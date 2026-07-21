Un pueblo de Minnesota ahora presume de tener el cascanueces más alto del mundo. Sus piezas fueron elaboradas en Utah.

LUVERNE, Minn. – Al cruzar los campos abiertos del suroeste de Minnesota, te encontrarás con una vista fuera de este mundo: una cabeza masiva con barba, bigote y sombrero de copa rayado rojo que se cierne sobre el horizonte.

Al llegar al pequeño pueblo de Luverne, la figura – un cascanueces casi de 66 pies de altura, vestido como Tío Sam – entra en plena vista.

Luverne, que gracias a un coleccionista local afirma tener más figuras decorativas que habitantes, ahora también presume de tener el cascanueces más alto del mundo. Y sí, el gigante decorado con estrellas tiene una mandíbula que funciona.

Fuera de una tienda de rocas peculiar en el centro del pueblo, cientos de personas se reunieron para un corte de cinta de fin de semana donde se revelaron el nombre y la altura exacta del cascanueces a una multitud que luego fue servida con galletas y bebidas heladas en rojo, blanco y azul.

“Por favor den la bienvenida a nuestro nuevo residente de Luverne, Verne el Patriota”, anunció Katie Walgrave entre vítores.

Tiene 65 pies y 7 1/2 pulgadas de altura, con el pedestal elevando a Verne otros 9 pies sobre las praderas circundantes, según Walgrave. Eso es casi el doble de la altura de un cascanueces de 33 pies de altura en Neuhausen, Alemania, que actualmente Guinness World Records clasifica como el más grande.

El cascanueces tardó varios años en crearse, con las piezas fabricadas en Utah y ensambladas en Luverne. La cabeza y el sombrero tuvieron que ser colocados con una grúa hace tres semanas, completando la estructura.

Walgrave, que dirige la tienda de rocas llamada Those Blasted Things con su familia, dijo que desde que se completó el cascanueces a mediados de junio, los clientes se han cuadruplicado. Otros negocios locales también han informado de más tráfico.

“Nuestro objetivo es tener algo diferente y que no se pueda ver en otro lugar. Y eso es lo que tenemos aquí”, dijo.

Dado que existe una asociación entre los cascanueces y el ballet de vacaciones homónimo de Tchaikovsky, la presentación en julio parecía estar un poco fuera de temporada. Pero los cascanueces son una obsesión durante todo el año en Luverne, que también alberga un “Festival del Cascanueces” cada verano.

Todo se remonta a Betty Mann, de 96 años, y un viaje que hizo a un Cracker Barrel en enero de 2001 después de que su hija y su marido fallecieran recientemente.

“Dije a mi nuera, ‘Tuve una Navidad difícil y siempre he querido un cascanueces de madera. Me voy a comprar un regalo de Navidad atrasado'”, recordó.

Consiguió su primero en la tienda de regalos de Cracker Barrel. Siguió comprándolos, y la colección de Mann eventualmente se infló a más de 2,500 cascanueces. En 2016, los donó a la sociedad histórica del pueblo, donde era presidenta, con la esperanza de atraer más visitantes a su museo.

Otros también comenzaron a donar, y hoy en día, los 7,554 cascanueces de Luverne superan en número a sus aproximadamente 5,000 habitantes. Ninguno es igual.

Hace unos años, cuando la ciudad trajo a un experto en turismo para averiguar cómo atraer más visitantes, concluyó que “seríamos locos si no utilizamos la colección de cascanueces”, dijo el alcalde Patrick Baustian.

Un comité de la ciudad tuvo la idea de construir el cascanueces más alto del mundo, y así nació Verne. Se programó perfectamente para llegar mientras la nación celebra su 250 aniversario.

El costo fue de alrededor de $600,000, y fue financiado por donaciones y subvenciones, dijo Walgrave.

John Hawkinson de Lakeville, Minnesota, sorprendió a su esposa, Francine, con un viaje a Luverne (casi a 200 millas de distancia) después de que un incendio en su casa el mes pasado destruyera su colección de casi 300 cascanueces. Muchos representaban momentos de su vida juntos – un cascanueces que se asemejaba a un marinero por el tiempo de John en la Armada, y cascanueces de novios para su matrimonio.

“Betty comenzó su colección como una forma de lidiar con el duelo”, dijo John Hawkinson el sábado. “Vinimos aquí por pérdida también. Me pareció un momento bastante circular”.

Luverne está a unas 30 millas de Sioux Falls, Dakota del Sur, y a unas 200 millas de Minneapolis. Una de sus otras famas es ser un escenario para la segunda temporada del programa de televisión “Fargo”.

(Nota de Contexto: El cascanueces Verne es una nueva atracción en Luverne, Minnesota, que ha sido presentada como la más alta del mundo, superando a la anterior más alta en Neuhausen, Alemania).

(Comprobación de los Hechos: El cascanueces fue financiado por donaciones y subvenciones, y hay una nutrida colección de cascanueces en Luverne, que supera en número a la población local).