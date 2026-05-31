El futbolista neozelandés Tim Payne se vuelve viral después de que un influencer argentino respalda al jugador ‘menos conocido’ del Mundial – Buenos Aires Herald

Puede que el futbolista neozelandés Tim Payne haya sido uno de los jugadores menos conocidos del Mundial de 2026, pero inesperadamente se ha convertido en una de las estrellas emergentes del torneo después de que un influencer argentino lo ayudara a volverse viral.

Valen Scarsini, un joven creador de contenido argentino enfocado en el fútbol, ​​envió a sus seguidores una misión: “¿Y si hacemos que el jugador menos conocido sea el protagonista del Mundial?”

En un vídeo publicado en Instagram y TikTok el martes, Scarsini dijo que quería encontrar un jugador que “uniera a todos” más allá de las nacionalidades.

Con este objetivo, buscó en el recuento de seguidores de Instagram de todos los jugadores que participarán en el Mundial hasta encontrar el que tenía menos seguidores.

Antes del vídeo de Scarsini, Payne tenía sólo 4.715 seguidores. Sólo tres días después, su número de seguidores se disparó a 1,7 millones y sus publicaciones obtuvieron miles de me gusta y comentarios.

nace una estrella

Tim Payne jugará en el Mundial que comienza en junio como defensa de la selección de Nueva Zelanda, los All Whites. Actualmente forma parte del equipo Wellington Phoenix de la A-League de Australia.

“Tiene una tarea muy difícil: ayudar a Nueva Zelanda a ganar su primer partido de la Copa del Mundo”, dijo Scarsini a sus numerosos seguidores en TikTok e Instagram.

Llamó a los usuarios a comenzar a seguir a Payne en Instagram, darle me gusta y comentar sus publicaciones, posar con su calcomanía coleccionable de la Copa del Mundo y hablar de Payne “en todas partes”.

“Necesitamos hacer videos que se alimenten de la leyenda de Tim Payne. El objetivo es ver cuánta gente habla de él antes de que comience el torneo”, dijo sobre el inicio del 11 de junio.

Payne dijo que estaba felizmente sorprendido al ver la repentina ola de apoyo y publicó un video agradeciendo a todos, hablando en español.

“Hola a todos, muchas gracias por el apoyo. Disculpe mi español, todavía estoy practicando en Duolingo”, dijo el jugador, hablando con fuerte acento en español, en el video publicado el jueves.

Cambiando al inglés, también envió un “gran agradecimiento” a Scarsini. “Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos”, dijo.

“Sólo quería expresar también que estoy muy agradecido de representar a mi país en esta Copa del Mundo y aprecio todo el amor de todo el mundo”.

Fiebre del fútbol

Los fanáticos del fútbol argentino son conocidos por ser muy apasionados y el comportamiento en línea no es la excepción. La atención incluso llevó a Payne y Scarsini a recibir comentarios de Duolingo y marcas como KFC y McDonald’s.

Apenas unas horas después de la locura, Scarsini compartió que había compartido mensajes privados con Payne, quien no sabía por qué sus redes sociales estaban “explotando” hasta que vio el video. “¡Esto se salió de control!”, admitió la influencer.

El jueves, Scarsini celebró que “Tim Payne ya es una leyenda” y que las tiendas de ropa argentina estén vendiendo camisetas del zaguero.

Los miles de nuevos fanáticos de Payne lo verán jugar en el primer partido de la Copa Mundial de Nueva Zelanda el 15 de junio, cuando se enfrentarán a Irán. El equipo también jugará partidos amistosos contra Haití e Inglaterra la próxima semana.

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