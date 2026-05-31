Dentro del Castillo de Beaufort de 900 años, una cresta estratégica capturada por Israel en Líbano.

Las tropas israelíes tomaron el control del Castillo de Beaufort de 900 años de antigüedad y la cresta estratégica circundante en el sur del Líbano, anunció el ejército el domingo en lo que parece ser una gran ganancia contra Hezbollah respaldado por Irán a pesar de un alto el fuego que entró en vigor hace más de seis semanas.

La captura del castillo medieval y la cresta cercana amplía la presencia de Israel en el Líbano en un momento en que continúan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbollah.

El desarrollo llega después de uno de los días de ataques más intensos de Hezbollah en el norte de Israel desde el alto el fuego de abril.

La importancia del Castillo de Beaufort

La captura del Castillo de Beaufort, situado cerca de la ciudad de Nabatiyeh, se produce después de varios días de ataques aéreos y combates en pueblos cercanos, donde las tropas israelíes lucharon contra combatientes de Hezbollah.

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, compartió una fotografía en X mostrando a soldados israelíes fuera del castillo. El ministro de defensa del país, Israel Katz, también publicó en X, diciendo que las tropas habían izado la bandera israelí sobre el sitio.

Las fuerzas israelíes capturaron previamente el castillo en 1982 y mantuvieron el control de él hasta retirarse del Líbano en 2000.

Situado en lo alto de las verdes colinas del Líbano y con vista al río Litani, el castillo de Beaufort ha sido una posición militar clave para varios ejércitos durante casi 1,000 años.

El sitio se encuentra a pocos kilómetros al norte de la frontera israelí y ofrece vistas sobre amplias áreas del sur del Líbano y el norte de Israel, según Associated Press. En árabe, se conoce como Castillo Al-Shaqif, un término derivado de una antigua palabra siríaca que describe el terreno empinado y rocoso de la zona.

Originalmente construido por los Cruzados en el siglo XII sobre los restos de fortificaciones anteriores, el castillo ha sido ocupado a lo largo de los siglos por los Cruzados, el ejército de Jerusalén de Saladino, los mamelucos, los otomanos, las autoridades del Mandato Francés, la Organización para la Liberación de Palestina y el ejército israelí.

Captura de Beaufort Castle en 1982

La captura del castillo a la Organización para la Liberación de Palestina en 1982 se consideró un gran éxito para el ejército israelí, que entonces estaba liderado por el ministro de defensa Ariel Sharon, quien más tarde se convirtió en primer ministro de Israel.

Las fuerzas israelíes utilizaron el castillo, también conocido como Qalaat al-Shakif, como base militar durante su ocupación anterior del sur de Líbano, que duró casi dos décadas antes de finalizar en 2000, informó la agencia de noticias Reuters.

Durante el conflicto anterior entre Israel y Hezbollah en 2024, la UNESCO otorgó estatus de protección a 34 sitios culturales en todo el Líbano, incluido el Castillo de Beaufort, para protegerlos de posibles daños.

Con información de agencias