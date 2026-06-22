Continúa la Rugby Premier League S2 y el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro: Indian Sports LIVE, 22 de junio

Los deportes indios pueden estar llenos de acción y es bastante fácil perderse noticias y resultados importantes. Ahí es donde entramos nosotros: el blog diario de deportes indios de ESPN tiene todas las actualizaciones del mundo de los deportes indios, así como las noticias, resultados, calendario, resultados y comentarios que lo acompañan.

2026 es un gran año, con los Juegos de la Commonwealth, los Juegos Asiáticos y dos Campeonatos Mundiales de Ajedrez. Mientras tanto, el mes de junio está igualmente lleno de acción, y puedes consultar el calendario deportivo de ESPN.

Aquí están todas las actualizaciones de los deportes indios el 22 de junio de 2026.

¿Qué hay hoy?

Tiroteo: El Campeonato Mundial Juvenil ISSF está en marcha en Suhl, Alemania

Rugby: La segunda temporada de la Rugby Premier League ya está en marcha.

Esgrima: El Campeonato Asiático de Esgrima Senior continúa en Nueva Delhi





¿Qué pasó ayer?