Gasto en defensa, China en Asia y lecciones de Ucrania: Conclusiones del Diálogo de Shangri

SINGAPUR, SINGAPUR – 29 DE MAYO: Oficiales de policía patrullan durante el 23º Diálogo de Shangri-La del IISS en el Hotel Shangri-La el 29 de mayo de 2026 en Singapur. Altos funcionarios de defensa y líderes militares de Asia-Pacífico y más allá se reúnen en el Hotel Shangri-La en Singapur para el Diálogo de Shangri-La del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), uno de los principales foros de seguridad intergubernamentales de pista uno en Asia. (Foto de Ezra Acayan/Getty Images)

La cumbre ve a los principales líderes mundiales, funcionarios de defensa y ejecutivos clave reunirse en Singapur del 29 al 31 de mayo.

Aquí hay algunas de nuestras conclusiones clave:

Gastos en defensa

Los países parecen haber aceptado en general la premisa de que necesitarán gastar más en su propia defensa. Naciones como Japón, Filipinas y los Países Bajos están planeando aumentar sus asignaciones en ese sentido. El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo en sus comentarios del sábado que los países deberían gastar al menos el 3,5% de su PIB en defensa. Incluso países como Nueva Zelanda, que caen por debajo del 3,5%, están aumentando sus gastos en esa área. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha presionado la idea durante años y en un principio fue recibido con consternación por muchos países. Ahora muchos de ellos la están adoptando, al menos públicamente. El viceprimer ministro holandés, Dilan Yesilgoz-Zegerius, incluso dijo que EE. UU. tiene razón al pedir a los países que gasten más, señalando que la invasión de Ucrania por parte de Rusia cambió la ecuación en esa dirección para el público holandés. “Ningún país puede hacerlo todo solo”, dijo el Gen. Jennie Carignan, jefe de la defensa de Canadá. “Tener la capacidad de reunirse para complementar las capacidades de otros es increíblemente importante”, dijo, “pero para hacerlo, primero debes tener tu propia defensa”.

China envía una delegación de bajo nivel, nuevamente

Incluso antes de que la cumbre comenzara, se habló mucho sobre cómo China no enviaría a su ministro de defensa al foro por segundo año consecutivo. La delegación de Beijing fue liderada por el Mayor General Meng Xiangqing de la Universidad de Defensa Nacional del Ejército de Liberación del Pueblo. La ausencia de Dong Jun se sintió notablemente, con Hegseth diciendo: “Desearía que mi homólogo estuviera aquí en esta conferencia, pero espero otras opciones para encontrarnos y comunicarnos.” El ministro de defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, dijo que se sentía triste de que Dong no estuviera en la conferencia e instó a un mayor diálogo con Beijing. Otros, como el jefe de defensa alemán, el General Carsten Breuer, dijeron que China está perdiendo una oportunidad de diálogo al no tener una delegación de nivel ministerial. Filipinas adoptó una postura abiertamente despectiva, con el ministro de defensa nacional, Gilberto Teodoro, diciéndole a CNBC que “como propuesta de valor su presencia aquí se reduce al mínimo… que es promover la línea partidista en lugar de involucrarse constructivamente, por lo que, en lo que a mí respecta, no es una gran pérdida para mí”.

Intercambio de pullas

Pero una delegación de nivel inferior no impidió que los delegados chinos defendieran sus posiciones con vigor. Durante su sesión en el Diálogo, Meng criticó los incrementos en los gastos en defensa de Japón y la expansión de las ventas de armas, preguntando si los países de Asia confiarán en Tokio remilitarizándose después de sus acciones en la Segunda Guerra Mundial. Incluso los ex funcionarios de la delegación fueron contundentes, como el ex vicecanciller Cui Tiankai, quien mantuvo la posición de Beijing de que las tensiones en el estrecho de Taiwán eran una cuestión de integridad territorial y unidad nacional para China. “Nadie se preocupa más por la estabilidad en el estrecho de Taiwán que nosotros en China, porque en ambos lados del estrecho de Taiwán es territorio chino”. Sin embargo, Japón acusó a los chinos de una “falta de transparencia” en su acumulación militar, y Hegseth de EE. UU. advirtió a Beijing que había una “alarma justificada” en la región de Asia-Pacífico respecto a la acumulación militar china. Teodoro de Manila adoptó el tono más combativo, diciendo que la expansión china continúa sin cesar. “Son impenitentes con su expansionismo e inquebrantables, y negar eso sería ser absolutamente deshonesto”, dijo.

Lecciones de Ucrania

Ucrania sigue resonando fuertemente dentro de la comunidad internacional, y los métodos de guerra utilizados están siendo observados por todos los países mientras Ucrania lucha contra la invasión de la más grande y mejor dotada Rusia. Ese concepto de “guerra asimétrica” ha remodelado la estrategia de defensa a nivel mundial. “Hay un gran interés en las lecciones de Ucrania y en torno a Ucrania, es una especie de comprensión de que tanto la disuasión asimétrica como la lucha asimétrica son algo que importa”, dijo a CNBC Pavlo Klimkin, ex ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, en una entrevista. “Lo que está en juego en esta guerra es todo el sentido de seguridad: si tenemos o no tenemos una arquitectura de seguridad en Europa y alrededor de Europa, a la que pertenece Ucrania, y cómo arreglarla dentro de la futura arquitectura de seguridad”, dijo Klimkin. Países como Filipinas están observando las tácticas de Ucrania mientras aumentan el gasto en defensa, y el jefe de defensa holandés, el General Onno Eichelsheim, dijo que realmente tienen asesores ucranianos trabajando con ellos para evaluar lo que es útil, y no, para asignar recursos.