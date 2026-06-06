Nigeria toma medidas para repatriar a 1.000 ciudadanos de Sudáfrica

Más de 1.000 nigerianos en Sudáfrica se han registrado en un plan para regresar voluntariamente a sus hogares después de una serie de ataques contra inmigrantes, dijo el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria.

Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria y funcionarios de inmigración sudafricanos están realizando una investigación para determinar quién es elegible para el plan.

Las autoridades sudafricanas han acordado renunciar a las sanciones por infracciones de visas, como las estancias excesivas. Sin embargo, las personas que enfrenten cargos penales no podrán salir del país.

“La cifra total aún no está determinada”, dijo Kimiebi Ebienfa, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria. “Esperamos más de mil personas”.

Los extranjeros huyen de Sudáfrica tras las protestas antiinmigrantes Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Por qué los inmigrantes africanos huyen de Sudáfrica?

Sudáfrica ha visto un nuevo aumento en las protestas contra los inmigrantes indocumentados este año. Algunas de esas protestas se han vuelto violentas.

Las víctimas han descrito turbas agresivas que caminaban de puerta en puerta y exigían que los inmigrantes africanos abandonaran el país.

Los manifestantes acusan a los inmigrantes africanos de cometer delitos y quitar empleos, afirmaciones que se ven exacerbadas por el alto desempleo, la pobreza y una actuación policial ineficaz. Los analistas y grupos de derechos humanos argumentan que esto es un chivo expiatorio..

Un grupo incluso ha emitido un ultimátum pidiendo que los inmigrantes indocumentados sean expulsados ​​antes del 30 de junio, lo que generó temores de más violencia.

¿Son los inmigrantes los culpables del alto desempleo en Sudáfrica? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

En un incidente ocurrido en mayo, según informes, cinco inmigrantes etíopes fueron asesinados en Johannesburgo. En junio, Mozambique dijo que cinco de sus ciudadanos fueron asesinados en medio de la violencia antiinmigrante en Cabo Occidental.

Los funcionarios sudafricanos condenaron la violencia y prometieron tomar medidas enérgicas contra los “actos xenófobos”.

Los países africanos toman medidas para proteger a los ciudadanos

Ghana repatrió a unas 300 personas en un vuelo a Accra el mes pasado.

Cientos más de ghaneses seguirán su ejemplo.

Ghana fletó el primer vuelo de repatriación de sus ciudadanos tras la reciente violencia xenófoba en Sudáfrica Imagen: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Etiopía también se está preparando para repatriar a sus ciudadanos, afirmó Ebienfa.

Otros países, incluidos Kenia, Lesotho y Zimbabwe, también han instado a sus ciudadanos a actuar con cautela en Sudáfrica.

Sudáfrica alberga a más de tres millones de extranjeros, lo que representa alrededor del 5,1% de la población, según la agencia de estadísticas. Más del 63% proviene de países del bloque de 16 miembros de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC).

El país ha enfrentado oleadas de violencia xenófoba, la más significativa fue la de mayo de 2008, cuando al menos 62 personas murieron, más de 670 resultaron heridas y más de 100.000 fueron desplazadas en la violencia que estalló en el municipio de Alexandra, cerca de Johannesburgo, antes de extenderse por todo el país.

Muchas de las víctimas eran inmigrantes de Zimbabwe, Mozambique, Malawi y Somalia.

Editado por: Rana Taha