Inglaterra vs Nueva Zelanda: el camino de Ollie Robinson hacia la redención tiene un comienzo perfecto en Lord’s

Robinson estuvo exiliado durante 24 pruebas. En ese tiempo, otros 13 hombres jugaron bolos en el cricket de prueba para Inglaterra. Catorce, si contamos la inmundicia a tiempo parcial de Harry Brook.

Robinson pasó parte del invierno de Ashes jugando al cricket en un club de Sydney, principalmente para trabajar en su juego, pero también para estar en el lugar correcto si Inglaterra lo necesitaba. Uno se pregunta cuántos jugadores habrían tenido que bajar para que Robinson recibiera la llamada, especialmente teniendo en cuenta que un equipo de reserva de los Leones también estaba en Australia. ¿Quizás 15, incluso 20?

Pero la necesidad es la madre de la invención o, en este caso, de la reinvención.

Inglaterra, humillada en Australia, necesitaba desesperadamente un líder de ataque, un líder confiable que marcara el tono.

Este verano es el primero desde 2007 en el que ninguno de James Anderson, Stuart Broad o Chris Woakes jugará una prueba para Inglaterra. Si a esto le sumamos la probabilidad de que Mark Wood nunca vuelva a jugar otra prueba, significa que las cuatro piedras angulares del ritmo de ataque de Inglaterra han desaparecido en el espacio de tres años, llevándose consigo 1.609 terrenos.

Entonces Inglaterra se acercó a Robinson y le dijo a principios del verano que estaba nuevamente en el radar. Robinson, que ya había madurado con la capitanía, se centró en el objetivo de una convocatoria internacional.

Aquellos en Hove hablan de una intensa concentración en una oportunidad que Robinson alguna vez pensó que se había ido. Sesiones de entrenamiento extra, lideradas dentro y fuera del campo en medio del revuelo por una deducción de puntos por cuestiones económicas. Los bolos estaban en buen estado e incluso hubo un siglo vital con el bate contra Surrey.

Cuando llegó la retirada de Inglaterra, el director de cricket Rob Key llamó a Robinson “uno de los mejores jugadores de bolos del mundo”. McCullum dijo que había “golpeado la puerta”, mientras que Stokes desafió a Robinson a “quedarse aquí tanto tiempo como pudiera”.

En un jueves turbio y de mal humor en Lord’s, Robinson aceptó el desafío.

Inglaterra había sido derrotada por 140 por los excelentes neozelandeses y todos Key, McCullum y Stokes debieron haberse preguntado si la reconstrucción de Ashes iba a quedar reducida a escombros. La salvación vino del hombre que habían rechazado.

Con las nubes flotando, la lluvia amenazando y el campo mordisqueando, Robinson era el caballo perfecto para este campo.

Retumbando desde Nursery End, lanzando la pelota cuesta abajo hacia el zurdo Devon Conway.

Tercer balón. Almohadilla frontal. Dedo arriba. Los ojos de Robinson se abrieron con alegría, Conway horrorizado ante una revisión que mostraba que se estaba cortando suficiente muñón de la pierna.