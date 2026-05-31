Etiopía se dirige a las urnas bajo la sombra de la disidencia y el conflicto armado.

Etiopía se dirige a las urnas bajo la sombra de la disidencia...

ADDIS ABABA – Mientras Etiopía se prepara para celebrar sus séptimas elecciones generales desde la caída del régimen militar en 1991 el lunes, se espera ampliamente que el primer ministro Abiy Ahmed y el gobernante Partido de la Prosperidad aseguren una victoria abrumadora.

Pero los críticos advierten que las crecientes restricciones a la libertad de prensa y al disenso político están ensombreciendo la votación y, con un 70% del país aún afectado por conflictos armados, muchos se cuestionan si existen las condiciones para unas elecciones verdaderamente democráticas.

Si bien toda la región norte de Tigray, que ha estado tratando de recuperarse de una brutal guerra civil que terminó en 2022, ha sido totalmente excluida de la votación, con conflictos en partes del país, muchas personas no podrán emitir su voto.

Los votantes eligen representantes para el parlamento de 547 miembros y el partido que obtiene al menos 274 escaños tiene derecho a formar el próximo gobierno para liderar el país en los próximos cinco años.

Abiy, de 49 años, llegó al poder en 2018 tras protestas generalizadas contra el Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF), una coalición dominada por políticos de Tigray.

Abiy ofreció un nuevo comienzo para la nación más antigua de África que nunca fue colonizada, la cual había sido sofocada por décadas de estricto control estatal.

Su predecesor, Hailemariam Desalegn, había supervisado un fuerte crecimiento económico durante su casi seis años de gobierno, pero continuó un patrón histórico de utilizar represión violenta para aplastar el disenso. Esta represión provocó años de protestas y amplió la brecha entre su gobierno y el público, lo que finalmente llevó a su renuncia.

Apenas 90 días después de asumir el cargo, Abiy sorprendió al mundo al negociar una tregua que puso fin a una amarga guerra civil de 20 años con la vecina Eritrea.

Este rápido avance, combinado con reformas tempranas como la liberación de presos políticos y permitir una prensa más libre, le valió el Premio Nobel de la Paz. Esto lo posicionó como un pacificador regional y un reformador interno, lo que llevó a muchos a creer que guiaría a Etiopía hacia una era libre y democrática.

Sin embargo, esa euforia pronto se desvaneció. Hoy, la segunda nación más poblada de África, con más de 135 millones de habitantes, está profundamente dividida, enfrentando conflictos étnicos violentos, restricciones a la libertad de expresión y represión del disenso.

Regiones como Tigray, Amhara y Oromia siguen siendo devastadas por la guerra activa, masacres y desplazamientos masivos. Los observadores vinculan estos conflictos con la decisión de Abiy de alejarse del sistema de federalismo étnico de larga data de Etiopía, que permitía a los estados regionales diversos redactar sus propias leyes y mantener ejércitos locales.

Durante casi tres décadas, el país estuvo gobernado por la EPRDF, una coalición de cuatro poderosos partidos basados en la etnia que representan a las regiones dominantes: Tigray, Amhara, Oromia y las Naciones del Sur.

Abiy fue traído inicialmente al poder por esta coalición para calmar las tensiones que obligaron a su predecesor Desalegn a dimitir.

Sin embargo, menos de dos años después de asumir el cargo, Abiy disolvió la EPRDF y la reemplazó por su Partido de la Prosperidad, una sola organización política nacional que combinaba la antigua coalición con otros partidos étnicos minoritarios. Para centralizar aún más la autoridad, ordenó a los estados regionales disolver sus ejércitos locales e integrarse con el ejército nacional.

Estas reformas despojaron al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) de su control histórico del gobierno regional, llevándolo a la oposición activa. La política también enfrentó resistencia en otras regiones, incluida la nativa de Abiy, Oromia, donde crecieron las demandas de autonomía regional.

A medida que aumentaba la inestabilidad, la administración volvió al estricto control estatal, deteniendo a figuras de la oposición y periodistas mientras se retrasaban las elecciones. Las tensiones aumentaron cuando Tigray celebró elecciones regionales desafiando el retraso federal, lo que llevó a un enfrentamiento político que estalló en una guerra civil en noviembre de 2020.

Este conflicto, uno de los más mortíferos de la historia reciente, resultó en un estimado de 600,000 bajas.

Hoy, Etiopía enfrenta insurgencias activas no solo en Tigray, sino también en Amhara y Oromia, impulsadas por disputas sobre autonomía, fronteras y marginación étnica. Esta violencia podría impedir que millones voten.

Si bien Abiy calificó esta como la votación más organizada de Etiopía, todavía existen desafíos logísticos e problemas de integridad electoral. Además, los partidos de oposición han denunciado represión política y barreras administrativas.

Eyob Mesafint, líder de EZEMA, el partido de oposición nacional más grande de Etiopía, reconoció el arresto y la intimidación de miembros de su partido. Le dijo a CNN una semana antes de la votación que estas acciones “reflejan la persistencia de prácticas antidemocráticas, especialmente en áreas donde se percibe que los partidos de oposición tienen un apoyo más fuerte”.

El Prof. Merera Gurdina, veterano político de la oposición y miembro del Congreso Federal de Oromo, alega que las próximas elecciones son las menos competitivas en la historia reciente de Etiopía.

“Estamos participando simbólicamente porque la ley dice que no se pueden boicotear las elecciones consecutivamente. Estamos participando, principalmente para evitar la desregistración”, le dijo a la BBC.