La guerra entre IA y humanos ya ha comenzado, ya que un...

La mayor parte de mi tiempo como escritor se pasa lamentando el estado actual del fútbol universitario o analizando escenas oscuras de “Los Soprano” que nadie ha pensado en 20 años, pero de vez en cuando me gusta salir de mi zona y aventurarme en territorios extraños.

Uno de los temas en los que me he encontrado ocupando con bastante frecuencia últimamente es el debate sobre la inteligencia artificial y si todos estamos condenados a una eternidad de servidumbre bajo nuestros amos robot.

Sí, al igual que el tipo parado en la esquina agitando el letrero “El Fin Está Cerca”, he intentado advertirles a todos que la IA vendrá por todos nosotros al final, y a principios de esta semana recibí una pieza muy necesaria de validación desde China.

Un robot adornado con una peluca de payaso estaba dando una demostración de artes marciales en una popular zona turística en Xinjiang, cuando un joven espectador casi se convierte en una víctima involuntaria de la próxima guerra entre humanos y IA.

En primer lugar, como informó primero Shanghai Daily, el niño no resultó gravemente herido, así que si tu primer instinto fue temer represalias por reírte de la imagen de un robot humanoide haciendo una rutina de Rex-Kwan-Do con una peluca de payaso y golpeando a un niño en el pecho, entonces no te preocupes.

¡Está bien!

También me encantó la reacción inmediata de Jack-AI Chan después de hacer contacto fuerte con el diafragma del niño.

Parece un niño pequeño al que acaban de atrapar con la mano en la lata de galletas, parado perfectamente quieto antes de darse cuenta de lo que había hecho y retroceder unos pasos antes de hacer un baile nervioso.

En defensa de RoboPayaso, el niño estaba directamente en el camino de sus patadas.

Probablemente alguien debería haber agarrado al niño antes de que se fuera a casa con la huella mecánica estampada en su caja torácica, pero todo está bien cuando termina bien, supongo.

Solo recuerda este video dentro de 50 años cuando estés enseñando tu clase de historia clandestina a un joven equipo de combatientes de la resistencia durante las Guerras de la IA.

Cuando alguien pregunte quién disparó los primeros tiros del conflicto, muéstrales el video que omitieron sus libros de historia, y que Dios esté con todos ustedes que nunca dicen “por favor” y “gracias” en sus indicaciones de ChatGPT.

Austin Perry es escritor en OutKick.