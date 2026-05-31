Ucrania golpea objetivos energéticos rusos y niega atacar planta nuclear ocupada por el Kremlin.

Kyiv lanzó nuevos ataques durante la noche del domingo en instalaciones energéticas rusas. También negó las afirmaciones de Moscú de que un dron ucraniano atacó la planta nuclear Zaporizhzhia controlada por Rusia.

El Estado Mayor de Ucrania dijo que los drones ucranianos golpearon la refinería de petróleo Saratov en el suroeste de Rusia, provocando un incendio a gran escala. Alegó que la refinería ha estado suministrando al esfuerzo bélico de Moscú.

La refinería pertenece a la empresa petrolera estatal de Rusia, Rosneft. El gobernador local ruso Roman Busargin dijo que los drones ucranianos habían dañado infraestructura civil, pero no dio detalles. Astra, un canal de noticias independiente ruso, dijo que una refinería de petróleo estaba ardiendo en la ciudad de Saratov.

Ucrania ha intensificado sus ataques a instalaciones petroleras y gasísticas rusas en los últimos meses, argumentando que el sector energético financia y alimenta directamente la invasión de más de cuatro años de Moscú.

“Esta noche, nuestros soldados aplicaron las sanciones a largo plazo de Ucrania contra una refinería de petróleo en Saratov, Rusia, aproximadamente a 700 kilómetros (435 millas) de la línea del frente. Un logro significativo”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en las redes sociales el domingo.

Los escombros de un dron también incendiaron un depósito de combustible en la región rusa de Rostov, en el suroeste, que limita con el este de Ucrania ocupado por Rusia, informó el gobernador Yuriy Slyusar en Telegram el domingo. Dijo que los residentes de las casas cercanas fueron evacuados.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el domingo que sus fuerzas estuvieron detrás del ataque a la instalación en la ciudad de Matveev Kurgan. Las autoridades locales dijeron que un ataque de dron al depósito había provocado un incendio a gran escala en una amplia zona.

Según su Estado Mayor, Ucrania también golpeó la estación de bombeo de Lazarevo en la región de Kirov de Rusia, al noreste de Moscú, a más de 1.200 kilómetros (745 millas) de tierras controladas por Ucrania. La estación ayuda a transportar petróleo ruso desde Siberia hacia Bielorrusia.

El gobernador regional Alexander Sokolov dijo que los drones habían golpeado una instalación en la región de Kirov, sin dar más detalles.

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Kyiv negó que un dron ucraniano haya atacado la planta nuclear Zaporizhzhia, la más grande de Europa. La compañía estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, dijo el sábado que el dron explotó después de abrir un agujero en la pared de una sala de turbinas. El CEO de Rosatom, Alexei Likhachev, acusó a Ucrania de un ataque deliberado.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano golpeó el edificio de la sala de turbinas de la Unidad de Energía No. 6, lo que resultó en una detonación”, dijo Likhachev. Agregó que no hubo daños en los equipos principales.

El ejército de Ucrania dijo que no apuntó ni atacó la planta, describiendo la afirmación rusa como “otro ardid de propaganda”. Una declaración militar dijo que se adhiere al derecho humanitario internacional y es consciente de las “consecuencias de cualquier acción dirigida a instalaciones nucleares.”

Rafael Grossi, jefe del organismo de control nuclear de la ONU – la Agencia Internacional de Energía Atómica – expresó “grave preocupación” en un post en X tras el incidente.

La AIEA dijo en un comunicado el domingo que sus inspectores en la planta “observaron daños en el exterior de un edificio de turbinas” que eran “consistentes con el impacto” de un dron. No dio detalles sobre de dónde podría haber provenido el dron, pero dijo que los niveles de radiación en el sitio seguían siendo normales. Agregó que sus inspectores habían solicitado acceso al interior de la sala de turbinas para un examen más detallado.

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