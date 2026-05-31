La guerra de Irán obliga a los agricultores a buscar alternativas de fertilizantes

La guerra de Irán obliga a los agricultores a buscar alternativas de...

El Golfo produce el 30% del fertilizante químico comercializado a nivel mundial, según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, y los precios globales han aumentado un 50%, según el índice de precios de fertilizantes del Banco Mundial.

“El reloj está corriendo muy rápido”, dijo Maximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mientras crecen las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria.

Los expertos dicen que un alejamiento del fertilizante químico podría tener beneficios más amplios, ya que su producción y uso generan significativas emisiones de gases de efecto invernadero, el principal impulsor del cambio climático.

En contraste, los fertilizantes naturales pueden secuestrar carbono en el suelo y generar menos problemas como escorrentías que pueden contaminar cursos de agua.

“Es bueno para el planeta porque estás desvinculando la producción de alimentos de los combustibles fósiles”, dijo Susan Chomba, miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, un grupo de expertos en el tema.

En Senegal, anualmente se importan 125,000 toneladas de fertilizantes. El ministro de Agricultura, Mabouba Diagne, dijo que el estado consiguió suficiente fertilizante químico para la temporada actual, pero los agricultores afirman que cada vez es más difícil encontrarlo.

El agricultor Aliou Fall culpó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el aumento de los costos del fertilizante. “Él lleva la guerra al mundo y ni siquiera lo piensa. Ahora los agricultores están sufriendo”, dijo Fall.

Anualmente, Sow aplica seis toneladas de abono en su lugar. Él dice que tiene la suerte de vivir cerca de un pueblo donde hay abundante estiércol porque los residentes crían ovejas para festividades religiosas.

Sin embargo, en zonas rurales y campos remotos, es difícil conseguir y transportar grandes cantidades de estiércol, y Sow teme que algunas personas abandonen sus campos en este momento difícil.

Una alternativa es la industria de los biofertilizantes, productos que contienen bacterias y otros microorganismos para ayudar a las plantas a absorber nitrógeno, un nutriente crucial para el crecimiento, del aire y el suelo. Un número creciente de empresas en África producen grandes cantidades de abono a partir de residuos municipales, descomponiendo desechos de alimentos en fertilizante.

El gobierno de Senegal anunció en abril que subvencionaría y distribuiría 30,000 toneladas de productos de fertilizantes orgánicos para ayudar a los agricultores. Sow dijo que eso no es suficiente.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los gobiernos de todo el mundo gastan $700 mil millones anualmente en subsidios agrícolas, con una gran parte destinada a la provisión de fertilizante químico. Chomba dijo que esto hace que las alternativas sean más costosas y menos competitivas.

“Se está incentivando el tipo equivocado de productos”, dijo ella.

En Brasil, el sector de los biofertilizantes está creciendo

Brasil es uno de los principales exportadores de soja, café, caña de azúcar, carne de res y aves de corral. Sin embargo, el país importa más del 80% de su fertilizante, según Joana Colussi, profesora asistente de economía agrícola en la Universidad de Purdue.

El precio del fertilizante ha aumentado un 50% desde que comenzó la guerra de Irán, según Luis Barbieri, fundador del Instituto Folio, una organización brasileña que conecta a agricultores, científicos e investigadores.

“Siempre que tenemos una guerra, el uso de biofertilizantes por parte de los agricultores se acelera”, dijo Barbieri.

A pesar de la amplia adopción de fertilizantes químicos en Brasil en la década de 1970, son menos efectivos en el clima tropical debido a las fuertes lluvias y altas temperaturas que causan escorrentías.

El sector de biofertilizantes creció un 15% en Brasil de 2023 a 2024, según la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Embrapa. Y las leyes de patentes permiten a los agricultores producir sus propios biofertilizantes a un costo mucho menor.

En México, sin embargo, se ha hecho muy poco progreso debido a los subsidios del gobierno que promueven el uso de fertilizantes químicos y la falta de financiamiento para alternativas, dijo Gerardo Noriega, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y uno de los principales defensores de los fertilizantes orgánicos en el país.

Pero él sugirió que la crisis actual “puede obligar a (los agricultores) a adoptar los fertilizantes orgánicos más rápidamente de lo que habían imaginado”.

En India, el primer ministro fomenta la agricultura natural

En el estado sureño indio de Telangana, Manohara Chari ha estado produciendo jivamrita, una poderosa mezcla de estiércol de vaca, orina, harina, tierra y azúcar para reemplazar el fertilizante químico que solía aplicar.

“No dependemos de las compañías”, dijo Chari, uno de los 1.7 millones de agricultores en los estados de Telangana y Andhra Pradesh que han cambiado a la agricultura natural, que abraza los fertilizantes naturales, integra los desechos de ganado y planta una diversidad de cultivos para mejorar la salud del suelo.

Los agricultores y expertos dicen que la guerra de Irán y la escasez de fertilizantes químicos hacen que este enfoque sea más atractivo. El 10 de mayo, el primer ministro Narendra Modi anunció una “misión nacional” para adoptar la agricultura natural y reducir el uso de fertilizantes en un 50%.

India importa el 60% de sus fertilizantes del Golfo. El gobierno se apresuró a conseguir suministros y los subvencionó para mantener los precios bajos, a un costo significativo para el estado.

“Ciertamente ha habido más interés este año en la agricultura natural, especialmente después de que comenzó el conflicto en Oriente Medio”, dijo G.V. Ramanjaneyulu, científico agrícola del Centro de Agricultura Sostenible. Algunos agricultores han dedicado parte de sus tierras para evaluar este enfoque.

El cambio requiere más mano de obra y los agricultores enfrentan un período de transición. Chari dijo que el gobierno podría ayudar en lugar de subsidiar los fertilizantes químicos: “Si incluso una fracción de ese apoyo se destina a los agricultores naturales, más personas se trasladarán hacia ello”.