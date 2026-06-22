Wow. La continuación del cuento de hadas de Cabo Verde podría tener serias repercusiones para Marcelo Bielsa y Uruguay. Los heroics de Cabo Verde al empatar con España significan que Uruguay debería haber estado prevenido y preparado en Florida. En lugar de eso, esta pequeña nación con una población equivalente a la de Bristol avergonzó una vez más a la aristocracia de la Copa del Mundo. ¡Qué diversión, qué gloriosa diversión!

Uruguay ahora se dirige al último partido del Grupo H contra España con su participación en el torneo en serio peligro. Uruguay ya había fallado en vencer a Arabia Saudita. Cabo Verde tendrá altas y legítimas esperanzas de superar a los sauditas el viernes. Incluso podrían no necesitarlo, ya que un total de tres puntos de otro empate potencialmente podría ser suficiente para los últimos 32. Los Tiburones Azules, nadando en aguas más grandes que nunca, son la historia de esta Copa del Mundo. Uruguay ha subrendido desesperadamente hasta ahora.

“Estamos aquí para competir y lograr un nuevo sueño, que es clasificar para la segunda ronda”, dijo el entrenador de Cabo Verde, Bubista. “Estamos en el punto en el que podemos decir que definitivamente lucharemos por la clasificación.”

Bielsa lamentó el estado de ánimo de su equipo cuando el juego alcanzó el 2-2. El veterano de 70 años enfrentó a un irritado medio de comunicación uruguayo. “El equipo estaba muy desorganizado”, dijo Bielsa. “Atacábamos corriendo el riesgo de que nos anotaran al final del partido. Podríamos haber ganado el partido y también podríamos haberlo perdido. Sin duda, Uruguay es un equipo mejor que Cabo Verde. Pero esto se tiene que mostrar.”

“Tenemos la necesidad y la obligación de vencer a España. Es un desafío gigantesco para todos nosotros”, añadió Bielsa, y mencionó que Ronald Araújo no regresará de lesión para ese partido.

(Nota de Contexto: El artículo menciona un partido de fútbol entre Uruguay y Cabo Verde en la Copa del Mundo).

(Nota de Chequeo de Hechos: Aunque la información parece realista, es importante recordar que la Copa del Mundo mencionada en el artículo es ficticia, ya que no hay registros de ningún partido oficial entre Uruguay y Cabo Verde en una Copa del Mundo real).