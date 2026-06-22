Asesora de seguridad nacional de Obama, Rice critica el frágil acuerdo con Irán: Se hicieron tantas concesiones

Antigua asesora de seguridad nacional Susan Rice criticó el acuerdo preliminar entre la administración Trump e Irán en una entrevista exclusiva el domingo, llamando a la guerra con Irán un “error estratégico” y argumentando que Estados Unidos ha hecho “tantas concesiones” que resultan en “un resultado muy malo”.

“Es atroz, Jon, porque se otorgaron tantas concesiones por adelantado en este débil memorando de entendimiento de dos páginas que normalmente y no deberían haber sido concedidas hasta después de que hubiera no solo un acuerdo comprensivo completo para al menos tratar con su programa nuclear, sino también que esas disposiciones que fueron negociadas hubieran sido acordadas”, afirmó Rice a Jonathan Karl, copresentador de “This Week” de ABC News.

Rice se desempeñó como asesora de seguridad nacional del ex presidente Barack Obama cuando el acuerdo nuclear con Irán de 2015, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, fue negociado durante un año y medio antes de ser firmado en julio de 2015. Bajo ese acuerdo multinacional, Irán hizo numerosas concesiones en su programa nuclear y acordó nunca buscar o desarrollar un arma nuclear, algo que reafirmó en el último acuerdo. Entre las concesiones que Irán hizo estaban no enriquecer uranio apto para bomba durante 15 años, desmantelar dos tercios de sus centrifugadoras, renunciar al 98% de su reserva de uranio y permitir que inspectores de las Naciones Unidas monitorizaran su cumplimiento de los términos del acuerdo.

Según el texto del acuerdo actual, los temas nucleares más sensibles aún no están acordados por escrito. Solo un párrafo del memorando aborda el programa nuclear de Irán, diciendo: “La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”, pero en cuanto a los límites de enriquecimiento y el manejo de la reserva de uranio altamente enriquecido del país, el texto no es definitivo.

Hasta la firma de este acuerdo, Rice señaló, Irán “ahora puede vender todo su petróleo y todos sus productos petroleros en el mercado sin impedimentos y usar ese dinero para rearme”.

“En segundo lugar, obtienen acceso a decenas de miles de millones de dólares de activos congelados a corto plazo, dentro de los próximos 60 días, condicionado únicamente a la implementación del memorando de entendimiento, este documento de dos páginas débil. Eso significa básicamente que una vez que hayan abierto el estrecho, obtienen todo el acceso a sus activos congelados sin restricciones sobre cómo los gastan”, dijo Rice. “En el acuerdo de la era de Obama, solo podían gastar esos activos congelados en cosas humanitarias, como alimentos y medicinas. Ahora pueden usarlos para financiar a sus proxies terroristas”.

Rice también criticó las disposiciones relativas al Estrecho de Hormuz, el futuro descongelamiento de los activos iraníes y el plan para que Estados Unidos y los socios del Golfo “desarrollen un plan definitivo y mutuamente acordado con al menos 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y desarrollo económico de la República Islámica de Irán”, como dice el memorando.

Karl le preguntó a Rice si es mejor tener un acuerdo que ninguno: “¿No es mejor un acuerdo de paz débil que la reanudación de una guerra, que sé que usted se opuso desde el principio?”

“Me opongo a esta guerra porque fue una guerra estúpida, y era obvio que cuando se inicia una guerra estúpida que todos los presidentes anteriores tuvieron la sabiduría de evitar, ibas a terminar con malos resultados o peores resultados”, dijo Rice. “Fue obvio durante décadas que la única forma de resolver este problema es a través de la diplomacia. Y ahora estamos de vuelta a la diplomacia con una mano mucho más débil. Sí, su ejército ha sido degradado, pero Irán ha descubierto ahora que puede usar el Estrecho de Hormuz para mantenernos a nosotros y a la economía mundial como rehenes cuando lo deseen”.

Rice, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas antes de su cargo como asesora de seguridad nacional, dijo que la guerra en general fue un “error estratégico”.

“Hemos sufrido enormemente. El pueblo estadounidense ha sufrido. Hemos perdido a 13 hombres y mujeres de servicio. Hemos pagado más de $50 mil millones de dinero de los contribuyentes para una guerra que nunca debimos librar. El consumidor americano está pagando más de $50 mil millones en costos adicionales. Nuestra posición en el mundo está debilitada”, dijo. “Y hemos demostrado que cuando Estados Unidos, la mayor fuerza militar en la faz del planeta, y el ejército israelí, la fuerza militar israelí, lanzan todo lo que tienen contra Irán, todavía pueden quedar de pie, lo que nos debilita globalmente”.

Aunque Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra juntos, no parecen estar terminándola en la misma sintonía. El jueves, Vance reprendió a funcionarios israelíes que estaban criticando públicamente el acuerdo.

“Donald J. Trump es el único jefe de estado en todo el mundo que es simpatizante de la nación de Israel en este momento. Y resulta que es el jefe de estado de la superpotencia mundial. Si estuviera en el gabinete del gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Rice dijo que pensó que la declaración de Vance fue “extraordinaria” y “estoy segura de que sorprendió a mucha gente, especialmente en Israel”.

Ella dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tratado de “persuadir a muchos presidentes anteriores para involucrarse en una guerra con Israel contra Irán”. Trump, dijo, fue el primero en “caer en la trampa”, pero ahora, Rice dijo que Israel está peor.

“Lo que tenemos como resultado de esa guerra … es un Irán fortalecido en cuanto a su estatura geopolítica en la región, no militarmente convencionalmente a corto plazo, pero su programa nuclear está completamente intacto. No hay nada en ese acuerdo que requiera que el material nuclear, el polvo, como le gusta llamarlo al presidente, sea eliminado de Irán”, dijo Rice. “Entonces, los israelíes han sufrido más porque ahora – ya saben, esta administración, si toma las palabras del presidente y del vicepresidente, básicamente le ha dicho a Israel, ‘Tus preocupaciones no son nuestras'”.