Agniveers por su impecable presentación, la coordinación en la marcha y los altos estándares de comportamiento militar.

También elogió al personal de entrenamiento e instructores por sus esfuerzos en moldear a los reclutas en soldados disciplinados y listos para el combate.

De los 540 Agniveers que se graduaron, la mayoría proviene de varios distritos de Cachemira.

Felicitas a los soldares recién incorporados, el Tte. Gral. Mishra dijo que se estaban uniendo a un regimiento con un legado rico en valentía, sacrificio y patriotismo.

Refiriéndose al lema del regimiento, “Balidanam Veer Lakshanam” (El sacrificio es el sello distintivo de los valientes), dijo que el sacrificio no era solo una palabra, sino un modo de vida para los soldados.

“Están formando parte del Regimiento JAKLI después de pasar 24 semanas de riguroso entrenamiento. Tienen la suerte de unirse a un Ejército cuya historia de valentía, sacrificio y patriotismo está escrita en letras doradas,” dijo.

El Comandante del Ejército dijo que meses de exigente entrenamiento físico, instrucción táctica y ejercicios para formar el carácter habían preparado a los Agniveers para las responsabilidades del servicio militar.

El Tte. Gral. Mishra les dijo a los reclutas que ahora llevan no solo rangos militares, sino también las esperanzas y la confianza de la nación.

“A partir de hoy, llevan sobre sus hombros no solo un rango, sino también las esperanzas y la confianza de la nación. Su dedicación, disciplina y sacrificio inspirarán a las futuras generaciones. Estoy seguro de que todos ustedes llevarán este orgulloso legado a mayores alturas,” dijo.

“Felicito y agradezco a sus familias por dedicarlos al servicio de la nación y animarlos a unirse al Ejército Indio como Agniveers,” dijo, mientras les deseaba a los reclutas seguridad, buena salud y éxito en sus carreras.

Como un gesto especial, los dignatarios presentes en la ceremonia entregaron colectivamente “Gaurav Padaks” a los padres de los Agniveers, honrando su sacrificio y contribución en animar a sus hijos a servir a la nación.

La ceremonia fue testigo de escenas emotivas mientras los orgullosos padres y familiares celebraban la incorporación de sus hijos al Ejército y animaban a más jóvenes a unirse a la fuerza.

Rukaya, una residente de Anantnag cuyo hijo se graduó en el desfile, dijo que estaba orgullosa de su logro y exhortó a otros jóvenes a servir a la nación.

“Estoy feliz de que mi hijo se haya unido al Ejército. Hago un llamado a otros jóvenes a unirse a la fuerza y servir a la nación,” dijo.

Ghulam Nabi Najar de Kulgam describió la incorporación de su hijo como un motivo de orgullo para la familia.

“Estoy feliz de que se haya graduado y ahora servirá a la nación. Pido a todos que se unan al Ejército. Enseña disciplina y honor y también proporciona empleo seguro,” dijo.

Entre los padres orgullosos se encontraba el soldado jubilado Sayar Ahmad Mir, cuyo hijo estaba entre los Agniveers incorporados al regimiento.

“Es un honor para mí. Me quité el uniforme, y ahora mi hijo se lo ha puesto. Serví durante 30 años, y espero que cumpla con sus responsabilidades con la misma dedicación y espíritu,” dijo.

Mir dijo que el servicio militar inculca disciplina, coraje y un fuerte sentido de responsabilidad hacia la sociedad y la nación.

Otro padre dijo que su hijo, ex cadete de NCC, había cumplido su sueño de unirse a las fuerzas armadas.

El desfile culminó con los soldados recién incorporados jurando lealtad y desfilando con disciplina, orgullo y precisión militar.