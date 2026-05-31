¿Contra quién juega Softball de Alabama después de Nebraska en la Serie Mundial de Softball Femenino Universitario?

¿Contra quién juega Softball de Alabama después de Nebraska en la Serie...

Oklahoma City – El softball de Alabama no puede dejar de ganar, y tratará de mantener esa racha hasta un campeonato de la Serie Mundial de Softball Femenino.

Una victoria de 5-1 sobre la semilla No. 4, Nebraska, mantuvo a la semilla No. 1, Crimson Tide, en la cuadro de ganadores el sábado 30 de mayo en Devon Park en Oklahoma City.

Marlie Giles comenzó en caliente con un jonrón de tres carreras en la primera entrada, sumando un RBI con un fly de sacrificio en la tercera. Jena Young agregó el toque final con un sencillo RBI en la cuarta.

El Crimson Tide ahora se enfrentará al ganador de UCLA vs. Texas Tech en la ronda semifinal a las 6 p.m. CT el lunes 1 de junio en ESPN2.

Alabama comenzó su paso por Oklahoma City con una valiente victoria por 6-3 sobre UCLA, donde Alexis Pupillo disparó un jonrón de dos carreras y Brooke Wells agregó un jonrón de tres carreras para darle la ventaja al Crimson Tide.

La última vez que Alabama se enfrentó a Texas Tech, el Crimson Tide ganó la serie de 2017 con dos victorias seguidas, la última una regla de carrera a cero en seis entradas.

UCLA y Texas Tech se enfrentarán en una ronda de eliminación a las 6 p.m. CT el domingo 31 de mayo en ESPN2.

{Se incluye programa de la Serie Mundial de Softball Femenino 2026}

Amelia Hurley cubre deportes de secundaria y universitarios para The Tuscaloosa News y USA TODAY Network. Puedes encontrarla en X en ameliahurley_ o contactarla en ahurley@usatodayco.com.