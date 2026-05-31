La escena nocturna de Alemania, en apuros, recibe con agrado el plan para reclasificar los clubes.

Un movimiento del gobierno alemán para reclasificar los clubes nocturnos y distinguirlos de los establecimientos de entretenimiento y adultos podría dar un impulso muy necesario a la vida nocturna del país, dicen defensores de la industria.

Bajo un cambio fundamental en las regulaciones de construcción aprobadas por el gabinete de Friedrich Merz la semana pasada, los clubes nocturnos serán reconocidos formalmente por proporcionar valor cultural y artístico, lo que dificultará a los desarrolladores desalojar a los operadores de lugares en favor de nuevas construcciones.

La ley todavía requiere la aprobación del Bundestag y la cámara alta, el Bundesrat, pero el apoyo transversal hace probable su aprobación. Los clubes están clasificados junto a burdeles, bares de striptease y casas de apuestas, aunque a menudo enfrentan un escrutinio más estricto debido a regulaciones de ruido. Las nuevas reglas permitirán a los clubes operar en ciertas áreas residenciales.

Marc Wohlrabe, un lobista de la industria nocturna durante 30 años, calificó el cambio como un “momento histórico” para la cultura de clubes alemana.

“Las regulaciones existentes para establecimientos de entretenimiento se remontan al siglo pasado cuando la legislatura y las autoridades decidieron agrupar como sombríos todo lo que sucedía por las noches, desde distritos de luz roja, bares de striptease, salas de juegos y clubes de música, considerando esto incompatible con áreas residenciales y familias”, dijo Wohlrabe, miembro de la junta de la asociación federal de locales musicales en Alemania, que ha estado abogando por un cambio durante más de una década.

“Desde hace mucho tiempo sostenemos que los clubes de música curada no tienen absolutamente nada que ver con los bares de table dance de distritos de luz roja. Los propietarios de los clubes que representamos operan más como un teatro: curan artistas, fomentan el talento emergente y merecen ser designados como centros culturales junto con óperas, teatros y alta cultura”, agregó.

Se espera que los cambios ayuden a frenar el fenómeno del “Clubsterben” (muerte de clubes), que ha crecido en toda Alemania en los últimos años y ha sido particularmente agudo en Berlín, donde un gran número de espacios alternativos surgieron en terrenos baldíos y sitios industriales abandonados después de la caída del comunismo.

Los costos crecientes de bienes raíces, los cambios sociales posteriores a la pandemia y las disputas por ruido han llevado a la amenaza de cierre de muchos clubes en los últimos años.

Lugares legendarios como SchwuZ, Watergate y Mensch Meier son los cierres más prominentes recientes.

La Clubcommission, una asociación que representa clubes, festivales y eventos culturales que aboga por la protección de la vida nocturna, estima que casi la mitad de los clubes de Berlín están considerando cerrar.

Wolfram Weimer, ministro de cultura federal cuyo apoyo al cambio ha sorprendido a algunos, debido a su reputación de conflictos con representantes de la cultura no convencional, dijo que creía que era justo distinguir los clubes de música de los establecimientos de entretenimiento puro.

“Este es un paso importante para proteger y expandir la escena musical en vivo en Alemania y envía una señal fuerte a las industrias culturales y creativas”, dijo.

La decisión de esta semana siguió a una “declaración de intenciones política” de 2021 por el entonces gobierno para clasificar los clubes como “establecimientos con fines culturales”, que fue celebrada en su momento pero no tenía base legal.

Bajo la nueva legislación, los clubes serán generalmente permitidos en áreas de uso mixto y de manera excepcional en áreas residenciales especiales, en reconocimiento de su papel en atraer audiencias internacionales y apoyar la economía, incluida la atracción de una fuerza laboral más joven a Alemania.

Jakob Turtur, quien dirige el popular espacio cultural colaborativo y colectivo de clubes Jonny Knüppel, dijo que acogía con satisfacción los cambios en el código de construcción, pero temía que hubieran llegado demasiado tarde para su club y para la cultura de clubes de la ciudad, que, según él, necesitaba mucha más ayuda generalizada.

Turtur está buscando una nueva ubicación permanente después de ser desplazado de un lugar en un antiguo terreno industrial por un conglomerado deportivo internacional. Jonny Knüppel está esperando en un sitio de una vía férrea en desuso, pero Turtur dijo que era escéptico sobre encontrar una nueva ubicación adecuada.

“Esto podría haber llegado mucho antes”, dijo. “No solo nos habría ahorrado una cantidad tremenda de trabajo, dinero y esfuerzo, sino que, sobre todo, nos habría dado la sensación de que Berlín todavía tiene sed de cultura socio-cultural de base y diversidad cultural, el tipo de cultura que hizo que Berlín fuera tan emocionante después de la caída del muro.

“En cambio, a menudo nos han hecho sentir como criminales”.

Lamentó que la nueva legislación no fuera más allá de poner a los clubes de música en pie de igualdad legal con teatros, óperas y museos.

“Una clasificación cultural como esa habría ayudado a proporcionar a los urbanistas más herramientas para argumentar que los clubes son esenciales para una ciudad vibrante y diversa, y más importante que desarrollos impulsados por el lucro, como por ejemplo, un complejo de oficinas, que nadie necesita en estos días”.