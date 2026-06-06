Placa conmemorativa honra al héroe de la Segunda Guerra Mundial

Una placa conmemorativa ha sido develada en Dover para honrar a un marinero de la Royal Navy que fue galardonado con la Cruz Victoria por su extraordinaria valentía durante la Segunda Guerra Mundial.

El Suboficial Thomas Gould recibió la medalla después de ayudar a desechar dos bombas sin explotar que cayeron en su submarino durante un ataque en 1942.

Se llevó a cabo un servicio en la Maison Dieu, un edificio histórico en la ciudad costera de Kent donde creció.

La placa es parte de un proyecto de la Asociación de Submarinistas que reconoce al personal galardonado con la Cruz Victoria en ambas guerras mundiales.

Las bombas, cada una de aproximadamente 3 pies (1 metro) de largo, habían quedado en la carcasa del HMS Thrasher después de ser atacado por aviones alemanes.

Había temores de que pudieran explotar si el submarino se movía, lo que causaría que se hundiera, dijo el veterano Sandy Powell, miembro de la Asociación de Submarinistas.

“Si hubiera sucedido eso, hubiera generado un agujero en el casco a presión y hubiera hundido el submarino”, dijo Powell.

“El capitán pidió dos voluntarios. El primer teniente y también el Suboficial Gould se ofrecieron como voluntarios, absolutamente increíble”.

El hijo del marinero, Keith Gould, de 84 años, dijo estar “muy, muy orgulloso” de lo que su padre había hecho.

“Puso la bomba, creo, en su pecho allí abajo y fue sacado”, dijo.

Dijo que ambos hombres recibieron la Cruz Victoria por su valentía.

Su padre había sido feliz en la Royal Navy, dijo, añadiendo: “Le encantaba, le encantaba estar en submarinos, era muy importante para él”.

Gould dijo que quería que su padre fuera recordado “como un hombre que estaba cumpliendo con su deber, nada más, así es como lo veía”.

La placa ha sido instalada como parte de un proyecto a nivel nacional que conmemora a 14 submarinistas que recibieron la Cruz Victoria durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, según informó la asociación.

El líder del Consejo del Distrito de Dover, Kevin Mills, dijo que era importante que la ciudad reconociera a Gould, agregando: “Este es nuestro edificio, la Maison Dieu. Es un edificio icónico. Es un edificio que él habría conocido en su juventud porque ha estado aquí durante cientos de años. Así que es correcto que esté aquí y es correcto que la gente de Dover y el consejo realmente reconozcan lo que este individuo increíble logró”.

[Contexto: La placa conmemorativa honra a un marinero de la Royal Navy que recibió la Cruz Victoria por su valentía en la Segunda Guerra Mundial.] [Verificación de datos: El Suboficial Thomas Gould fue reconocido por su valentía al ayudar a deshacerse de dos bombas sin explotar en su submarino durante un ataque en 1942.]