El jardinero de los Azulejos, Jesús Sánchez, abandona el juego tras parecer golpeado por una pelota lanzada desde las gradas

Hay muchas maneras en que un jugador de béisbol puede abandonar un juego lesionado.

Recibir un golpe en la mano por parte de un aficionado en las gradas es aparentemente una de esas formas, aunque no es muy común.

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El jardinero derecho de los Toronto Blue Jays, Jesús Sánchez, salió de la derrota del domingo por 9-5 ante los Baltimore Orioles luego de ser golpeado por una pelota que venía de las gradas en Camden Yards. El incidente ocurrió en la parte baja de la sexta entrada con los Azulejos detrás de los Orioles, 6-0.

A primera vista tenía mala pinta. Sánchez estaba en el jardín derecho durante una visita al montículo, parecía estar hablando con los fanáticos más allá de la pared, se dio la vuelta y luego fue golpeado en el área de la muñeca derecha por lo que parecía ser una pelota de béisbol.

Eso generó una confusión comprensible en la transmisión de Peacock.

“¿Qué estás pensando?” dijo Jim Palmer. “Le tomaría las huellas dactilares ahora mismo”.

Honestamente, esa fue probablemente la primera reacción de mucha gente que vio el video. Un balón que sale de la grada y golpea a un jugador contrario no tiene muy buena pinta.

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Sin embargo, una inspección más cercana del video revela que podría haber algún contexto importante aquí.

Sánchez pareció levantar su guante hacia la multitud justo antes de que la pelota volviera hacia él. Según el reportero del Baltimore Sun, Jacob Calvin Meyer, varios fanáticos en el jardín derecho describieron el incidente como un accidente. Dijeron que un joven aficionado, de unos 13 años, vio a Sánchez agitando su guante como si quisiera jugar a la pelota, y el aficionado lanzó la pelota tarde cuando Sánchez ya se había dado la vuelta.

Hay una gran diferencia entre un aficionado que lanza maliciosamente una pelota a un jugador y un niño que piensa que acaba de tener la mejor oportunidad de su vida, sólo para que el momento salga terriblemente mal.

Y este tipo de cosas ya ha sucedido antes, aunque con resultados mucho mejores.

En 2012, el ex jugador de cuadro de los Tampa Bay Rays, Elliot Johnson, jugó a la pelota con los fanáticos después de que lo invitaron en Twitter. Fue una de esas pequeñas y bonitas historias de béisbol que recuerdan a todos cuánta alegría pueden brindar los deportes a las personas, incluso si se trata de un pequeño gesto.

Esta, desafortunadamente, parece ser la mala versión de eso.

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Los Orioles dijeron en un comunicado que el aficionado fue identificado y retirado del estadio mientras el club realiza una investigación exhaustiva, lo cual tiene sentido. Incluso si esto fue un accidente, el equipo todavía tiene que descubrir exactamente qué pasó y asegurarse de que Sánchez esté bien.

Sánchez abandonó el juego luego de irse de 2-1 en el plato. Fue reemplazado en el jardín derecho por Yohendrick Piñago.

Afortunadamente para Sánchez y los Azulejos, la actualización inicial sobre la lesión fue alentadora: los Azulejos luego anunciaron que Sánchez tenía una contusión en la muñeca derecha y que las radiografías de precaución fueron negativas.

Pero sigue siendo un buen recordatorio para los fanáticos: incluso si crees que un jugador de las Grandes Ligas quiere jugar a la pelota contigo, tal vez espera hasta estar absolutamente seguro de que te está mirando.