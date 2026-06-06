Shivani Pandya Malhotra renuncia como directora general del Festival de Cine del Mar Rojo de Arabia Saudita (EXCLUSIVA)

Shivani Pandya Malhotra ha renunciado como gerente general del Festival de Cine del Mar Rojo de Arabia Saudita después de desempeñar un papel fundamental en la construcción del evento desde cero y, a lo largo de cinco ediciones, convertirlo en uno de los festivales más destacados del mundo árabe y en el principal mercado cinematográfico en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).

El festival y mercado del Mar Rojo, celebrado en la ciudad de Jeddah, en la orilla oriental del Mar Rojo, se estableció en 2019, con su primera edición teniendo lugar en 2020, dos años después de que Arabia Saudita levantara su prohibición de 35 años sobre los cines comerciales.

En su segundo año, el festival del Mar Rojo acogió a casi 40,000 cinéfilos y más de 4,000 profesionales del cine durante 10 días en diciembre de 2022 y contó con un jurado presidido por Oliver Stone. Para la edición de 2023, subtitulada “Tu Historia, Tu Festival”, Pandya Malhotra y su equipo aseguraron a Baz Luhrmann como presidente del jurado y una selección de películas que incluían “Four Daughters” de Kaouther Ben Hania y el drama de época “Jeanne du Barry” dirigido y protagonizado por Maïwenn, coprotagonizado por Johnny Depp, una de las 170 películas apoyadas por el Red Sea Fund. El año pasado, Sean Baker presidió el jurado de una edición con muchas estrellas del Festival del Mar Rojo que comenzó con Dakota Johnson, Uma Thurman, Ana de Armas, Queen Latifah, Vin Diesel y Michael Caine entre las estrellas en la alfombra roja.

“Después de siete años increíbles y cinco ediciones notables del Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, me voy con un inmenso orgullo en todo lo que hemos construido juntos”, dijo Pandya Malhotra en un comunicado.

“Ha sido un privilegio ser parte del viaje de la Fundación desde el principio y presenciar su crecimiento en una institución mundialmente respetada”, agregó. “Estoy profundamente agradecida a nuestra Presidenta Jomana Al Rashid, CEO Faisal Baltyour, nuestro liderazgo, socios, cineastas, colegas y la amplia comunidad cinematográfica cuya pasión y compromiso han contribuido a dar forma a este éxito. Si bien estoy emocionada por el próximo capítulo, la Fundación del Festival de Cine del Mar Rojo siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, continuó Pandya Malhotra.

La edición del Festival del Mar Rojo del año pasado también fue la primera que se celebró bajo la supervisión del pionero de la industria cinematográfica saudita Faisal Baltyuor, quien en mayo de 2025 fue nombrado CEO de la Fundación del Mar Rojo que supervisa el festival, así como el Red Sea Fund y sus laboratorios Red Sea Labs durante todo el año.

Se cree que la visión de Baltyuor para el festival en el futuro chocó con el modo de operación de Pandya Malhotra, según fuentes.

Baltyour comentó: “Shivani ha desempeñado un papel importante en el viaje de la Fundación, trabajando junto a un talentoso equipo de profesionales sauditas e internacionales para ayudar a dar forma a su crecimiento. Le agradecemos por sus contribuciones y le deseamos todo el éxito en el próximo capítulo de su carrera”.

Pandya Malhotra, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria del entretenimiento, y antes de su participación en el festival del Mar Rojo gestionó el ahora clausurado Festival de Cine de Dubai, recientemente incursionó en la producción cinematográfica como productora ejecutiva del drama ambientado en Yemen de la directora yemení-escocesa Sara Ishaq, “The Station”, que en mayo tuvo un estreno positivo en la Semana de la Crítica de Cannes.