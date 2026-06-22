3 muertos cuando un avión privado se estrella en un bosque de Maryland: Oficiales

3 muertos cuando un avión privado se estrella en un bosque de...

Una operación de búsqueda y rescate de un avión privado desaparecido terminó temprano el domingo con el triste descubrimiento de tres cuerpos en los restos del avión en un área boscosa cerca de un vecindario residencial de Maryland, informaron las autoridades.

El piloto y dos pasajeros a bordo del Piper Cherokee de un solo motor fueron pronunciados muertos después de que los rescatistas localizaran los restos en los bosques cerca de Bowie, Maryland, un suburbio de Washington, D.C.

Los cuerpos de tres hombres adultos han sido recuperados, según un comunicado de la Policía Estatal de Maryland.

Los nombres de los fallecidos se mantienen en reserva por parte de las autoridades en espera de la notificación a los familiares.

“Los investigadores creen que la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local en el condado de Montgomery. La policía cree que el avión podría haber estado participando en un vuelo de entrenamiento”, según el comunicado de la policía estatal.

La aeronave despegó alrededor de las 11:30 p.m. ET del sábado desde Ocean City, Nueva Jersey, y se dirigía al Montgomery County Air Park en Maryland cuando se estrelló, según la policía estatal.

Unos 15 minutos después de despegar, recibieron una alerta de accidente en iPhone por parte de las Comunicaciones de Seguridad Pública del Condado de Prince George, indicando que se había producido un accidente cerca de la intersección de las rutas 50 y 301 en el área de Bowie.

Una búsqueda terrestre y aérea, que involucró a varias agencias, se lanzó de inmediato, según las autoridades.

El área boscosa donde ocurrió el accidente está en “proximidad cercana a un área residencial” en Bowie, según la policía estatal.

No se reportaron lesiones en tierra.

La causa del accidente está siendo investigada por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación.

La contribución de Cate Bouvet de ABC News a este informe.