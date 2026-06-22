Continúa la Rugby Premier League S2 y el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro: Indian Sports LIVE, 22 de junio

Los deportes indios pueden estar llenos de acción y es bastante fácil perderse noticias y resultados importantes. Ahí es donde entramos nosotros: el blog diario de deportes indios de ESPN tiene todas las actualizaciones del mundo de los deportes indios, así como las noticias, resultados, calendario, resultados y comentarios que lo acompañan.
2026 es un gran año, con los Juegos de la Commonwealth, los Juegos Asiáticos y dos Campeonatos Mundiales de Ajedrez. Mientras tanto, el mes de junio está igualmente lleno de acción, y puedes consultar el calendario deportivo de ESPN.
Aquí están todas las actualizaciones de los deportes indios el 22 de junio de 2026.
¿Qué hay hoy?
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Tiroteo: El Campeonato Mundial Juvenil ISSF está en marcha en Suhl, Alemania
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Rugby: La segunda temporada de la Rugby Premier League ya está en marcha.
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Esgrima: El Campeonato Asiático de Esgrima Senior continúa en Nueva Delhi
¿Qué pasó ayer?
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Hockey: India venció a Holanda 3-2 en la FIH Pro League
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Hockey: El equipo indio de hockey femenino gana la Copa de Naciones femenina FIH y asegura el regreso a la Pro League
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Boxeo: India termina con una medalla de oro y tres de plata en la Copa Mundial de Boxeo de China
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Atletismo: El equipo femenino indio de relevos 4×100 m gana el oro en los relevos asiáticos
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Calabaza: La pareja Abhay-Velavan logra el tercer doblete asiático consecutivo
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Gimnasia: Harshit y Akshat ganan oro y plata para la India en el Campeonato Asiático de Gimnasia Artística
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Fútbol americano: ISL 2026-27 comenzará el 4 de septiembre; La AIFF propone cambiar su nombre a Federación de Fútbol de Bharat
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Esgrima: Prachi y Sachin terminan entre los 25 primeros en el Campeonato Asiático Senior
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Rugby: Rugby: Los Mumbai Dreamers continúan su racha invicta en la Rugby Premier League