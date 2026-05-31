Santa Cruz culmina postemporada histórica con el primer campeonato estatal | voleibol masculino

FRESNO – Para el campeonato de voleibol masculino de la División III del Estado CIF, el campeón del sur de California, Central East, hizo un viaje de nueve millas a través de la ciudad hasta Fresno City College. El rey de NorCal, Santa Cruz, viajó mucho más lejos, viajando en autobús 154 millas hasta el Valle Central.

No es sorprendente que los Bengals atrajeran mucho a sus fanáticos. Pero los Cardinals trajeron cuatro grandes bateadores, una fuerte defensa, liderada por el líbero Lucas Kamalani, y un servicio agresivo que rompió el espíritu del Centro Este en la victoria de los Cardinals 26-28, 25-14, 25-20, 25-18 el sábado.

Con su victoria, Santa Cruz (29-13 en general) completó una trifecta de postemporada, obteniendo el primer título estatal del programa después de asegurar victorias históricas en la Sección de la Costa Central y los torneos Regionales de NorCal.

“Estoy entusiasmado”, dijo Kamalani. â€œSomos el primer equipo (de voleibol masculino) en la historia de la escuela en ganar un tÃtulo estatal. Es fantástico ser parte de eso. Nos concentramos en nuestro servicio y tratamos de sacarlos del sistema. En defensa, todo el mundo estuvo muy peleado”.

El atacante externo junior/lado derecho Matty Rayray lideró a Santa Cruz con 18 remates y solo cinco errores en 42 intentos, un porcentaje de ataque de .310. Añadió cinco ases. Sus ataques, bloqueos y espíritu fueron una gran parte del cambio de los Cardinals de un primer set muy igualado a tres sets dominantes para la victoria.

“Es muy dinámico”, dijo el entrenador de Santa Cruz, Peter Edwards. â€”Mucho fuego, mucha energÃa. Hace que el equipo realmente funcione. Él enciende a todos. Y una vez que nos ponemos en marcha, es difícil detenernos”.

Charlie Hess, de Santa Cruz High, se lanza mientras intenta salvar contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

El líbero de Santa Cruz High, Lucas Kamalani, se lanza para salvar contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

James Bush de Santa Cruz High hace un bloqueo contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

Matty Rayray, de Santa Cruz High, lanza el balón sobre la red contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

El líbero de Santa Cruz High, Lucas Kamalani, salva contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

Matty Rayray, de Santa Cruz High, derecha, lucha en la red contra Central East de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

El atacante de Santa Cruz High, Charlie Hess, mata contra el centro este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

El entrenador en jefe de voleibol masculino de Santa Cruz High, Peter Edwards, habla con sus jugadores después de que los Cardinals perdieran el primer set en el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

Nathan Monroe, de Santa Cruz High, prepara el balón para los Cardinals durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

Felippe Zacarias Melo, izquierda, de Santa Cruz High, y Guillermo Mazier intentan un bloqueo contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

El equipo de voleibol masculino de Santa Cruz High celebra su victoria en el Campeonato Estatal CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

El armador de Santa Cruz High, Lucas Hansen, reacciona después de torcerse el tobillo en el segundo set contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz)

Matty Rayray de Santa Cruz High sirve un ace en el segundo set contra el Centro Este de Fresno durante el campeonato de voleibol masculino CIF State en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz) Mostrar título 1 de 13 Charlie Hess, de Santa Cruz High, se lanza mientras intenta salvar contra el Centro Este de Fresno durante el Campeonato Estatal de Voleibol Masculino CIF División III en Fresno City College el sábado. (John Lee – Centinela de Santa Cruz) Expandir

El éxito llegó con la característica ofensiva diversa más allá de Rayray, con siete remates del atacante externo senior Charlie Hess, siete remates y cuatro ases del externo junior/opuesto Felippe Zacarias Melo y seis remates del medio senior Guillermo Mazier. Cada uno de los integrantes de ese cuarteto golpeaba las pelotas contra el suelo con potencia. En los balones que Central East podía aprovechar, a menudo se veían obligados a lanzar balones libres sólo para despejar la red.

“Estoy feliz y orgulloso”, dijo Rayray. “Hicimos exactamente lo que queríamos y lo ejecutamos muy bien. Después del primer set nos controlamos y nos calmamos. La diferencia fue nuestra presión de servicio. Nuestra recepción de servicio fue lo suficientemente buena y mantuvimos la pelota en la cancha”.

Santa Cruz también brilló en el escenario con 20 asistencias del estudiante de último año Nathan Monroe y 19 de su compañero Lucas Hansen. Kamalani lideró la última fila con 18 ataques, Zacarias Melo tuvo 10 y Hess nueve.

Central East (29-15) fue liderado por el opuesto Jeremiah Phaysamone con 15 remates y el lateral derecho/exterior O’Shawn Roberts con 11. La hoja de estadísticas mostró 10 errores de servicio y recepción para los Bengals en comparación con solo uno para los Cardinals.

“Se siente genial”, dijo Monroe. â€œNos recuperamos despuÃ©s del primer set. Sacamos un bloqueador que cubría las puntas para cavar el número 15 (Phaysamone, especialmente en el centro cerrado). Jugamos muy limpio. Hablamos de moverlos en nuestros servicios y no pasaron bien”.

Cuando Santa Cruz cambió el rumbo y comenzó a dominar el partido, los arrebatos emocionales del banco, los jugadores en la cancha y sus fanáticos fueron el sonido principal en el gimnasio. Cada tiempo muerto en Central East resultó en alegres vítores y golpes en el pecho en el banco de Santa Cruz, mientras la gran multitud negra y naranja dejaba sus dedos de espuma y se hundía en sus asientos.

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Al final del partido, el entrenador Edwards sustituyó generosamente y los Cardinals disfrutaron del momento histórico. Los Cardinals irrumpieron en la cancha después del punto final y permanecieron vertiginosos durante la presentación del trofeo y las fotografías posteriores al partido con su nuevo hardware.

“Pensé que nos recuperamos muy bien”, dijo Edwards. â€œSeguimos nuestro plan de juego. Servimos agresivamente y los sacamos del sistema. Nuestro servicio eliminaría su opción intermedia. Entonces podríamos alinear el bloque y la defensa por fuera”.

Después de apenas perder un apretado primer set, Santa Cruz se impuso 8-2 en el segundo. Seis ases condujeron a una aplastante victoria. Rayray arrasó tres seguidos, dos con cohetes liftados y luego una bola corta fuera de velocidad. En ataque, Rayray y Hess anotaban casi a voluntad.

“Ellos (Santa Cruz) son un equipo fuerte”, dijo el entrenador del Centro Este, Hue Lee. “No pudimos capitalizar (bloquear) su exterior”.

Zacarias Melo estuvo en llamas en el tercer set con cinco remates tempranos, seguido por un bloqueo del poderoso bateador de los Bengals, Jeremiah Phaysamone. Rayray terminó el set con dos aces con efecto liftado, una explosión que fue apuñalada y una bala que aterrizó justo dentro de la línea de fondo mientras los jugadores de CE permanecían de pie y observaban.

Los Bengals tuvieron una última ráfaga en el cuarto set, tomando una ventaja temprana. Santa Cruz rápidamente borró eso cuando Zacarias Melo disparó tres ases consecutivos. Con cada uno, los Cardenales rugieron. Un parcial de 14-1 del SC consolidó la victoria.

“Se siente genial”, dijo Zacarias Melo. â€œOcho de nuestros jugadores son senior. Estoy súper orgulloso de todos”.

LAS PUNTUACIONES

Campeonato Estatal CIF D-III

Santa Cruz 3, Centro Oriente 1

26-28, 25-14, 25-20, 25-18