El técnico argentino Lionel Scaloni espera que su equipo pueda evitar la decepción ante Austria

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ARLINGTON, TX – Argentina es el actual campeón mundial y comenzó su defensa del título con una goleada de 3-0 a Argelia, pero el técnico Lionel Scaloni dice que otros resultados de la Copa Mundial han demostrado que cualquier partido puede ser un obstáculo para los mejores equipos.

Scaloni dijo que ha visto partidos como el empate de España con Cabo Verde y el empate de Ecuador con Curazao. Esas sorpresas lo han llevado a recordarle a su equipo que las cosas no siempre serán fáciles.

“Lo que estás viendo en la Copa del Mundo es que no hay partidos fáciles. Históricamente, la fase de grupos… siempre ha sido difícil para todos”, dijo Scaloni en su conferencia de prensa previa al partido. “Las condiciones con el calor, el tiempo entre partidos, tal vez le den una mano al equipo que, en teoría, es un poco más débil.

La primera pregunta que le hicieron al técnico en su rueda de prensa previa al partido contra Austria fue sobre la información falsa sobre la muerte del padre de Messi.

El entrenador expresó su frustración por tener que hacerle la pregunta, pero señaló: “Estamos bien. No hay mucho más que agregar. El equipo está bien y listo para jugar el partido de mañana”.

Scaloni dijo que él y gran parte del grupo no hacen mucho más en el campamento que asistir a sesiones de entrenamiento y ver tantos partidos de la Copa del Mundo como sea posible.

“Vemos todo lo que podemos vivir. Ahorita estaba viendo el final del Uruguay-Cabo Verde”, afirmó. “Aprendes muchas cosas, estás viendo situaciones continuamente y, además, me gusta”.

Scaloni espera que los neutrales disfruten viendo el partido del lunes 22 de junio, en el que el intenso estilo de presión de Austria se enfrentará al deseo de su propio equipo de conservar el balón y construir su ataque con posesión.

“Austria es un rival duro que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, tiene verticalidad, superó bien la clasificación y es un rival al que hay que tener en cuenta”, afirmó. “Será un partido difícil. Ambos ganamos el primer partido, lo que podría mejorar el espectáculo”.

La final del grupo de la Albiceleste será contra Jordania el 27 de junio.